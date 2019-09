LIVE MN - Milan Femminile-Orobica (4-1): termina il match, grande partita delle rossonere

Dopo la vittoria contro la Roma della scorsa settimana le rossonere si ripetono anche contro l'Orobica segnando addirittura 4 gol. Dopo aver dominato nel primo tempo le ragazze di Ganz vengono raggiunte da una rete di Merli all'inizio della ripresa, ma poi dilagano nel finale segnando altri tre gol. Sei punti e prima posizione in campionato, in attesa del derby della prossima giornata.

95' Finisce qui la partita! Milan batte Orobica 4-1, le ragazze di Ganz conquistano i tre punti e consolidano la prima posizione in campionato.

93' GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! 4 a 1 di Hovland! Gran cross della Bergamaschi su punizione, Hovland colpisce benissimo di testa, nulla da fare per Pilato.

88' Grande occasione per il Milan! La Bergamaschi spara addosso al portiere avversario da ottima posizione.

87' Salvatori Rinaldi prova il gran gol in sforbiciata, la palla finisce in fallo laterale.

86' Ora squadre lunghe in campo: entrambe le formazioni cercano l'azione offensiva.

83' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: entra Carissimi, esce Refiloe fra gli applausi.

80' Salvatore Rinaldi tenta la conclusione al volo, angolo per il Milan.

79' Occasione per l'Orobica! La difesa rossonera si perde Merli che però non riesce ad agganciare, sarebbe stata 1 vs 1 con il portiere.

77' Secondo cambio per il Milan: esce Rizza ed entra Vitale.

74' GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! 3-1 di Valentina Giacinti! Grande sgroppata sulla fascia della Bergamaschi, cross preciso per la Giacinti che di testa non lascia scampo al portiere avversario.

73' Bello schema su palla inattiva del Milan, il cross di Conc è però un passaggio al portiere.

71' Ammonizione per Valentina Bergamaschi.

69' Ci prova Refiloe al volo da fuori area, palla abbondantemente a lato.

65' GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Salvatori Rinaldi riporta subito in vantaggio le rossonere con un tiro preciso da dentro l'area di rigore.

64' PAREGGIO DELL'OROBICA! Merli a tu per tu con Korenciova non sbaglia! Tutto da rifare per le rossonere.

62' Occasione Milan! Punizione dalla trequarti della Giacinti, la palla rimane in area ma le giocatrici rossonere non riescono a spingerla in rete.

60' Primo cambio per il Milan: entra Salvatori Rinaldi, esce Lady Andrade.

57' Bella ripartenza delle rossonere, Bergamaschi però commette fallo in attacco al momento del tiro.

54' Cambio per l'Orobica: esce Pin, entra Mandelli.

53' In questa fase della partita rossonere ordinate, ripartono dalla difesa palla a terra cercando di scardinare la difesa avversaria.

52' La Giacinti viene servita in verticale, chiude bene la difesa dell'Orobica.

46' Pallonetto velleitario di Poeta, il suo tiro finisce ampiamente fuori.

45' È tutto pronto per il secondo tempo, si ricomincia.

Bel primo tempo delle rossonere che partono forte trovando subito il gol con Giacinti. Il risultato sarebbe potuto essere ancora più rotondo, ma due legni e un po' di imprecisione hanno negato il raddoppio alle ragazze allenate da Maurizio Ganz. Nel complesso una bella prova, complice anche un'Orobica che prova a ripartire con poca convizione.

47' Finisce il primo tempo con un'altra occasione per la Giacinti che da posizione defilata spara alto.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' ALTRA GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Colpo di testa di Lady Andrade che da buona posizione manda a lato.

44' PALO DELLA GIACINTI! L'attaccante rossonera sfrutta un'incompresione fra il portiere e un difensore avversario ma a porta vuota prende il palo.

41' Partita ora più equilibrata, l'Orobica pare abbia preso meglio le misure.

38' Perde palla il Milan a centrocampo, l'Orobica riparte ma il tiro della Poeta è tutt'altro che pericoloso.

32' È sempre il Milan a fare la partita, ma i ritmi si sono abbassati. Rossonere che gestiscono.

28' Punizione per l'Orobica dalla trequarti, il tiro della Segalini finisce fuori.

26' Milan in controllo della partita, l'Orobica contiene a fatica le scorribande rossonere.

20' ANCORA GIACINTI VICINA AL RADDOPPIO! L'attaccante rossonera mette a sedere un difensore avversario, ma a tu per tu col portiere la spara fuori.

18' MILAN VICINO AL RADDOPPIO! La Giacinti di testa, da sola nel cuore dell'area avversaria, non riesce a trovare lo specchio della porta.

16' OCCASIONE ENORME PER L'OROBICA! Merli salta Korenciova e da posizione defilata mette clamorosamente fuori.

14' Rossonere che continuano a spingere, Orobica in difficoltà.

11' TRAVERSA DEL MILAN! Traversa delle rossonere sullo sviluppo di un calcio d'angolo.

10' Enorme occasione per il Milan con la Bergamaschi che si vede negare il gol da un salvataggio a pochi centimetri dalla linea di porta.

8' GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Gol della Bergamaschi che da pochi centimetri insacca su un cross della Giacinti. 1-0 per le rossonere.

3' Palla lunga per Giacinti, Pilato riesce ad anticiparla in area di rigore.

2' Subito occasione per le rossonere, Bergamaschi di testa non riesce a schiacciare in rete da buona posizione.

1' Fischio d'inizio, si parte.

Tutto pronto al Brianteo di Monza, le due squadre scendono in campo. Il Milan con la classica divisa rossonera, le ragazze dell'Orobica con una maglia bianca.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Korenciova; Rizza, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum, Refiloe Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti (C), Lady Andrade. All.: Ganz

A disposizione: Piazza, Mendes, Carissimi, Zigic, Manieri, Salvatori, Longo, Tamborini, Vitale.

OROBICA: Pilato; Brasi, Gaspari, Zanoli, Cesarini, Assoni, Foti, Segalini, Merli, Poeta, Pinna.

A disposizione: Lonni, Milesi, Salvi, Barcella, Mandelli, Merli, Parsani, Visani, Cortesi.

14.50 Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di Milan-Orobica. Le ragazze di mister Ganz affrontano la formazione bergamasca nella seconda giornata di campionato. L'obiettivo sono i tre punti per mantenere la testa della classifica.