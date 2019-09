LIVE MN - Milan-Fiorentina (1-3) - Che disastro. Leao unica luce

Quattro sconfitte in sei partite: il bilancio è pesantissimo. Il Milan perde ancora, stavolta in modo netto. La Fiorentina si sbarazza dei rossoneri senza particolari affanni. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Pulgar (gol su rigore, fallo di Bennacer su Chiesa), la viola chiude i conti nella ripresa con Castrovilli e Ribery, autore di un gol... alla Ribery. In mezzo l'espulsione di Musacchio e il penalty parato da Donnarumma (errore di Chiesa dal dischetto). Da incorniciare la rete di Rafael Leao, l'unico a salvarsi dal naufragio milanista. Il giovane portoghese prende palla, entra in area, salta tre avversari e insacca. Un concentrato di qualità, forza fisica e precisione. Finisce così, con l'ennesimo disastro stagionale. Il pubblico di San Siro è stufo: la contestazione è ufficialmente cominciata.

95' Fischio finale: Milan-Fiorentina 1-3.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Boateng allontana di testa.

88' Cambio per il Milan: standing ovation per Ribery, che lascia il posto a Ghezzal.

87' Cartellino giallo per Benassi.

86' Ammonizione per Lirola.

83' Sostituzione per la Fiorentina: Boateng prende il posto di Chiesa.

80' GOL DEL MILAN! Bellissimo gol di Leao, che prende palla, entra in area, salta due-tre avversari e segna. Un gol da fuoriclasse!

79' Cambio per il Milan: Suso fiori tra i fischi, al suo posto Castillejo.

78' GOL DELLA FIORENTINA! Grande giocata di Ribery, che mette a sedere mezza difesa rossonera e insacca. Il pubblico di San Siro applaude il francese.

77' Altro corner per la viola: cross in mezzo, Pezzella colpisce di testa ma spedisce tra i guantoni di Donnarumma.

76' Angolo per la Fiorentina: pallone in area, Theo Hernandez si rifugia nuovamente in corner.

75' Ribery prende palla, sterza e calcia dal limite: Duarte devia in angolo.

74' Angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, la difesa del Milan allontana.

70' ERRORE DI CHIESA! Donnarumma intercetta la conclusione dell'attaccante della Fiorentina.

69' Calcio di rigore per la Fiorentina: fallo di Bennacer su Castrovilli.

68' Tiro della disperazione di Calabria: pallone ampiamente a lato. Fischi del pubblico.

66' GOL DELLA FIORENTINA! Ripartenza della viola, Donnarumma ci mette una pezza ma poi non può nulla sul tap-in facile di Castrovilli.

63' Ora è davvero dura per il Milan, che con l'uomo in meno fatica a uscire dal pressing della Fiorentina.

59' Angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, Donnarumma esce e fa suo il pallone.

58' La Fiorentina prova subito ad approfittarne: conclusione da fuori di Pulgar e risposta di Donnarumma.

57' Cambio per il Milan: fuori Piatek, dentro Duarte.

55' Milan in dieci uomini. Giacomelli va a rivedere al VAR l'intervento di Musacchio e lo espelle: cartellino rosso.

52' Ammonizione anche per Musacchio.

49' Cartellino giallo per Pezzella.

48' Punizione dalla destra per il Milan: Suso mette in mezzo, libera la difesa della Fiorentina.

45' Tutto pronto. Fischio di Giacomelli: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: Krunic in campo al posto di Kessié.

Fischi, bordate di fischi (meritati) per i rossoneri al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Un brutto Milan chiude in svantaggio il primo tempo: decide, per il momento, il gol di Pulgar su rigore (fallo di Bennacer su Chiesa dopo un erroraccio di Calhanoglu). La squadra di Giampaolo è tutta in un paio di tiri dalla distanza di Suso e Calha, che fanno giusto il solletico a Dragowski. Poi il nulla: solo errori, giocate illogiche e tanta confusione. Si salva solo Leao, l'unico a provarci e a mettere in appresione la difesa della Fiorentina.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

42' Calhanoglu ci prova dalla lunga distanza, ma il suo è un tiro senza pretese: Dragowski blocca senza affanno.

38' Grande giocata di Chiesa. Dribbling secco e conclusione dalla distanza: Donnarumma accompagna il pallone sul fondo.

37' Cartellino giallo per Milenkovic.

36' Dall'altra parte, la Fiorentina ci prova con Pulgar: destro dal limite e pallone a lato.

35' Spunto personale di Romagnoli, che poi ci prova da fuori: pallone ampiamente sul fondo.

33' Altro corner per il Milan: Suso mette in mezzo, ma la Fiorentina allontana.

31' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Suso, la difesa della Fiorentina mette fuori.

28' Azione travolgente della Fiorentina, che va al gol con Castrovilli: la rete, però, viene annullata per fuorigioco.

24' Theo Hernandez mette in area, Musacchio ci prova di testa ma non inquadra la porta.

23' Classica azione di Suso: pallone sul sinistro e tiro in porta, ma Dragowski è attento e si rifugia in angolo.

22' Il Milan prova a scuotersi dopo lo svantaggio, ma fa una gran fatica.

17' Milan in bambola. La Fiorentina fa la partita.

14' GOL DELLA FIORENTINA! Pulgar non sbaglia dal dischetto: spiazzato Donnarumma.

13' Rigore per la Fiorentina. Ribery entra in area, salta due avversari e calcia, ma Donnarumma si supera. Poi Chiesa entra in possesso e viene steso da Bennacer.

12' Angolo per la Fiorentina: pallone in area, il Milan recupera e riparte.

11' Grande occasione per Chiesa, ben servito da Ribery: tiro potente e risposta di Donnarumma, che si rifugia in corner.

10' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

9' Punizione dal limite per la Fiorentina: passaggio per Chiesa, che calcia di prima intenzione ma viene stoppato.

8' Milan in attacco. Cross dalla sinistra di Calhanoglu, spizzata in area e pallone per Calabria, che ci prova da fuori ma sbaglia la conclusione.

7' Fase di studio in campo.

3' Buon pressing del Milan in avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo verde per la Fiorentina.

È tutto pronto a San Siro per la super sfida tra Milan e Fiorentina. Una prova importante per i rossoneri di Marco Giampaolo, reduci da due sconfitte consecutive. Grande atmosfera a San Siro per questa gara della sesta giornata di campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni del match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. A disp.: Donnarumma A., Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Rebic, Biglia, Krunic, Paquetà, Duarte, Gabbia, Rodriguez. All.: Giampaolo

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. A disp.: Terraciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzi. All.: Montella