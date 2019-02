LIVE MN - Milan Femminile-Verona (2-0): Sabatino-Fusetti, Diavolo ad un passo dalla Juventus

90'+4' FINE SECONDO TEMPO: MILAN-HELLAS VERONA 2-0

90'+1' Continua a sanguinare Fusetti, costretta al cambio: entra Coda al suo posto.

90' Saranno 3 i minuti di recupero.

90' Fusetti colpita durissimo in volto, vistosa ferita. Immediato l'ingresso dello staff medico.

88' Giacinti viene messa in porta da Sabatino: girata fulminea di mancino fuori di poco. Grandissima occasione.

87' Slalom gigante di Giacinti che fa sedere tre avversarie e regala la sponda a Capelli: botta dal limite alle stelle.

84' Sabatino lancia in profondità Giacinti, brava Wagner a stoppare tutto.

81' Doppio passo di Giacinti e fucilata di mancino in area: miracolo di Forcinella che vola in tuffo e mette in angolo.

79' Secondo cambio Milan: Zigic per Alborghetti.

78' Alborghetti ci prova dai 25 metri: lontano dai pali di Forcinella.

76' Prima sostituzione per le rossonere: Capelli rileva Thaisa.

75' Milan vicinissimo al tris! Sabatino serve Bergamaschi davanti alla porta: conclusione violenta ma sul fondo.

73' Diavolo in controllo delle operazioni dopo l'uno-due che ha stesso l'Hellas.

69' Secondo cambio per l'Hellas Verona: Rus lascia il campo a Goula.

68' Dopo qualche minuto di apprensione con lo staff medico, Nichele rientra in campo zoppicante.

64' Brutta botta per Nichele, la veronese resta a terra dolorante. Gioco fermo.

62' GOL DEL MILAN! FUSETTI! Da angolo, un pallone che schizza in area viene controllato da Fusetti: si gira come un falco e scarica in porta. È due a zero Milan.

61' Su traversone di Heroum, Sabatino vola di testa e sfiora il palo. C'è la deviazione decisiva di Depuy, angolo rossonero.

60' Primo cambio nel Verona: fuori Bardin, spazio a Manno.

58' GOL DEL MILAN! SABATINO! Su pasticcio della difesa veronese, Sabatino si ritrova sola in area, controlla e non sbaglia: quindicesimo gol stagionale.

56' Thaisa inventa per Giacinti in profondità: sempre attenta in uscita Forcinella.

52' Giacinti stesa da Molin dopo un grande dribbling nello stretto: ammonizione per la veronese e punizione.

49' Ci prova Thaisa dai 20 metri: botta potente ma centrale, brava Forcinella in presa.

45' Enorme occasione per gli ospiti! Su cross dalla sinistra, Rus colpisce di testa a lato a pochi metri da Korenciova.

45' Inizia il secondo tempo di Milan-Verona!

45' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-VERONA 0-0

44' Su invenzione di Bergamaschi, Giacinti si gira in un fazzoletto e spara verso la porta: parata sensazionale di Forcinella.

42' Verona che alza il muro difensivo in questo finale di primo tempo, continuano a provarci le rossonere.

36' Altra grandissima occasione sciupata dal Milan! Heroum trova Sabatino che, di testa, fa la sponda per Thaisa: la brasiliana pesca di prima Giacinti, conclusione al volo da pochi passi dalla porta ma sballata.

35' Primo giallo del match: ammonita la rossonera Lisa Alborghetti, entrata dura su Nichele.

34' Carissimi prova l'imbucata per Giacinti: attentissima Forcinella in uscita, rapida in presa bassa.

31' Giacinti stesa al limite dell'area, per l'arbitro si prosegue ma sono forti le proteste rossonere.

28' Doppio passo di Heroum sulla fascia e pallone per Thaisa: la brasiliana alza la sfera con un controllo spettacolare e calcia al volo, a lato di poco. Graziata Forcinella.

24' Milan ad un passo dal vantaggio! Su invenzione di Sabatino, Bergamaschi si ritrova ad un passo dalla linea di porta sguarnita: non trova perà l'impatto con la sfera, pallone che si allontana.

23' Enorme chance per le rossonere! Alborghetti pennella un cross preciso: Giacinti prova una sforbiciata volante, fuori di poco!

20' Insiste Sabatino con un doppio dribbling, Alborghetti arriva poi al tiro: conclusione deviata in angolo.

17' Bergamaschi si incunea nella difesa veronese e cerca l'assist vincente per Giacinti: attentissima Bardin a spazzare.

16' Continua il forcing offensivo delle rossonere, alla ricerca del preziosissimo gol del vantaggio.

11' Splendido triangolo Thaisa-Giacinti, cross dell'attaccante e tiro al volo della brasiliana: salvataggio in extremis di Molin.

10' Russo tenta la conclusione da fuori area, murata da Alborghetti.

7' Continua il giro palla rossonere, ragazze di coach Morace in completo controllo del match in questo avvio.

4' Ci prova Giacinti dalla lunga distanza: pallone lontano dai pali di Forcinella.

2' Diavolo subito in avanti, pericolosa capitan Sabatino! Salva tutto in corner Dupuy.

1' Si parte! Primo pallone gestito dagli ospiti.

Squadre in campo: Milan in completo bianco, Hellas con maglia e pantaloncini blu.

Amici di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti! I saluti vi giungono dal Vismara Sports Center dove, tra pochi minuti, il Milan Femminile guidato da coach Morace affronterà Women Hellas Verona. Un match che, dopo i risultati degli ultimi giorni, prende un'importanza incredibile per le rossonere: in caso di successo, la corsa Scudetto potrebbe inaspettatamente riaprirsi con la frenata della capolista Juventus. Non perdetevi una singola emozione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Korenciova; Mendes, Alborghetti, Fusetti, Bergamaschi, Carissimi, Sabatino, Heroum, Giacinti, Thaisa, Tucceri. A disp.: Ceasar, Capelli, Bellucci, Zigic, Manieri, Longo, Coda. All. Morace

VERONA: Forcinella; Molin, Perin, Bardin, Wagner, Rus, Ondrusova, Baldi, Dupuy, Nichele, Ambrosi. A disp.: Fenzi, Veritti, Goula, Giubilato, Esquilli, Manno. All. Di Filippo