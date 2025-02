live mn Milan-Hellas Verona (1-0): si soffre ma si vince. La decide il Bebote

22.43 - Come all'andata, il Milan vince di misura. Al "Bentegodi" eravamo già quasi al tramonto dell'era Fonseca, ma il gol di Reijnders salvò ancora per qualche giorno il tecnico portoghese. Stavolta ci pensa Gimenez a un quarto d'ora dalla fine e tanto basta per prendersi altri tre punti fondamentali nella corsa Champions. Seconda vittoria consecutiva e secondo clean sheet di fila. Per il resto prestazione tutt'altro che memorabile, considerando che di fronte il Milan si trovava la difesa di gran lunga più perforata della Serie A. Eppure nonostante un lungo e sterile possesso palla, il Milan ha faticato a scardinare la difesa scaligera. Alla fine la decidono i cambi, perché l'azione è costruita da Jimenez e Leao con Gimenez che ha il merito di farsi trovare al posto giusto al momento giusto, come un vero 9 vecchio stampo. Contro il Feyenoord servirà ben altro, perché l'1-0 non basterà e perché gli olandesi hanno tutt'altro spessore.

90' + 4' -Triplice fischio. Si soffre ma si vince.

90' + 4 - LEAO! Contropiede del Milan con Musah che serve il portoghese. Conclusione murata.

90' + 1 - Spinge il Verona, Terracciano devia in corner.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

90' - Maignan rischia in presa alta perdendo il pallone. Il francese riesce a parare in due tempi.

89' - Il Milan ha pertanto esaurito le sostituzioni.

88' - Cambio per il Milan: fuori Joao Felix, dentro Terracciano.

84' - Triplo cambio per il Verona: fuori Suslov, Bradaric e Niasse. entro Cissé, Oyegoke e Bernede.

82' - Cambio per il Milan, fuori Gimenez e dentro Abraham

80' - Santi Gimenez è il terzo giocatore del Milan a debuttare in Serie A segnando nelle prime due partite. Prima di lui Andriy Shevchenko nel1999 e Christian Pulisic nel 2023.

78' - Santi Gimenez ammonito, pochi minuti dopo il gol segnato. Fallo netto su Duda.

77' - Due gol in due partite per Santi Gimenez, impatto notevole in Serie A per il messicano.

75' - Che qualità in questa giocata! Dai e vai di Leao con Jimenez. Scucchiaiata dello spagnolo per il portoghese che entra in area ed elude l'uscita di Montipà mettendo in mezzo per Gimenez che di testa a porta fuota colpisce.

75' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EL BEBOTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

74' - Joao Felix ci prova su punizione ma è murato dalla barriera.

73' - Joao Felix si conquista una punizione dal limite dell'area.

72' - Paradossalmente il giocatore più pericoloso del Milan, nonostante i tanti giocatori offensivi, è fin qui Musah.

71' - MUSAH! Destro dalla distanza che finisce fuori di poco.

70' - L'assetto offensivo del Milan recita: Pulisic-Joao Felix-Leao a supporto di Gimenez. In mediana Reijnders e Musah. Offensivi gli esterni di difesa, che sono Jimenez e Theo.

68' - Cambio anche per il Verona: fuori Sarr, dentro Mosquera.

68' - Cambio per il Milan: fuori Fofana, dentro Pulisic.

67' - Leao prova la conclusione, debole ma viene deviata in corner.

65' - Contatto Suslov-Joao Felix, il portoghese chiede rigore ma l'arbitro lascia proseguire.

62' - Primo cambio per il Verona: fuori Kastanos, dentro Lazovic.

61' - Leao punta Dawidowicz, conquista un corner. Dagli sviluppi dell'azione il Milan avrebbe un'occasione con Leao ma c'è poca lucidità.

59' - Ammonito Jimenez per fallo di reazione di Duda che aveva provato a colpirlo.

57' - Si vede Leao per la prima volta al 57' con un cross sventato da Montipò.

54' - Verona pericoloso su ripartenza, il Milan si salva in corner.

53' - Tacco di Reijnders per Joao Felix, colpo di testa troppo debole.

52' - Il Verona ha subito 35 reti solo nel primo tempo. Questa sera è risucito a mantenere la porta inviolata nei primi 45'-

50' - Ammonito Duda per fallo su Joao Felix.

48' - Nessun cambio per il Verona.

21.52 - SI RIPARTE! Ed è già doppio cambio: fuori Walker e Sottil, dentro Jimanez e Leao.

21.36 - A Sanremo in questi istanti sta per esibirsi Tony Effe con "Damme 'na mano". Ecco, è quello che servirebbe al Milan questa sera: una mano, qualcosa che possa aiutare la squadra a uscire dalla mediocrità. Difficile raccontare una partita nella quale abbiamo dovuto aspettare il secondo minuto di recupero per vedere un'azione degna di nota. Contro una squadra che finora ha incassato 53 reti ed è di gran lunga la peggior difesa della Serie A. Milan che si distingue per l'ennesima maglia sfornata per ragioni di marketing, col rossonero sempre più optional. Per il resto tanto sterile possesso palla: 73%-27%. Servirà una sterzata, ma intanto siamo all'ennesimo primo tempo in cui non riusciamo a segnare. Appena 2 reti in 7 partite di campionato.

45' + 2 - Finisce il primo tempo, zero a zero.

45' + 2 - MUSAH! Prima grande occasione della partita a pochi secondi dal duplice fischio. Gimenez riceve un pallone e serve a centroarea l'americano che però spara alto.

45' - Concessi due minuti di recupero.

44' - Sono previsti dei cambi a breve: Leao si sta scaldando.

43'- Ammonizione per il veronese Bradaric

42' - Joao Felix esce dalla propria area palla al piede e viene steso.

40' - Musah a terra dolorante per fallo di Kastanos, ma l'azione prosegue con Tchatchoua che si guadagna un calcio d'angolo.

38' - Segnaliamo un bel gesto avvenuto in Turchia. Nel corso di Besiktas-Trabzonspor, incontro di cartello dell'ultima giornata di Super Lig turca, le due squadre sono scese in campo con una maglia con la foto di Mattia Ahmet Minguzzi, che ha perso la vita a soli 14 anni a seguito di un accoltellamento da parte di due balordi al mercato di Istanbul, dove il ragazzo viveva. Mattia era un tifoso del Milan, passione che gli aveva trasmesso il padre Andrea, noto chef che lavora nella metropoli turca.

36' - Milan che soffre poco, ma che raramente dà l'impressione di poter colpire. Tanto possesso palla ma di fatto il Verona si difende bene.

33' - Ecco Gimenez, appena nominato. Il messicano segna ma la rete è annullata per fuorigioco dello stesso giocatore.

32' - Non pervenuto Gimenez. Solo 6 palloni toccati per il messicano, 3 passaggi tentati di cui solo uno a buon fine.

30' - Un po' di dati sulla partita dopo il primo terzo di gara: un tiro in porta a testa, 4 corner a 2 per il Milan, 75%-25% per il Milan di possesso palla. Un ammonito a testa.

29' - Comunicato il dato sugli spettatori presenti questa sera a San Siro: sono 69.578.

28' - Dalla bandierina calcia Theo, Montipà blocca in presa alta.

27' - Traversone insidioso di Joao Felix, Montipò devia in corner.

26' - Corner di Theo ma nessuno riesce a incornare in porta.

25' - REIJNDERS! Botta dalla distanza dell'olandese, Montipò salva in corner.

24' - Verona che in trasferta si è comportato meglio che in casa (13 punti a 10): ben 4 vittorie esterne, di cui tre nelle ultime 5 partite giocate sui campi di Parma, Bologna e Monza. A completare la sequenza il pari a Venezia e la sconfitta sul campo del Napoli.

23' - Musah atterrato al limite dell'area, per l'arbitro tutto regolare.

21' -Giallo per Niasse. Intervento in ritardo su Hernandez.

21' - Sottil prova a trovare Joao Feluix a centro area ma non lo trova. Buono comunque l'impatto dell'ex Fiorentina.

20' - Sottil cerca Musah con un traversone ma l'americano non arriva a impattare il pallone.

18' - Verona che ha il poco invidiabile record di peggior difesa del campionato: 53 reti al passivo, nove in più del Parma penultimo in questa speciale classifica.

17' - Terzo giallo in questo campionato per Musah. Al prossimo entra in diffida.

15' - Fallo tattico di Musah che costa il giallo allo statunitense.

13' - Confronto numero 80 tra le due squadre con 37 vittorie del Milan, 14 del Verona e 28 pareggi. Milan che ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti. Limitatamente alle partite giocate a Milano, si registra una sola vittoria del Verona che risale a 103 anni fa: 12 marzo 1922 quando ancora non esisteva la Serie A. L'ultima volta in cui gli scaligeri hanno fermato il Milan a San Siro risale al novembre 2020: 2-2 con i rossoneri che rimontano da 0-2 trovando il pari al 93' con Ibrahimovic.

11'- Diego Coppola è il primo ammonito della partita. Fallo del difensore veronese su Gimenez.

10' - Dall'arrivo di Sergio Conceiçao il Milan ha segnato solamente due reti in sei partite nei primi 45'. Nello specifico Pulisic su rigore contr oil Parma e Reijnders contro l'Inter.

9' - Milan che da un paio di minuti ha il controllo del gioco.

7' - Ci prova direttamente da corner Theo, respinge Montipò.

6' - Ci prova Walker dalla distanza, tiro deviato. Primo corner per il Milan.

5' - Sottil conquista un fallo. Prima presenza da titolare per il torinese.

3' - Il primo tiro è del Verona, ci prova Duda con conclusione centrale non irresistibile, ma che Maignan non trattiene e devia in corner.

2' - Verona in bianco con maniche blu, calzoncini e calzettoni bianchi.

1' - Milan col quarto kit, maglia nera che sfuma sul verde, bordi rossi e numeri gialli. Calzoncini e calzettoni neri.

20.47 - SI PARTE!

Amici di MilanNews.it benvenuti a San Siro dove fra pochi minuti avrà inizio Milan-Verona.

Attesa una reazione da parte dei rossoneri dopo la sconfitta in Champions contro il Feyenoord. Sarà necessario vincere per continuare a sperare di agganciare la zona Champions. Ricordiamo che in settimana la Spagna ha superato l'Italia nel ranking, pertanto allo stato attuale solamente le prime 4 classificate si qualificherebbero al massimo torneo continentale.

Tredicesima formazione differente in tredici partite per Sergio Conceiçao che oggi lascia in panchina Pulisic e Leao. Si rivede Gabbia dopo un mese e Pavlovic si siede in panchina dopo 7 gare consecutive dal 1'. Prima da titolare per Riccardo Sottil, si vede anche Bondo che parte dalla panchina. Non figura tra i giocatori in distinta Luka Jovic. Il serbo era assente anche nella sfida contro l'Empoli.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona. Fischio d'inizio alle 20.45.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.

ARBITRO: Fourneau di Roma.