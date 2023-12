live mn - Milan-Frosinone: Theo centrale e non Simic, torna Bennacer in panchina

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okolim Oyono; Bourabai, Barreneche, Reinier; Soulè, Cuni, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Baez, Lulic, Pinto, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira,

19.00 - Il Milan è arrivato da pochi istanti fa San Siro: dopo aver lasciato l'hotel, sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Serie A contro il Frosinone di Eugenio Di Francesco, match valido per il quattordicesimo turno di campionato.

17.25 - Arbitrerà Marchetti di Ostia, solo un precedente col Milan: fu l'1-1 in casa contro l'Udinese nel febbraio 2022, firmato da un mani di Udogie dopo il vantaggio rossonero di Leao.

17.00 - Bennacer non gioca una partita ufficiale con la maglia rossonera dal 10 maggio 2023, giorno dell’Euroderby d’andata. Ismael uscì al minuto 18’, lasciando il campo dolorante dopo una torsione innaturale del ginocchio e venne sostituito da Messias. Sei giorni dopo, ovvero il 16 maggio, il Milan emetteva il seguente comunicato: “AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro.

16.23 - Gli infortuni non si contano più, l'ultimo a lasciare il campo anzitempo è stato Malick Thiaw, che ne avrà per circa due mesi, se si riuscirà ad evitare l'intervento chirurgico. La situazione è grave se non grottesca: di sei centrali difensivi, il Milan ne ha solo uno in condizione: Tomori. La situazione è tale da costringere Pioli a far esordire un Primavera (probabilmente Simic), e nel frattempo sta provando Theo Hernandez come centrale di difesa. Torna tra i convocati Ismael Bennacer, una buona notizia, dopo sei mesi e mezzo dall'infortunio ottenuto nella semifinale di Champions contro l'Inter.

16.00 - Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite contro il Frosinone in Serie A TIM (2V, 2N); tra le squadre già affrontate cinque volte nella competizione, i ciociari sono rimasti senza successi contro Napoli, Roma e Inter.

15.37 - Per Milan-Frosinone mister Di Francesco deve fare i conti oltre che con l'emergenza difesa anche con i guai del centrocampo. Assenti dalla sfida di San Siro i soliti Kalaj e Harroui oltre che Marchizza (per cui è previsto un lungo stop) e Lirola che proverà ad esserci col Torino settimana prossima. In dubbio Mazzitelli, Gelli e Brescianini i quali in questi giorni hanno alternato al lavoro col gruppo delle sedute personalizzate a causa di guai fisici, ma alla fine dovrebbero essere nella lista dei convocati. In difesa le scelte della linea a quattro sono obbligate: Monterisi a destra, Oyono a sinistra mentre i centrali saranno Okoli e Romagnoli con in porta Turati. In mediana insieme a Barrenechea in pole per una maglia da titolare c'è Bourabia. Soulé, Reinier e Ibrahimovic agiranno alle spalle di uno tra Cheddira-Cuni mentre per Kaio Jorge si prospetta inizialmente un'altra panchina.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco

15.15 - Milan-Frosinone, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, in streaming su DAZN, Sky Go, Now e in live web testuale su MilanNews.it.

15.04 Il reparto offensivo in cerca di riscatto: Samuel Chukwueze e Luka Jovic cercano gioie in campionato, questa sera chance dal primo minuto per l'ex Villareal e il serbo, ancora a secco di gol con la maglia rossonera. Per l'esterno nigeriano invece il primo sigillo con il Milan è arrivato in Champions contro il Borussia, e questa sera potrebbe essere la giusta occasione per sbloccarsi definitivamente anche in Serie A.

13.30 - Molti giocatori non ci saranno per la partita contro il Frosinone, a causa di infortuni e squalifiche. Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Leao, Okafor. Squalificati: Giroud

12.00 - Alla già lunghissima lista degli indisponibili si è aggiunto anche Malick Thiaw, che rimarrà fuori almeno per un paio di mesi. Non recupera Leao, non recupera Kjaer, non recupera Okafor, mentre torna Ismael Bennacer, almeno tra i convocati (clicca qui per la nostra anticipazione). Le scelte che toccherà fare a Pioli sono più che mai obbligate: in difesa dovrebbe giocare Theo Hernandez e non il classe 2005 Jan-Carlo Simic, con Bartesaghi terzino a sinistra in ballottaggio con Florenzi. A centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con Loftus-Cheek e Musah; piccolo dubbio tra Krunic e Reijnders, con l'olandese che in questo avvio di stagione non ha mai avuto modo di riposare. In attacco, come in difesa, impossibile scegliere: a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic visto la squalifica di Giroud, e a sinistra Pulisic.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan questa sera scende in campo a San Siro contro il Frosinone per la quattordicesima giornata di Serie A. Non una gran momento per i rossoneri, anzi un periodo nero: delle ultime otto gare il Diavolo ne ha vinte solo due, in tutte le competizioni. Pioli, la cui panchina inizia a scaldarsi, deve fare fronte a tante assenze per infortunio ma anche per squalifica come nel caso di Giroud. Il Milan deve centrare i tre punti per ritrovare morale e per non far scappare Juventus e Inter. Rimanete con noi in questa lunga attesa che ci porterà alla sfida di San Siro, restando aggiornati con il live testuale di MilanNews.it!