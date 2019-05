LIVE MN - Milan-Frosinone (2-0): Gigio, Piatek e Suso! Champions ancora nel mirino

90'+3' FINE SECONDO TEMPO: MILAN-FROSINONE 2-0

Dopo un primo tempo sonnacchioso e fischiato, la ripresa esplode letteralmente e succede di tutto. Il Frosinone, quasi casualmente, si trova fra i piedi il pallone del rigore, ma Donnarumma ipnotizza Ciano dagli undici metri come solo i grandissimi portieri sanno fare. Dal penalty parato, il Diavolo trova la forza e il carattere per buttarsi in avanti e trovare il gol: Piatek è un killer d'area sul traversone di Borini e Suso un mago, capace di trasformare una punizione da ammirare in altri mille replay. Da lì in poi, il match è tutto in discesa e si concede anche un momento lacrimuccia con l'uscita dal campo dell'ultimo veterano Ignazio Abate. Un miracolo sulla sirena di Gigio a negare la gioia a Valzania ed ecco il triplice fischio, un'altra vittoria con la Champions sempre nel mirino.

90'+2' Nulla di fatto sul corner ciociaro, Paganini devia sul fondo.

90'+2' Calcio d'angolo per il Frosinone che si butta tutto in avanti, alla ricerca del gol della bandiera.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

87' Sensazionale miracolo di Donnarumma! Il Milan, con la testa già alla SPAL, si dimentica Valzania liberissimo in area che si coordina con una perfetta mezza rovesciata: Gigio, in stato di grazia, mette il mantello di Superman e si esibisce in una parata da capogiro.

85' Splendido gesto di Ignazio Abate che, uscito momentaneamente dalla panchina, toglie la maglia di gara esibendo una t-shirt nera con la scritta "con il Milan nel cuore".

83' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: dopo dieci anni rossoneri, lascia il campo in lacrime ed abbracciato da tutti Ignazio Abate alla sua ultima gara a San Siro. Spazio a Conti, quasi fosse un passaggio simbolico per il futuro.

82' Calcia Valzania dai 30 metri: colpito in pieno Musacchio, pallone che rimbalza lontano dalla porta di Donnarumma.

81' San Siro in piedi per salutare l'uscita dal campo di Piatek: al suo posto ecco Castillejo.

81' Çalhanoglu prova la botta dalla lunghissima distanza: tiro potente ma impreciso, parecchio distante dai pali di Bardi.

80' Ritmi bassi ora per il Frosinone che insiste in un possesso palla senza trova sbocchi concreti.

78' Terzo ed ultimo cambio per il Frosinone: Ciofani rileva Ciano.

77' Occasionissima per il Frosinone! Musacchio buca completamente l'intervento e lascia la sfera a Ciano: girata volante in area, palla fuori ma grande chance.

74' Secondo cambio per gli ospiti: Valzania entra al posto di Beghetto.

73' Torna in avanti il Frosinone con un traversone di Paganini: Abate spizza di testa per Donnarumma che va in presa.

71' Piatek abbattuto al limite dell'area da un intervento rugbistico, ma per l'arbitro si prosegue. Proteste del polacco che ride ironicamente.

69' Si salva il Frosinone, negata la doppietta a Piatek! Su traversone al bacio di Suso, Piatek salta più di tutti e si coordina di testa: l'intervento aereo di Ariaudo è perfetto, urlo strozzato in gola al polacco che già pregustava il secondo gol di giornata.

66' GOL DEL MILAN! PUNIZIONE DA FANTASCIENZA DI SUSO! Lo spagnolo fa passetti brevi, calcia e manda il pallone perfettamente sotto il sette: un bacino alla traversa e solo il fondo della rete. Da vedere e rivedere, un arcobaleno semplicemente perfetto.

65' Primo cambio nel Frosinone ad anticipare la punizione rossonera: Trotta lascia spazio a Dionisi.

65' Dalla rimessa, Kessié pesca che Çalhanoglu mette a sedere Sammarco e prova la botta: falciato al momento del tiro, sarà punizione dal limite in zona Suso.

64' Delizioso aggancio volante di Fabio Borini che manda al bar Zampano e brova a saltare Goldaniga, il Frosinone spazza in rimessa laterale.

63' Traversone di Rodríguez, Piatek salta più alto di Ariaudo ma l'arbitro fischia: fallo in attacco del bomber polacco.

61' Tutto in avanti ora il Diavolo, alla ricerca della seconda rete della sicurezza.

59' È una bolgia adesso San Siro rossonero, spinge forte la gente del Milan.

57' GOL DEL MILAN! PIATEK! Su tiro-cross di Borini, Piatek si avventa come un falco in area piccola e fredda Bardi in uscita. Pum-pum, riecco le pistole di Piatek a San Siro!

56' Traversone di Suso, sponda di Borini ma Piatek viene anticipato da Bardi, torna a farsi vedere il Milan in avanti.

55' Ci prova nuovamente Ciano dalla distanza, mura bene Romagnoli. Ma il Frosinone non sembra aver subito la botta del rigore sbagliato, anzi, continua ad attaccare.

52' Pazzesco gol sbagliato da Borini! Su traversone di Suso, Bardi va a farfalle e la palla finisce sulla testa di Borini: incredibilmente non trova la porta da due passi, mandando a lato.

51' Cambio nel Milan: fuori Bakayoko, spazio offensivo per Cutrone. All-in del Diavolo!

50' DONNARUMMA PARA IL RIGORE! Ciano prova un tiro angolato rasoterra, Gigio si allunga come Mister Fantastic e manda in corner in perfetto stile.

48' Follia di Abate che stende Paganini in area dopo un lancio innocuo dalla difesa, calcio di rigore per il Frosinone e ammonizione per il terzino!

45' Incredibile, Borini si divora il gol del vantaggio! Su una palla lunga per Piatek, la difesa ciociara fa un pasticcio e lascia lì la palla in area, Borini ci si avventa: la sfera è solo da spingere in porta, ma il numero 11 calcia in tribuna!

45' Squadre in campo, inizia il secondo tempo di Milan-Frosinone.

45' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-FROSINONE 0-0

Fischi a San Siro dopo i primi 45 minuti di Milan-Frosinone. Nonostante la nuova maglia, il Diavolo non cambia pelle e gioca una frazione di gara lenta e sottoritmo, accesa sporadicamente da qualche guizzo di Suso. Serve molto di più per battere un Frosinone ordinato e compatto, rintanato in difesa e pronto al contropiede con gli esterni e le sponde di Trotta. Rossoneri che sfiorano due volte il gol ma per azioni casuali, senza mai dare l'impressione di essere davvero pericolosi. Così la Champions rischia di sfumare...

44' Ancora ospiti a dettare i ritmi del gioco, Diavolo in calo in questo finale di primo tempo.

41' Torna a gestire il pallone il Frosinone negli ultimi minuti, giro palla fra difesa e centrocampo gialloblù.

39' Ancora Suso in avanti: salta due uomini sulla fascia e prova il traversone, impreciso, finisce nella mani di Bardi.

37' Pericolo Frosinone! Kessié perde un pallone sanguinoso all'interno della propria area, Sammarco calcia subito ma non inquadra lo specchio. Brivido per il Milan.

36' Çalhanoglu serve Suso che scarica di prima per Piatek: il polacco, anche se defilato, prova comunque a calciare in porta. Sfera sul fondo.

35' Buon triangolo all'interno dell'area fra Borini e Piatek: l'assist del polacco per l'ex Liverpool è buono, attento e senza paura Bardi in uscita bassa.

33' Nulla di fatto sulla punizione di Çalhanoglu: barriera piena e presa facile per Bardi.

32' Altra grande azione del francese! Bakayoko riceve palla a centrocampo, salta il primo avversario e si lancia verso l'area: letteralmente abbattuto sulla trequarti, punizione pericolosa per il Milan.

30' Bakayoko fuori di poco! Una palla vagante che finisce fuori area viene colpita al volo da Bakayoko: grande botta del francese che fa la barba al palo, Bardi e Frosinone graziati per centimetri!

29' Fallo in attacco di Musacchio sull'angolo, altra azione vanificata.

28' Invenzione di Suso che imbuca per Kessié davanti alla porta, intervento provvidenziale di Ariaudo: ancora corner per il Milan.

27' Gattuso insoddisfatto dei suoi, continua a chiedere ai propri terzini di cercare maggiormente le verticalizzazioni.

25' Inguardabile esecuzione dell'angolo: il cross di Rodríguez è completamente sbilenco, Bardi lo accompagna sul fondo con lo sguardo.

24' Palla al piede, Kessié scappa sulla corsia destra e guadagna l'ennesimo corner.

23' Enorme chance per il Milan! Da contropiede, Suso arma il sinistro e trova un cross perfetto: Piatek viene spinto in area e Borini non trova il colpo di testa vincente ad un metro dalla porta!

21' Frosinone sempre in possesso palla, Diavolo che non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

18' Si rivede il Frosinone in avanti. Maiello calcia dai 30 metri di sinistro: pallone finito in pasto ai tifosi del Meazza.

17' Occasionissima sprecata dal Milan in contropiede! Su azione del Frosinone, Bakayoko sradica la sfera a Balzano e scarica a Çalhanoglu: il turco vede solissimo Suso con una prateria verso la porta, ma il lancio lungo è tutto sballato.

15' Dagli sviluppi dell'angolo, Kessié prova la botta al volo da fuori area: sfera che si spegna in tribuna.

15' Percussione palla al piede di Abate che salta due uomini e arriva sul fondo: corner guadagnato.

13' Paganini scippa la sfera a Romagnoli sulla trequarti e calcia: palla in Curva Sud.

10' Grande chance per il Milan! Çalhanoglu scappa sulla corsia e trova un rasoterra perfetto al centro dell'area: arriva Borini in corsa a botta sicura, mura tutto Ariaudo in tackle. Si salva il Frosinone, Diavolo ad un passo dal vantaggio!

9' Ristabilita la parità numerica al Meazza, può ripartire Milan-Frosinone.

8' Gioco fermo a San Siro, entra sul terreno di gioco lo staff medico.

7' Entrata durissima di Goldaniga su Çalhanoglu a centrocampo, il turco resta a terra dolorante.

6' Dagli sviluppi di corner, Musacchio si trova fra i piedi un pallone invitante e prova la botta: tutto inutile, posizione di offside per l'argentino.

5' Çalhanoglu imbuca per Kessié che prova il cross, primo angolo per i rossoneri.

4' Musacchio libera Suso fra le linee, lo spagnolo arriva ai 25 metri e calcia: tiro molto debole, nessun problema per Bardi.

3' Partenza decisa degli ospiti che proseguono un buon possesso palla.

2' Ottimo cross di Zampano per Trotta: l'ex Crotone aggancia la sfera e prova il tiro, mura Romagnoli.

1' Suso sbaglia subito un passaggio in orizzantale, facilitando il contropiede Frosinone: bravissimo Abate a tamponare tutto.

1' Inizia Milan-Frosinone! Primo pallone gestito dai rossoneri.

- Squadre in campo: Milan con la splendida nuova maglia della stagione 19-20, Frosinone con kit giallo e dettagli bianchi e blu.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono da un San Siro delle grande occasioni dove, per Milan-Frosinone, sono presenti più di 60mila spettatori per salutare l'ultimo match casalingo dei rossoneri. Una partita apparentemente facile, con i ciociari già retrocessi ed il Diavolo che si gioca tutte le speranze Champions in attesa di conoscere il risultato di Juventus-Atalanta, match curiosamente posticipato e non in contemporanea. L'ultima partita di Abate a San Siro, il futuro di Gattuso in bilico e molti giocatori alla ricerca di una conferma per la prossima stagione, questi i tantissimi temi di Milan-Frosinone. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

A disp.: Reina, A. Donnarumma, José Mauri, Castillejo, Conti, Zapata, Biglia, Cutrone, Laxalt.

All. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto; Trotta, Ciano.

A disp.: Iacobucci, Ghiglione, Molinaro, Simic, Ciofani, Errico, Valzania, Dionisi, Cassata, Capuano, Kranjc, Pinamonti.

All. Baroni