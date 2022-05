LIVE MN - Milan-Fiorentina (1-0) - Leao meravigliao, tre punti nel segno di Rafa!

94' E' FINITAAAAAAAAAAAA! Rafa Leao decide Milan-Fiorentina e porta i rossoneri a +5 dall'Inter, che giocherà alle 18 contro l'Udinese.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Incredibile il rigore non assegnato al Milan: Ikone colpisce solo Leao e lo stende. Valeri lascia correre, il VAR idem.

88' Fallo di Bennacer su Biraghi, giallo per il centrocampista algerino.

87' Cross di Theo per la testa di Ibra, incornata alta sopra la traversa.

86' Pallonetto da fuori area di Torreira, palla fuori.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! GOOOOOOOOOLLLLL!!!!! Terraciano regala palla a Leao, conclusione sul palo del portiere e palla che entra in porta. MILAN IN VANTAGGIOO!

81' Cambio anche nella Fiorentina: fuori Saponara, dentro Sottil.

79' Cambio nel Milan: fuori Kessie, dentro Bennacer.

75' MAIGNAN PAUROSO! PAUROSO! Cross di Biraghi, colpo di testa di Cabral e intervento clamoroso di Maignan che salva tutto.

72' Fallaccio di Martinez Quarta su Theo, ammonito il difensore viola

70' Ripartenza Milan! Krunic lancia Theo che entra in area, scarico su Rebic che conclude di mancino ma Igor salva tutto sulla linea. Azione poi svanita a causa di un fuorigioco di Theo.

67' Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Torreira e Ikone, fuori Duncan e Gonzalez.

67' Cambio nel Milan: fuori Giroud, dentro Ibrahimovic.

62' Lancio di Martinez Quarta per Gonzalez, grande intervento di Maignan di testa

61' Buono spunto di Rebic sulla sinistra, ma Bonaventura chiude tutto.

60' Altro assist di Maignan, palla che arriva a Rebic ma da buona posizione calcia fuori.

58' Arriva un cambio anche nella Fiorentina: fuori Maleh, dentro Bonaventura tra gli applausi di San Siro.

56' Doppio cambio nel Milan: fuori Diaz e Messias, dentro Krunic e Rebic.

53' Aumentano le occasioni per il Milan. Tonali sfonda a centrocampo, imbucata per Theo che spara alto sopra la traversa.

51' Altra occasione Milan. Giroud trova Kessiè, mancino al volo dell'ivoriano ma Terraciano copre bene il primo palo.

47' INCREDIBILE! Ripartenza Milan, Brahim serve Giroud, palla in mezzo per Leao che da buonissima posizione calcia altissimo.

45' Al via la ripresa con un cambio tra i viola: dentro Martinez Quarta, fuori Venuti.

I primi quarantacinque minuti di Milan-Fiorentina si chiudono a reti bianche. Rossoneri meglio dei viola in questo primo tempo, molte occasioni create ma il Milan pecca sempre nell'ultimo passaggio, soprattutto in diverse occasioni con Brahim Diaz. La squadra di Pioli, inoltre, ha protestato anche per un episodio molto dubbio: manata di Maleh, già ammonito, sulla gola di Tonali.

46' Fine primo tempo.

46' Fallo tattico di Duncan su Brahim, ma Valeri non ammonisce il centrocampista viola.

45' Un minuto di recupero.

42' Destro di Calabria dal limite, palla direttamente in curva.

41' Sgasata di Leao sulla sinistra, Venuti lo atterra e viene ammonito.

35' Grandi giocate da parte di Brahim e Leao, ma lo spagnolo non trova l'ultimo passaggio per Giroud.

33' Destro dal limite dell'area di Kessiè, conclusione alle stelle.

27' Theo dalla bandierina. Cross tagliato, la difesa viola spara via la minaccia.

26' Assist di Maignan per Leao, che gioca di sponda e guadagna un corner.

24' Maleh entra in area e scarica su Gonzalez, grande diagonale difensiva di Theo Hernandez che salva tutto.

22' Filtrante di Brahim per Kessiè, ma Terraciano ferma tutto.

21' Destro di Saponara dalla sinistra, Maignan blocca in due tempi.

19' Sbracciata di Maleh, già ammonito, sulla gola di Tonali. Valeri fischia fallo ma non estrae il secondo cartellino.

15' OCCASIONISSIMA MILAN! Ripartenza perfetta del Milan! Kessiè serve Giroud davanti a Terraciano, ma lo scavetto del francese termina incredibilmente fuori.

13' Punizione per il Milan: cross in mezzo, flipper e palla che arriva tra le braccia di Terraciano.

11' Ripartenza Milan! Leao salta Gonzalez e imbuca per Brahim, anticipo di Igore e palla che arriva sui piedi di Theo Hernandez ma la conclusione finisce sul fondo.

10' Corner per la Fiorentina. Palla che arriva a Igor, destro secco e palla fuori di pochissimo.

6' Azione che nasce dalla destra con Brahim Diaz, palla in profondità per Messias in netto fuorigioco, sfera che torna a Brahim, mancino deviato e rimpallo favorevole a Theo Hernandez che di destro insacca. Ma la rete è annullata per la posizione di offside dell'ex Crotone.

2' Subito primo giallo del match: Maleh disturba Maignan sul rinvio e viene ammonito dal direttore di gara.

1' Prima palla gol per la Fiorentina: cross di Biraghi, sponda di Gonzalez di testa e girata al volo di Cabral. Tomori respinge.

0' Inizia il match a San Siro: il primo pallone lo gioca la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: Fiorentina in maglia bianca, mentre Milan con la solita maglia rossonera.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel match valido per la 35^ giornata di Serie A. I rossoneri, che in questo turno giocheranno prima dell'Inter, devono vincere a tutti i costi per mantenere il primato della classifica e continuare il suo cammino verso il sogno scudetto. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta la sfida e restare aggiornati su tutto quello che succederà tra i viola e i rossoneri. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore - Pioli

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Saponara; Maleh, Cabral, Nico Gonzalez. A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Terzic, Torreira, Piatek, Sottil, Nastasic, Kokorin. Allenatore - Italiano.