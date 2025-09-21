Pulisic dominatore: torna titolare ed è subito decisivo

Contro il Lecce e il Bologna era partito dalla panchina, eppure il suo segno lo aveva lasciato, soprattutto il Salento, dove con un guizzo da grande campione era riuscito a chiudere la partita e aprire il suo personalissimo score stagionale. E ieri lo ha aggiornato mettendo a segno non solo una doppietta, ma una prestazione da fuoriclasse assoluto.

Contro l'Udinese Christian Pulisic è stato dominatore, riuscendo a far prevalere la tecnica, e la qualità, sulla forza fisica degli avversari, che dal primo minuto lo hanno tormentato e puntato con interventi bruschi che a più riprese lo hanno costretto a restare a terra dolorante. L'americano ha risposto segnando e consegnando al Milan una vittoria importantissima, non solo in ottica classifica ma anche del morale.

Pulisic dominatore e leader

Sul sito del club Christian Pulisic figura tra i centrocampisti, ma per la media realizzativa che ha è forse meglio ritenere l'americano più un attaccante, sennò non avrebbe alcun minimo di senso (come giocatore). 3 gol in 4 partite di campionato, 36 in 105 presenze con il Milan. Numeri da capogiro che rendono l'ex Chelsea uno degli imprescindibili di Max Allegri, che comunque tra Lecce e Bologna ha avuto il "coraggio" di escluderlo dall'undici titolare. La partita di ieri contro l'Udinese ha però mandato un messaggio chiaro, soprattutto in vista del futuro: Pulisic non si ferma neanche con la forza.