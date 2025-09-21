live mn Milan Futuro-Chievo Verona (3-2): Cappelletti completa la rimonta!

vedi letture

68' | Grande cross del solito Cappelletti, che solo per via di un grande intervento di Sbampato non è riuscito a trovare Sia dentro l'area piccola.

65' | Altro cambio nel Chievo Verona. Fuori Trillo dentro Turano.

61' | Cambio anche nel Milan Futuro: fuori uno stremato Chaka Traoré, dentro Domnitei.

61' | Cambio nel Chievo Verona: fuori Pisano, dentro Alberto Paloschi.

56' | GOOOOL DEEEEELL MILAAAAAAAAN! Grande gol di Mattia Cappelletti, che con una rasoiata dai 25 metri l'ha insaccata nell'angolino. Rimonta completata.

52' | GOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAAN! Dopo un assalto continuo il Milan Futuro ha meritatamente trovato la rete del pareggio con il suo numero 9, Chaka Traoré, che con un diagonale imprendibile è riuscito a superare Tosi.

51' | Milan assalto. Prima Perina, poi Borsani, hanno costretto la difesa del Chievo a ripiegare e provare scivolate alla disperate per evitare il gol del pareggio.

45' | Si riparte al Chinetti per il secondo tempo di Milan Futuro-Chievo Verona.

Cambio anche nel Chievo Verona: fuori Jassey, dentro Ischia

Doppio cambio nel Milan Futuro: fuori Karaca e Sala, dentro Borsani e Geroli.

------

45' | Finisce qui il primo tempo con il Milan sotto 1 a 2 nel punteggio.

43' | Il Milan insiste spinto dall'adrenalina e dall'entusiasmo del gol appena trovato. Neanche il tempo di esultare per il gol che subito Perina stava per pareggiarla, ma il 7 rossonero è stato ostacolato da un difensore avversario immolatosi in scivolata.

42' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Accorcia le distanze con il numero 11 Diego Sia! Bravissimo il giovane attaccante rossonero a liberarsi di un avversario nello stretto ed insaccare sul secondo palo la palla che riapre la partita.

40' | Nonostante il doppioi svantaggio il Milan continua a spingere e crederci. Risultato fino a questo momento bugiardo per quanto visto in campo.

37' | Ammonito il 28 del Chievo De Cerchio.

33' | RADDOPPIO CHIEVO! Nel momento migliore del Milan è arrivato il raddoppio ospite con De Cerchio. Anche in questo caso la rete del Chievo nasce da un errore in disimpegno del Milan.

30' | Branca, Traoré e poi Sia. Il Milan fa tremare la difesa del Chievo, ma la Tosi con sicurezza è uscito in presa bassa evitando così mali peggiori.

28' | Cross interessante di Cappelletti dalla destra, ma per poco Perina non è riuscito ad impattare la sfera da dentro l'area di rigore. Il Milan comuqnue c'è, e sta spingendo.

24' | Ancora Milan, questa volta con Perina, che in acrobazia ha cercato di sorprendere il portiere avversario non riuscendo però nell'intento, nonostante il coraggio.

19' | CI ha provato Eletu dalla lunga distanza, ma la conclusione del 4 rossonera è partita troppo lenta per impensierire Tosi.

13' | Immediata la reazione del Milan, con Sia che di testa ha costretto Tosi a compiere un intervento miracoloso.

12' | GOL DEL CHIEVO! Vantaggio ospite. A segno D'Este, che ha sfruttato nel migliore dei modi un'indecisione in uscita di Bouyer.

10' | Tiro cross del Chievo che è finito senza troppa problemi tra le braccia di Bouyer.

8' | Buon Milan in questo avvio di partita.

1' | Si parte al Felice Chinetti di Solbiate Arno.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buona domenica a tutti e benvenuti allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno! Fra poco il Milan Futuro di Massimo Oddo affronterà il Chievo Verona dell'ex Paloschi per la terza giornata del campionato di Serie D. Fino a questo momento l'U23 rossonera ha collezionato 4 punti, vincendo all'esordio contro il Pavia e pareggiando nel recupero della prima giornata contro il Leon. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-CHIEVO VERONA

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. All. Massimo Oddo

CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, SBampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. All. Gabrizio Cacciatore