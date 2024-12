live mn Milan Futuro-Gubbio (1-0): termina così la partita! Vittoria preziosa dei rossoneri in ottica classifica

FINE PARTITA - Torna al successo il Milan futuro grazie a un gol di Traorè. Rossoneri che vincono con merito una partita complessa e tesa fino agli ultim minuti di gara. Dopo un buon primo tempo, nella ripresa sono molte le occasione per il raddoppio, che però non arriva, anzi. Dopo il rigore fallito da Camarda, il Gubbio crea diversi pericoli dalle parti di Torriani. Per quello che si è visto però, i ragazzi di Bonera hanno gestito meglio il possesso, mancando di concretezza sotto porta. Bel balzo in classifica del Milan Futuro che sale così a quota 16 punti e inizia a intravedere la luce dopo la zona play-out.

90 + 5 di recupero

90' Ultimi cambi nel Milan: fuori Camarda e Stalmach per Turco e Malaspina

89' Brivido per Torriani: D'Ursi sfiora il palo su calcio di punizione con il portiere rossonero ormai battuto. Ora si soffre

81' Clamorosa occasione per il Gubbio con David che direttamente su punizione ha tentato di sorprendere la difesa milanista. Dopo una prima respinta, Zukic è più veloce di tutti a salvare la palla sulla linea di porta. Grande pericolo

78' Gubbio pericoloso ancora con Fossati che da buona posizione manca l'impatto col pallone. Rossoneri che devono stare attenti a non subire troppo in difesa

72' Doppio cambio nel Milan: fuori Sandri e Traorè e dentro Hodzic e Fall

69' Bella azione di Camarda che vuole trovare il gol a tutti i costi. Dopo aver saltato due giocatori il suo destro è debole e centrale

66' Primo cambio nel Milan, esce Vos ed entra Sia

60' Ancora Venturi miracoloso su Traoreè. Parata sotto l'incrocio dopo una bella punizione calciata dalla destra dal giovane esterno milanista.

50' Camarda sbaglia un calcio di rigore. Azione incredibile di Jimenez sulla destra che viene atterrato da Stramaccioni. Venturi para su Camarda con una grande parata, il giovane bomber aveva calciato bene sulla destra senza però trovare il gol.

47' Traversa clamorosa di Bartesaghi! Tiro a colpo sicuro del terzino rossonero dopo una fase di confusione nell'area di rigore del Gubbio post corner. La palla si spacca sulla traversa e rimbalza sulla riga. Milan sfortunato

46' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO - Buona prima frazione di gioco per i rossoneri, in vantaggio con merito dopo una bella azione Sandri-Traorè che ha sbloccato il tabellino al 20'. La gara di per sè non è frizzante, anzi è equilibrata con poche trame offensive da entrambe le parti. Pochi palloni per Camarda, che prova a fare reparto da solo. Il Gubbio crea una sola pericolosa palla gol nel finale con Fossati.

45' tre minuti di recupero

44' Fossati sfiora il pareggio con una bella girata di destro al volo a fin di palo. Primo vero pericolo per il Milan

36' Jimenez e Traorè i più vivaci, la fascia destra l'arma vincente sin qui

30' Mezz'ora di gioco: il Milan Futuro merita il vantaggio ma il Gubbio ora spinge per il gol

26' Bartesaghi sfiora il raddoppio: corner di Sandri e debole conclusione del terzino sinistro, palla facile preda di Venturi

22' ECCOLO QUI! Il gol che sblocca la partita è di Traorè servito perfettamente da Sandri, l'esterno rossonero chiude il triangolo e batte Venturi sul suo palo.

19' Match finora bloccato e senza nessun spunto offensivo degno di nota

12' Bella risposta di Torriani che "smanaccia" Sugli sviluppi di corner evitando il colpo di testa di D'Ursi

10' Si vede anche il Milan con Sandri, sinistro a lato da buona posizione

8' Conclusione alta da parte di Maisto, che ha provato a sorprendere Torriani da 25 metri

4' Prime fasi di studio, Gubbio messo ordinato in campo. Da segnalare il terreno di gioco, non in ottime condizioni

1' E' iniziata la partita!

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Felice Chinetti" Di Solbiate Arno! Dove alle 12.30 il Milan Futuro ospiterà il Gubbio per la 18^ giornata del campionato di Serie C - Girone B. I giovani rossoneri arrivano da una sconfitta contro la Ternana di Abate e da un pareggio contro il Campobasso nel recupero della quindicesima giornata. Per il Gubbio la partita si preannuncia impegnativa, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità per ottenere un buon risultato contro una squadra in crescita. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO: Torriani; Zukic, Coubis, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Vos, Traoré; Camarda. A disp.: Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Hodzic, Malaspina, Longo, D'Alessio, Fall, Sia, Omoregbe, Turco. All.: Baresi (Bonera è squalificato)

GUBBIO: Venturi, D'Avino, Franchini, D'Ursi, Stramaccioni, Signorini, Corsinelli, David, Maisto, Fossati, Rocchi. A disp.: Bolletta, Tozzuolo, Tommasini, Zallu, Pirrello, Conti, Mancini. All.: Taurino.

ARBITRO: Iannello di Messina

ASSISTENTI: Merciari di Rimini - Boato di Padova

IV UFFICIALE: Gagliardi di Benedetto del Tronto