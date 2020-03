LIVE MN - Milan-Genoa (0-1): rossoneri che creano molto ma non finalizzano

33' Tiro di Behrami dal limite, la palla deviata finisce in corner.

32' Conti non chiude su Criscito, che è libero di crossare. Determinante l'intervento di Gabbia ad anticipare Pandev.

30' Calhanoglu lancia Rebic in profondità, il croato è però stoppato da Biraschi al momento del tiro.

29' Altro tiro di Ibra da fuori, la palla non trova lo specchio.

28' Altra ottima azione del Milan, tutta ad un tocco, che però non viene conclusa: il tiro di Theo da dentro l'area è totalmente sballata.

27' Ci prova Bennacer da fuori area con il sinistro: la conclusione dell'algerino non preoccupa Perin che osserva la palla spegnersi sul fondo.

26' Tunnel di Criscito su Conti sulla trequarti, ma c'è il recupero provvidenziale di Castillejo. Altro rischio per il Milan.

25' Theo dialoga sulla sinistra con Rebic e prova lo sfondamento: fuorigioco.

23' Azione insistita del Genoa che si conclude con un'improbabile rovesciata di Biraschi dal limite dell'area di rigore. Il tiro non impensierisce Begovic.

22' Ci prova Ibrahimovic su punizione dalla lunghissima distanza: palla che finisce abbondantemente fuori.

19' Occasione Milan! Ibra serve benissimo Calhanoglu in area di rigore, che a tu per tu col portiere la spara su Perin.

18' Ci prova Sanabria dalla distanza. Begovic non si aspettava la conclusione e respinge in bagher.

16' Grande parata di Perin su Ibra! Bella palla a rientrare di Calhanoglu che trova Ibra in area. Lo svedese colpisce di testa, Perin gli nega il gol con una parata d'istinto.

15' Azione manovrata del Milan, che pare aver ritrovato tranquillità. Rebic arriva al tiro, respinto.

13' Criscito serve Cassata, bravo ad inserirsi in area. La conclusione del centrocampista è però poco precisa, palla fuori.

12' Incomprensione fra Ibra e Bennacer che si ostacolano al momento del tiro da ottima posizione.

9' Bello scambio fra Kessie e Rebic ma è bravo Romero a chiudere in scivolata sull'ivoriano.

8' Milan che non riesce a trovare precisione nel fraseggio, i rossoneri hanno accusato il colpo.

6' Gol del Genoa. Theo Hernandez non chiude su Sanabria, che entra agilmente in area ed offre a Pandev un pallone solo da spingere in rete. 0-1, ospiti in vantaggio.

5' Confusione in area Genoa! Cross di Calhanoglu per Rebic, ma una serie di rimpalli sfavoriscono il rossonero.

4' Milan che tiene molto il pallone e non rischia la giocata. I rossoneri cercano di far uscire il Genoa, posizionato con 11 uomini dietro la linea della palla.

1' Ibra di tacco prova ad innescare Calhanoglu, il controllo del turco è però difettoso.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Doveri: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica divisa rossonera per il Milan, maglia bianca per il Genoa. Stadio vuoto, atmosfera surreale a San Siro.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Quest'oggi i rossoneri affronteranno il Genoa di Davide Nicola in uno stadio vuoto: si giocherà a porte chiuse. Sono passati ben 15 giorni dall'ultima partita del Milan, quella contro la Fiorentina al Franchi del 22 febbraio. Nonostante le distrazioni degli ultimi giorni per i ragazzi di Stefano Pioli sarà importantissimo tornare alla vittoria per continuare ad inseguire il treno che porta in Europa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. A disp: Soncin, Donnarumma A., Calabria, Bonaventura, Leão, Biglia, Musacchio, Paquetá, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini. All: Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Cassata, Behrami, Schone, Soumaro, Criscito; Pandev, Sanabria. A disp: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Iago Falque, Wojciech, Eriksson, Destro, Sturaro, Favilli, Ankersen, Pinamonti. All: Davide Nicola.