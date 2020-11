LIVE MN - Milan-Fiorentina (2-0): partita impressionante, vittoria da grande squadra

Nonostante le assenze, ricordiamo che Ibrahimovic, Leao, Castillejo, Bennacer, Musacchio e mister Pioli non sono a disposizione, sul prato verde di San Siro il Milan ha offerto una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi. Fiorentina dominata dall’inizio alla fine, una partita tatticamente perfetta dei rossoneri che con la difesa alta e un pressing forsennato hanno ampiamente meritato la vittoria. Decidono le reti di Romagnoli e Kessie, decisivo anche Donnarumma con due miracoli. Tre punti importantissimi, il Milan è in testa alla classifica a +5 sulle inseguitrici.

93' Termina il match, grande vittoria dei rossoneri.

91' Cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Dalot.

91' Ammonito Ambrabat per aver rifilato un calcione a Kessie.

90' Saranno tre i minuti di recupero. Il Milan palleggia con grande qualità, partita in ghiaccio.

89' Attentissimo Calabria, ancora una volta il terzino rossonero ferma le scorribande di Bonaventura e Biraghi.

88' Pressing forsennato dei rossoneri anche a pochi minuti dal termine. Prestazione davvero stupefacente del Milan.

87' Batte Calhanoglu, allontana Dragowski di pugno.

86' Uno scatenato Saelemaekers ottiene una punizione dalla destra. Calhanoglu alla battuta, la metterà in mezzo.

85' Ancora una volta Donnarumma decisivo. Pezzella stacca in alto dopo l'angolo e tira forte di testa, Gigio blocca con sicurezza in tuffo una palla insidiosa.

83' Un elettrico Saelemaekers ancora una volta scatta palla al piede sulla destra ma dribbla una volta di troppo. Recupera Pulgar, riparte la Fiorentina.

82' Saelemaekers recupera palla al limite dell'area, si insinua fra le maglie della difesa viola ma al momento del tiro viene fatto volare via da Amrabat con una spallata. Tutto regolare per Abisso.

81' Cambio per il Milan: fuori Tonali, entra Hauge.

80' Donnarumma fa suo il cross e lancia Theo in contropiede. Il francese parte da dietro ma è talmente veloce che arriva in avanti prima dei suoi compagni, si perde nel nulla il suo passaggio per Krunic.

79' Fallo di Calabria su Biraghi, punizione da zona pericolosa per la Fiorentina. Donnarumma richiama i compagni all'ordine e alla concentrazione.

77' Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Valhovic e Castrovilli, dentro Kouame e Borja Valero.

76' Grandissimo lavoro difensivo di Theo. Recupera palla su Vlahovic, la difende e subisce fallo.

75' Ritmi inevitabilmente più bassi, il Milan prova a gestire il vantaggio.

73' Cambio per il Milan: esce Brahim Diaz, entra Krunic.

72' Confusione nell'area rossonera ma Saelemaekers prima e Donnarumma poi disinnescano il pericolo. Rossoneri attenti.

71' Ammonito Kessie per un fallo di mano a centrocampo.

70' Bellissima azione del Milan che col palleggio è arrivato sul fondo: dribbling fulminante di Calabria sulla destra e palla in mezzo, ma Diaz non si intende con Kessie e toglie il tiro all'ivoriano.

68' Sugli sviluppi di un corner Kessie prova la girata in area di rigore: gesto tecnico notevole ma il suo tiro finisce al lato. Rossoneri ancora una volta vicini al terzo gol.

67' Cambio per la Fiorentina: esce Ribery, entra Cutrone.

67' Bellissima azione personale di Saelemaekers che sulla destra salta due avversari e serve Calhanoglu. Il turco controlla e tiro, ma la sua conclusione è deviata in angolo dalla difesa.

66' Massimo sforzo della Fiorentina per provare a riaprire il match, i rossoneri però difendono compatti.

65' Chiusura importante di Romagnoli su Vlahovic, il capitano rossonero interviene in scivolata e guadagna anche una rimessa laterale.

64' Ennesima chiusura stratosferica di Kjaer, bravissimo ad anticipare Bonaventura nell'area piccola.

61' Diaz scappa per vie centrali ma viene stoppato al momento del tiro. Ma ancora una volta i rossoneri recuperano palla in avanti e possono attaccare di nuovo: il cross di Calabria è invitante ma non trova nessuno in area.

60' Cambio per la Fiorentina: esce Caceres, entra Lirola.

58' Punizione dalla trequarti per la Fiorentina, Kessie svetta di testa e la allontana.

55' Altro miracolo di Donnarumma che a tu per tu con RIbery ipnotizza il francese. Il numero 7 viola aveva provato a scavalcare Gigio con un pallonetto, il 99 rossonero schiaffeggia il pallone.

54' Il Milan spinge forte! Azione insistita sulla sinsitra dei rossoneri con Theo che mette in mezzo per Kessie, l'ivoriano però non controlla bene.

52' Palo di Calhanoglu!! Grandissima azione del turco che dribbla un giocatore e di sinistro lascia partire una rasoiata che si infrange sul palo. Sulla respinta ci prova Tonali da fuori, para agilmente Dragowski.

51' Ammonito Castrovilli per un intervento in scivolata su Saelemaekers. Il belga aveva saltato agilmente il centrocampista viola.

50' Recupero importante di Kjaer su Ribery, ottima scivolata del danese che poi allontana il pallone.

49' Fase di studio, le due squadre non vogliono scoprirsi troppo.

46' Palla c'è, palla non c'è: Diaz scherza con Castovilli. Grande giocata dello spagnolo sulla destra, poi viene scaraventato per terra sul raddoppio del difensore viola.

46' Fischia Abisso, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Milan.

- Cambio nella Fiorentina: fuori Callejon, entrerà Jack Bonaventura.

Primi quarantacinque minuti davvero di livello per il Milan. Nonostante le assenze i rossoneri sono scesi benissimo in campo e con il loro pressing alto hanno schiacciato la FIorentina nella propria metà campo. Due gol meritati, uno di Romagnoli e uno di Kessie, che sarebbero potuti essere anche di più, ma Dragowski è stato molto bravo a ipnotizzare Kessie sul secondo rigore di giornata. Ora altri quarantacinque minuti da non sbagliare per portare a casa tre punti pesantissimi.

47' Fine primo tempo.

46' Giallo per Rebic per una brutta entrata su Caceres.

46' La Fiorentina è molto pericolosa con Ribery, che dal fondo mette in mezzo. Bravissimo Calhanoglu a recuperare.

45' Che occasione per il Milan! Cross di Calabria dalla destra, la difesa viola buca l'intervento e il pallone arriva a Rebic. Il croato, tutto solo in area, è colto di sorpresa e controlla malissimo. Grande occasione sprecata.

45' Saranno due i minuti di recupero.

42' Ora rifiatano i rossoneri, la Fiorentina spinge un po' di più.

39' Para Dragowski. Il punteggio rimane sul 2-0.

38' Rigore confermato.

37' Ora l'arbitro è al colloquio con il VAR. Il contatto fra Caceres e Theo è però netto, il difensore sbraccia.

36' Rigore per il Milan! Theo dribbla Caceres in area, il difensore lo abbatte. Per Abisso non c'è dubbio, è rigore.

33' La Fiorentina si rivede in avanti. Prima Donnarumma allontana in tuffo un cross insidioso, poi Caceres prova il tiro da fuori mancando completamente il bersaglio.

32' Il Milan continua a pressare molto alto e cerca con insistenza il terzo gol. Rossoneri in campo con la mentalità giusta.

31' Il Milan sfiora il terzo gol con Calhanoglu. Tonali lo serve fra le linee, il turco stoppa e tira al volo: il suo collo esterno di sinistro fa la barba all'incrocio. Sarebbe stato il gol dell'anno.

30' Calha la tocca per Theo, il francese lascia partire un missile che si infrange sulla barriera.

29' Punizione per il Milan da ottima posizione dopo un grande scambio fra Diaz e Calhanoglu.

26' GGGOOOLL GOOOOLLL GGOOOOLLLL DEL MILAN! FRANCK KESSIE DAL DISCHETTO!!! L'ivoriano non sbaglia, esecuzione perfetta. 2-0 Milan!

25' Rigore per il Milan!! Calabria offre un pallone stratosferico a Saelemaekers, il belga si presenta a tu per tu con Dragowski ma è abbattuto da Pezzella in scivolata. Per Abisso è rigore.

22' Il Milan recupera il pallone nella metà campo avversaria, Diaz viene abbattuto e Abisso dà vantaggio, salvo poi non fischiare fallo sull'immediato recupero del possesso da parte della Fiorentina. Ma i rossoneri continuano a spingere.

20' Miracolo di Donnarumma su Vlahovic. Il centravanti viola aveva tirato a botta sicura nel cuore dell'area di rigore, Gigio ci mette la manona e la devia sulla traversa. Parata incredibile.

19' Milan vicino al raddoppio: Saelemaekers lotta con Pezzella e recupera il pallone in area, offre un cross morbido a Calhanoglu che tutto solo in area la spara altissima di testa. Che occasione sprecata.

17' GGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL GGGGOOOOLLLLLLL GGGOOOLLLLLL DEL MILAN! ALESSIO ROMAGNOLI, IL CAPITANO!!!! Calhanoglu batte il calcio d'angolo, Kessie spizza sul primo palo e Romagnoli tutto solo sul secondo palo la spinge dentro facile facile di testa! Milan meritatamente in vantaggio, 1-0.

15' Il Milan pressa altissimo e recupera palla nella metà campo avversaria, ma Diaz prima e Saelemaekers dopo non sono precisi nei cross.

13' Romagnoli intercetta un pallone fondamentale, da ultimo uomo. Grande chiusura del capitano rossonero.

12' Spinge la Fiorentina, il Milan fatica a ripartire.

10' Al decimo minuto applauso per ricordare Diego Armando Maradona. Un saluto sentito da tutti i presenti a San Siro.

10' Romagnoli recupera alto il pallone, Diaz parte e lo lascia a Saelemaekers sulla destra. Il cross del belga, da ottima posizione, è murato dalla difesa viola.

9' La palla arriva a Romagnoli ma il suo colpo di testa è lento e fuori dallo specchio. Nessun problema per Dragowski.

8' Entrata in ritardo di Caceres su Theo a palla lontana, fallo per il Milan. Calhanoglu batterà la punizione da lontano, il turco la metterà in mezzo.

7' Scontro fra Calabria e Callejon, lo spagnolo rimane a terra dolorante.

6' Castrovilli serve sulla corsa Biraghi, il terzino crossa dal fondo. Donnarumma scavalcato dalla traittoria, Theo spazza in angolo. Sul corner allontanta la difesa rossonera.

4' Bello scambio fra Saelemaekers e Diaz, lo spagnolo si insinua in area dal lato destro ma la difesa ospite si chiude bene.

2' Kessie cambia gioco per Calabria, il terzino mette in mezzo un cross interessante che Dragowski smanaccia in tuffo. Allontana la difesa viola.

2' Il Milan si affaccia in avanti. Sventagliata perfetta di Kjaer per Theo sulla sinistra, il francese scarica per Rebic. Ante la mette in mezzo per l'inserimento di Diaz che spalle alla porta controlla male.

2' Sulla trequarti rossonera Calhanoglu si schiera a sinistra, con Diaz centrale.

1’ Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Abisso: ci comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio in ricordo del grande Diego Armando Maradona.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per la Fiorentina.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli, oggi guidati in panchina da Bonera, affrontano la Fiorentina di mister Prandelli in un match particolarmente complicato a causa delle tante assenze. Il Milan infatti dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Leao, Castillejo, Bennacer e Musacchio, tutti out per vari problemi fisici. Però oggi più che mai i tre punti sono fondamentali per iniziare ad allungare sulle sfidanti Champions. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu; Hauge, Krunić; Colombo, Maldini. All.: Bonera.

FIORENTINA (4-3-3): Drągowski; Cáceres, Pezzella, Milenković, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribery. A disp.: Terracciano; Barreca, Igor, Lirola, Martinez Quarta; Bonaventura, Duncan, Eysseric, Saponara, Borja Valero, Cutrone, Kouamé. All.: Prandelli.