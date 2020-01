LIVE MN - Milan Femminile-Pink Bari (6-3): tripletta di Giacinti, rossonere al secondo posto

- Grazie ad un secondo tempo travolgente, il Milan Femminile batte 6-3 il Pink Bari e aggancia in classifica la Fiorentina al secondo posto. La grande protagonista di questa partita è stata certamente Valentina Giacinti, autrice di una tripletta e di tante giocate di qualità. Le altre reti rossonero sono state messe a segnato da Heroum, Jane e Thorvaldsdottir. Ora testa subito al derby di domenica contro l'Inter.

93' Finisce il match!

90' Tre minuti di recupero.

88' GOL DEL PINK BARI!!! Disattenzione difensiva del Milan che lascia troppo spazio a Manno che con un bel tiro dalla distanza batte Piazza.

83' Ultima sostituzione nel Milan: fuori Jane, dentro Capelli.

82' ANCORA GIACINTI!!! TRIPLETTA PER LEI!!! Thorvaldsdottir calcia addosso al portiere del Pink Bari, pallone che arriva tra i piedi del capitano rossonero che al secondo tentativo mette in rete.

81' Cambio nel Pink Bari: fuori Di Bari, dentro Soro.

78' MANITA ROSSONERA!!! THORVALDSDOTTIR!!! Reazione immediata delle rossonere: lancio perfetto in profondità di Bergamaschi per la numero 10 rossonera che batte il portiere avversario in uscita.

77' ACCORCIA LE DISTANZE IL PINK BARI!!! La difesa rossonera si sorprendere su un calcio di punizione e Carp batte piazza.

76' Secondo cambio di Ganz: esce Conc, entra Carissimi.

74' Milan ad un passo dal quinto gol: Giacinti si avventa su un pallone vagante in area di rigore e calcia verso la porta avversaria, pallone che però colpisce la traversa.

71' Prima sostituzione anche nel Milan: fuori Heroum, dentro Tamborini.

69' Cambio nel Pink Bari: esce Capitanelli, entra Manno.

68' Altra occasione da gol per il Pink Bari, questa volta con Zammit che sfiora il palo da ottima posizione.

66' Pink Bari vicino al gol: sponda di testa di una giocatrice pugliese che trova Di Bari al centro dell'area, conclusione al volo fuori di poco.

56' JANEEEEE!!! GRAN GOL!!! Conclusione meravigliosa di sinistro al volo da fuori area del centrocampista rossonero che si insacca alla spalle del portiere avversario. Tre gol in sei minuti per le rossonere!

53' 3-1 MILAN!!! HEROUM!!! Altra magia di Giacinti sulla sinistra, tocca all'indietro per la finlandese che di sinistro batte il portiere del Pink Bari. Uno-due micidiale delle rossonere di Ganz.

50' GIACINTIIIIII!!! CHE GOOOOLLLLLL!!! Azione personale del numero 9 rossonero che si accentra dalla sinistra, va via in mezzo a due e poi lascia partire un destro a giro che si insacca all'incrocio. Rete stupenda del capitano milanista.

45' Al via la ripresa!

- Termina 1-1 il primo tempo al Vismara tra Milan Femminile e Pink Bari: ottima partenza delle rossonere che vanno in vantaggio con Giacinti e sfiorano il raddoppio in più occasioni, ma al 17', al primo affondo pugliese, arriva il pareggio delle ospiti con Torres. La squadra di Ganz ha subito il pari avversario e nelle seconda parte del primo tempo ha faticato parecchio a rendersi pericolosa.

45' Fine primo tempo.

43' Tiro-cross dalla sinistra di Tucceri, il portiere del Pink Bari respinge con i pugni.

40' Ultimi minuti del primo tempo.

38' Gol annullato al Milan: stacco di testa perfetto di Vitale su punizione di Tucceri, ma viene segnalata la posizione di fuorigioco della centrale milanista.

33' Giallo anche per Di Bari.

30' Milan che ha subito un po' il pareggio del Pink Bari: le rossonere stanno faticando ora a rendersi pericolose dalle parti del portiere avversario.

21' Cartellino giallo per Novellino per un intervento in ritardo su Jane.

17' PAREGGIO DEL PINK BARI!!! Sponda di Honkanen per Torres che insacca con il piattone sinistro. Tutto da rifare le rossonere.

14' Corner per il Milan dalla destra, sul pallone Tucceri: cross a rientrare con il sinistro da parte del terzino rossonero verso la porta del Pink Bari, il portiere ospite non si fa sorprendere e alza la palla sopra la traversa.

11' Spunto sulla sinistra di Giacinti che cerca Bergamaschi in area piccola, ma il portiere del Pink Bari la anticipa in uscita bassa.

10' Grande partenza del Milan in questo avvio di partita: oltre al gol, le rossonere di mister Ganz sono andate vicine al raddoppio in più occasioni.

5' Ancora Milan ad un passo dal 2-0: cross dalla destra di Heroum, intervento di testa di Marrone che per poco non fa autogol, pallone che colpisce il palo.

4' Milan vicinissimo al raddoppio: lancio in profondità per Thorvaldsdottir che entra in area, ma calcia a lato da buona posizione.

1' GOOOOLLLLLL!!! SUBITO GIACINTI!!! Cross dalla destra di Thorvaldsdottir che trova in area il capitano rossonero che di sinistro mette dentro. Rossonere in vantaggio dopo nemmeno un minuto!

0' Inizia il match!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara dove tra pochi istanti inizierà il match tra il Milan e il Pink Bari, match di recupero della nona giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione del match!!!

Le formazioni ufficiali:

MILAN: Piazza; Heroum, Vitale, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Mauri; Bergamaschi, Giacinti, Thorvaldsdottir.

PINK BARI: Myllyoja, Culver, Capitanelli, Di Bari, Marrone, Novellino, Zammit, Torres, Ketis, Carp, Honkanen.