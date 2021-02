LIVE MN - Milan-Inter (0-1): fine primo tempo

Prestazione assolutamente rivedibile, primi 45 minuti che vedono l'Inter meritatamente in vantaggio. Subito sotto con la rete di Lautaro Martinez, il Milan ha ballato sulle ripartenze avversarie e non si è mai reso pericoloso in avanti se non con episodi fortunosi. Finale di tempo leggermente più incoraggiante, ma nel secondo tempo dovrà scendere in campo tutto un altro Milan.

46' Fine primo tempo.

46' Punizione di Eriksen dalla trequarti, Skriniar anticipa tutti e sfiora la traversa.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Saelemaekers recupera palla sulla trequarti e serve Ibra. Lo svedese dal fondo mette in mezzo per Calhanoglu che incredibilmente non calcia ma tenta un improbabile assist per Rebic. Gol mangiato dal Milan, brutta scelta del turco.

40' Rebic prova il cross a rientrare per Ibra ma il suo traversone è fuori misura. Il Milan prova a farsi vedere in avanti ma i tentativi dei rossoneri sono imprecisi.

37' Azione di prima e al volo del Milan. Calabria mette in mezzo per Rebic, il croato spizza di testa per Ibra che ritorna dal numero 12, che a sua volta ritorna dallo svedese: Zlatan prova al volo di sinistro da fuori ma è facile per Handanovic.

36' Inter ancora vicina al raddoppio con Lautaro. Tiro fulmineo di Perisic dal limite, Donnarumma ci arriva. Sulla respinta il 10 nerazzurro spara alto da due passi.

35' Altra occasione inter con Lautaro dentro l'area di rigore, al momento del tiro l'argentino viene contrastato in modo efficace da Kessie.

32' Milan a centimetri dal pareggio. Kessie scodella in mezzo per Tonali, Bastoni interviene e la palla arriva sui piedi di Theo: il francese va sul destro e tira ad incrociare dal limite, con la sua conclusione che sfiora il palo.

30' Manovra del Milan lenta e prevedibile. L'Inter si chiude alla perfezione e approfitta di ogni imprecisione dei rossoneri per ripartire in modo molto pericoloso.

27' Kjaer salva il Milan. Skriniar parte palla al piede dalla difesa e accelera l'azione dandola a Barella: il centrocampista va a sinistra da Perisic che mette in mezzo ma Kjaer è provvidenziale con il suo intervento.

26' Inter a centimetri dal raddoppio. Perisic scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo: Lukaku sfiora soltanto da due passi.

25' Inter ancora pericolosa con Lukaku prima e con Eriksen poi, entrambe le conclusioni vengono murate da Kjaer.

23' Contropiede Inter con Brozovic, la palla arriva a Lukaku che prova la botta da fuori ma è murato da Romagnoli.

21' Duro scontro fra Hakimi e Theo, l'arbitro ammonisce il nerazzurro per l'intervento falloso.

20' Altra occasione Inter: sponda di Lukaku per Lautaro, il numero 10 nerazzurro però liscia. Il Milan non riesce a ripartire.

16' Ibra serve Tonali largo a destra, l'ex Brescia mette in mezzo per Rebic ma la misura del cross è sbagliata. Allontana Barella.

15' Il Milan si fa vedere in avanti con un'azione avvolgente. Calabria mette in mezzo, la palla arriva a Theo che crossa di nuovo: la palla arriva a Calhanoglu che prova la conclusione al volo ma schiaccia troppo. Infine il pallone finisce al centro dell'area e Ibra prova un improbabile colpo di tacco: Handanovic blocca in tuffo.

13' Inter ancora pericolosa. Eriksen lancia Lautaro sul fondo, l'argentino tutto solo mette in mezzo per Perisic: Calabria è attento e dievia in corner.

11' Ammonito Kjaer per aver fermato Lautaro in ripartenza. Il danese non ha potuto che far fallo sull'argentino che era diretto verso l'area rossonera. Milan messo male in campo.

10' Il Milan sembra aver accusato il colpo, la manovra dei rossoneri è lenta e prevedibile.

8' Calhanoglu tenta il cambio di gioco per Saelemaekers, la difesa nerazzura intercetta e parte in contropiede con Lautaro: Kjaer spazza in angolo. Su corner la palla finisce in mano a Donnarumma.

6' Ancora Inter pericolosa con Lautaro Martinez: l'argentino scende sulla fascia sinistra e mette in mezzo, spazza Kessie.

5' Gol di Lautaro Martinez, Inter in vantaggio. Lukaku tutto solo scappa verso la porta, Kjaer con un miracolo inizialmente salva. La palla torna al belga che crossa in mezzo per Lautaro Martinez: l'argentino di testa non sbaglia da due passi. Brutta dormita della difesa rossonera, 0-1.

2' Cross di Barella dalla destra, Perisic anticipa Calabria di testa ma conclude al lato.

1' Lancio lungo per Lukaku, Romagnoli spazza in fallo laterale.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Doveri: comincia il derby! Primo pallone del match per l'inter.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa nerazzurra per l’Inter.

- Prima dell’inizio del match verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mauro Bellugi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Una partita che non ha bisogno di presentazioni, l'atmosfera è elettrica, 90' che possono valere una stagione, Milan contro Inter: è derby! Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Castillejo, Hauge, Leao, Meite, Kalulu, Diaz, Tomori, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrji, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Young, Vidal, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All.: Conte.