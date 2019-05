LIVE MN - Milan-Frosinone (0-0): inizia il match di San Siro

18' Si rivede il Frosinone in avanti. Maiello calcia dai 30 metri di sinistro: pallone finito in pasto ai tifosi del Meazza.

17' Occasionissima sprecata dal Milan in contropiede! Su azione del Frosinone, Bakayoko sradica la sfera a Balzano e scarica a Çalhanoglu: il turco vede solissimo Suso con una prateria verso la porta, ma il lancio lungo è tutto sballato.

15' Dagli sviluppi dell'angolo, Kessié prova la botta al volo da fuori area: sfera che si spegna in tribuna.

15' Percussione palla al piede di Abate che salta due uomini e arriva sul fondo: corner guadagnato.

13' Paganini scippa la sfera a Romagnoli sulla trequarti e calcia: palla in Curva Sud.

10' Grande chance per il Milan! Çalhanoglu scappa sulla corsia e trova un rasoterra perfetto al centro dell'area: arriva Borini in corsa a botta sicura, mura tutto Ariaudo in tackle. Si salva il Frosinone, Diavolo ad un passo dal vantaggio!

9' Ristabilita la parità numerica al Meazza, può ripartire Milan-Frosinone.

8' Gioco fermo a San Siro, entra sul terreno di gioco lo staff medico.

7' Entrata durissima di Goldaniga su Çalhanoglu a centrocampo, il turco resta a terra dolorante.

6' Dagli sviluppi di corner, Musacchio si trova fra i piedi un pallone invitante e prova la botta: tutto inutile, posizione di offside per l'argentino.

5' Çalhanoglu imbuca per Kessié che prova il cross, primo angolo per i rossoneri.

4' Musacchio libera Suso fra le linee, lo spagnolo arriva ai 25 metri e calcia: tiro molto debole, nessun problema per Bardi.

3' Partenza decisa degli ospiti che proseguono un buon possesso palla.

2' Ottimo cross di Zampano per Trotta: l'ex Crotone aggancia la sfera e prova il tiro, mura Romagnoli.

1' Suso sbaglia subito un passaggio in orizzantale, facilitando il contropiede Frosinone: bravissimo Abate a tamponare tutto.

1' Inizia Milan-Frosinone! Primo pallone gestito dai rossoneri.

- Squadre in campo: Milan con la splendida nuova maglia della stagione 19-20, Frosinone con kit giallo e dettagli bianchi e blu.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono da un San Siro delle grande occasioni dove, per Milan-Frosinone, sono presenti più di 60mila spettatori per salutare l'ultimo match casalingo dei rossoneri. Una partita apparentemente facile, con i ciociari già retrocessi ed il Diavolo che si gioca tutte le speranze Champions in attesa di conoscere il risultato di Juventus-Atalanta, match curiosamente posticipato e non in contemporanea. L'ultima partita di Abate a San Siro, il futuro di Gattuso in bilico e molti giocatori alla ricerca di una conferma per la prossima stagione, questi i tantissimi temi di Milan-Frosinone. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

A disp.: Reina, A. Donnarumma, José Mauri, Castillejo, Conti, Zapata, Biglia, Cutrone, Laxalt.

All. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto; Trotta, Ciano.

A disp.: Iacobucci, Ghiglione, Molinaro, Simic, Ciofani, Errico, Valzania, Dionisi, Cassata, Capuano, Kranjc, Pinamonti.

All. Baroni