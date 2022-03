LIVE MN - Milan-Inter (0-0): solo un pareggio a San Siro, rossoneri spreconi

Termina con un pareggio la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan ed Inter. C'è stata solo una squadra in campo, e indossava la maglia rossonera. I ragazzi di Pioli hanno dominato il campo e il gioco, ma anche nella ripresa è mancata precisione e lucidità sotto porta. Sono state davvero troppe le chance non sfruttate dai rossoneri. Si deciderà tutto nel match di ritorno ad aprile.

94' Termina qui il match.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Cross di Diaz dalla sinistra per il taglio di Calabria, che salta alto ma sfiora soltanto di testa.

88' Doppio cambio per l'Inter: fuori Perisic e Dumfries, dentro Gosens e Darmian.

84' Ultimo cambio per il Milan: fuori Florenzi, dentro Calabria.

83' Ancora un errore incomprensibile di Rebic, che in fase di ripartenza rallenta l'azione e poi serve un avversario. Prestazione da dimenticare del croato finora.

82' Gomitata di Correa sul volto di Bennacer, l'arbitro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni dell'algerino. Isma sta bene, può continuare.

80' Cambio per l'Inter: fuori Dzeko, dentro Correa.

79' Che occasione sprecata dal Milan. Ottima transizione di Brahim, che porta palla centralmente e serve Rebic a sinistra: il croato perde tempo e l'occasione di fare la cosa giusta. Occasione che scema dalla parte opposta con un tiro impreciso di Messias che esce al lato di molto.

76' Intervento di Kalulu che vale quanto un gol: anticipo su Dzeko che stava per segnare a porta vuota.

75' Movimento a rientrare sul sinistro di Messias e cross sul secondo palo per l'inserimento di Theo: palla un po' troppo lunga, Theo conclude da posizione troppo defilata.

72' Contropiede Milan avviato da Messias, che poi allarga per Diaz. Lo spagnolo porta palla e scarica per Rebic: Ante punta l'area e offre una palla difficilissima a Brahim, che prova un tiro quasi impossibile. Palla fuori.

70' Ritmi che sono un po' calati, ora le due squadre cercano di rischiare meno.

68' Scontro fortuito tra Giroud e Simone Inzaghi, con il francese finito fuori dal campo dopo un contrasto con Sanchez. Botta alla testa per il numero 9 rossonero, ma dovrebbe essere tutto ok.

66' Triplo cambio per il Milan: fuori Leao, Krunic e Saelemaekers, dentro Rebic, Brahim Daiz e Messias.

60' Maignan dovrebbe farcela, il portiere rossonero si è ripreso dopo il brutto pestone di Lautaro.

58' Maignan in uscita anticipa Lautaro, il giocatore dell'Inter non toglie il piede e schiaccia con violenza il polso del portiere rossonero. Ammonito l'argentino, staff medico in campo per soccorrere Maignan.

57' Ancora un gol sbagliato dal Milan. Fallo laterale, grande controllo in are di Krunic che salta secco il difensore: il tiro di sinistro è poi troppo strozzato. Quanta imprecisione...

54' Bel Milan anche in questo avvio di ripresa, continua a mancare qualità e capacità di scelta negli ultimi metri.

48' Altra occasione Milan!! Giroud fa sponda per Saelemaekers, che dal limite non trova la porta e si fa deviare il tiro da ottima posizione.

46' Leao!! Tiro a giro del portoghese dal limite, grande parata di Handanovic a mano aperta! Poi sul prosieguo dell'azione Giroud viene atterrato in area di Skriniar, Mariani non ne vuole sapere nonostante l'abbraccio del difensore slovacco, che si disinteressa totalmente del pallone. Che rischio per il centrale nerazzurro.

46' Subito cross per Dzeko, che anticipa Kalulu e stacca di testa: palla fuori di molto.

46' Fischia Mariani, comincia la ripresa del Derby. Palla ai nerazzurri.

Prima frazione di gioco che ha visto il Milan protagonista quasi assoluto: i rossoneri hanno spinto tanto sulle fasce, con Leao imprendibile per la retroguardia ospite. Come spesso accade però è mancata la precisione nell'ultima giocata nei metri finali, a ridosso dell'area nerazzurra. Buono l'atteggiamento della squadra, ma c'è bisogno di più lucidità.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Bennacer ringhia su Barella, recupera palla e lancia uno scatenato Leao in contropiede. Il portoghese non viene tenuto, arriva al limite e allarga a destra per Saelemaekers: il controllo però del belga è difettoso e perde palla. Ennesima occasione non sfruttata...

42' Ottima possibilità di contropiede per il Milan ma Krunic sbaglia tutto e regala di nuovo palla all'Inter. C'erano diverse opzioni di passaggio, il bosniaco ha scelto la più scontata e prevedibile.

41' Ottima iniziativa sulla destra di Saelemaekers, servito molto bene da Florenzi: il belga serve Krunic al limite dell'area, che ci mette una vita prima di tirare. La sua conclusione infatti viene deviata in angolo. Altra grande occasione sprecata.

39' Corner di Calhanoglu, allontana la difesa: Barella prova il gran tiro al volo, totalmente fuori bersaglio.

37' Punizione pericolosa per l'Inter: Mariani aveva concesso il vantaggio, poi ha concesso il fallo su chiamata di Brozovic. Batte Calhanoglu, cross teso deviato da Leao in angolo.

35' Contropiede nerazzurro con Perisic, ottimo intervento di Florenzi sul croato al limite dell'area. Pericolo evitato.

33' Rafael Leao semplicemente imprendibile. Parte dalla difesa e si fa tutto il campo, lasciando arrancare Brozovic. Arrivati sulla trequarti nerazzurra il croato non può far altro che fermarlo fallosamente: giallo per il numero 77 nerazzurro. Batte la punizione Theo, respinta: Florenzi prova il tiro al volo, deviato in angolo.

29' Ottimo cambio di gioco di Leao per Saelemaekers, che avanza con la corsia destra libera. Il belga prova il cross, totalmente sbagliato. Non un bell'inizio per il numero 56 rossonero.

28' Di nuovo Leao, infermabile. Scappa ancora sulla sinistra e mette e mezzo per Kessie in area: l'ivoriano stoppa e perde un tempo di gioco, poi la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia nerazzurra.

27' Ancora Leao. Rafa parte dalla sinistra e punta Skriniar: arrivato al limite prova il tiro a giro di destro, ma la conclusione è manca totalmente la porta avversaria.

26' Leao prova la botta da fuori, il tiro di sinistro del portoghese però manca di molto il bersaglio.

25' Problemi per Romagnoli alla coscia sinistra, il capitano rossonero lascia il campo a Pierre Kalulu. Ora è Kessie ad indossare la fascia di capitano.

24' Maignan prova a lanciare Giroud dalla sua area, la palla arriva nella zona di Handanovic che allontana di testa: il possesso rimanere comunque rossonero con Krunic, che allarga per Saelemaekers sulla destra. Il belga accelera e mette in mezzo, il cross però non è preciso.

22' Dzeko punta Florenzi, lo salta e mette in mezzo dal fondo. Grande intervento di Romagnoli ad anticipare Dzeko di testa in area piccola.

21' Dzeko parte da destra e punta Romagnoli: lo salta e tira forte. Tomori intercetta la conclusione pericolosa e allontana.

20' Leao dalla sinistra entra in area e punta Skriniar, poi mette in mezzo: il passaggio del portoghese è impreciso e non trova nessuno.

19' Partita molto molto fisica, tanti scontri in mezzo al campo.

17' Punizione Inter dalla trequarti: Calhanoglu crossa in mezzo, allontana bene la difesa rossonera.

16' Scintille tra Theo e Dumfries, Mariani richiama i due alla calma.

14' Grande intervento di Tomori su Dzeko. Palla a Leao che si beve Skriniar in dribbling: il portoghese poi viene contrastato duramente da Brozovic, ma senza fallo per Mariani.

11' Altra grande occasione Milan! Percussione travolgente di Theo, che al limite dell'area prova il destro: fuori non di molto. Anche questa ottima chance.

10' Grande pressing del Milan che recupera palla al limite dell'area su Brozovic: la sfera arriva a Saelemaekers sulla destra che va a botta sicura: respinge Handanovic con i pugni. Il belga poteva fare meglio col mancino.

8' Grande taglio di Krunic, ottimamente servito da Florenzi in area: al momento del controllo però il bosniaco inciampa. Peccato, sarebbe stata un'ottima occasione da gol.

7' Situazione pericolosa nata da fallo laterale, difesa rossonera statica: il tiro di Calhanoglu fortunatamente è rimpallato. Maignan richiama tutti sull'attenti.

5' Krunic perde una brutta palla in difesa, Calhanoglu recupera e prova ad imbucare per Dzeko. Passaggio pericoloso, Romagnoli e Maignan lo leggono bene.

3' Prima sgroppata di Theo, che viene sgambettato. Niente fallo per Mariani, proteste dei rossoneri.

2' Perisic prova a partire subito a sinistra, Krunic va a contrastarlo e riceve una sbracciata in viso. Fallo, ma niente giallo per il croato.

1' Fischio di Mariani, comincia il Derby! Primo pallone per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia rossonera per il Milan, divisa nerazzurra per l'Inter.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! È una serata davvero importante: Derby e match d'andata delle Semifinali di Coppa Italia!! Sia Milan che Inter sono in un periodo di flessione, per entrambe è un'occasione ghiotta per iniziare ad invertire la rotta! Presto inizieranno i primi 90 minuti di una battaglia che ne durerà almeno 180: restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questo match grazie alla nostra diretta testuale!

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Díaz, Messias; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez, Džeko. A disp.: Cordaz, Radu; D'Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens; Gagliardini, Vecino, Vidal; Caicedo, Correa, Sánchez. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Mariani da Aprilia.