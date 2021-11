LIVE MN - Milan-Inter (1-1): finisce in parità, rossoneri primi in classifica

Termina in pareggio il derby della Madoninna, e tutto sommato è un risultato abbastanza giusto. Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto anche nel secondo tempo, con l'Inter che si è presa la prima metà della ripresa e il Milan la seconda: tante occasioni da una parte e dall'altra, la più clamorosa sicuramente il palo di Saelemaekers al novantesimo, ma nessuna delle due compagini è riuscita a trovare il colpo del KO. Un derby ricco di emozioni, tecnicamente magari non perfetto ma comunque godibile. Alla fine l'1-1 è un risultato che ci può stare. Il Milan riaggancia il Napoli in testa alla classifica a 32 punti e rimane imbattuto in questo campionato di Serie A.

93' Termina qui il derby, 1-1 a San Siro.

93' Batte Calhanoglu, allontana Ibra di testa.

92' Fallo di mano di Tomori, punizione sulla trequarti molto pericolosa per l'Inter ad un minuto dal termine.

90' Ci saranno tre minuti di recupero.

90 PALO DI SAELEMAEKERS! Botta da fuori del belga, Handanovic battuto e palla che si stampa sul legno. Sulla respinta Kessie si mangia il gol del vantaggio sparando a lato da ottima posizione.

89' Azione avvolgente del Milan, Kalulu la conclude provando il tiro a giro: palla a lato non di troppo.

88' Rebic prova la conclusione dal limite, Brozovic fa muro.

87' Tanta pressione del Milan che prova il forcing finale, rossoneri che vogliono chiudere in avanti.

86' Batti e ribatti in area dell'Inter, i rossoneri non riescono a trovare la zampata vincente. Si salva la retroguardia nerazzurra.

85' Doppio cambio per l'Inter: escono Bastoni e Lautaro, entrano Dimarco e Sanchez.

84' Cambio per il Milan: fuori Krunic, dentro Bakayoko.

83' Che occasione per Bennacer!! Rebic scodella in mezzo e Ibra fa la torre, confezionando un cioccolatino per l'algerino che però dal dischetto spara in curva. Rossoneri vicini al vantaggio.

82' Ibra trova la porta con una conclusione potente, Handanovic si allunga e neutralizza la bella punizione dello svedese.

80' Rebic conquista un calcio di punizione interessante sulla trequarti dopo una bella azione corale. Ibra si avvicina al punto di battuta.

77' Altro spunto pericoloso di Perisic sulla sinistra, il croato arriva sul fondo ma crossa male: palla direttamente fuori.

75' Doppio cambio per l'Inter: fuori Dzeko e Darmian, dentro Correa e Dumfries.

73' Uscita ottima di Tatarusanu che chiude su Darmian al termine di un'azione avvolgente dei nerazzurri. Inter molto pericolosa negli ultimi minuti.

71' Kalulu con un salvataggio che vale quanto un gol: Dzeko dal fondo mette in mezzo per un liberissimo Vidal, il terzino francese respinge entrambe le conclusioni a botta sicura del centrocampista nerazzurro.

70' Altro cambio per Pioli: fuori Sandro Tonali, dentro Ismael Bennacer.

69' Ci prova Ibra di prima sugli sviluppi di un corner, il suo sinistro a giro non trova la porta per un paio di metri. Conclusione improvvisa dello svedese.

68' Problema muscolare per Barella, costretto ad uscire: al suo posto Inzaghi fa entrare Vidal.

67' Rebic prova l'uno contro uno con Skriniar ed entra in area dalla sinistra: il croato calcio, il difensore devia in angolo.

66' Inter messa meglio in campo, il Milan fa fatica a ripartire.

63' Rebic prima recupera palla su Barella e poi parte come un razzo sulla sinistra: il suo cross per Ibra però è intercettato dalla retroguardia nerazzurra.

62' Ritmi più compassati rispetto al primo tempo, ma ora è l'Inter ad avere il pallino del gioco.

58' Doppio cambio per il Milan: fuori Leao e Brahim Diaz, dentro Rebic e Saelemaekers.

56' Ottima palla di Lautaro per Bastoni che parte a campa aperta, importantissima la chiusura di Tomori in angolo.

55' Inter ancora pericolosa con Calhanoglu: cross dalla sinistra di Perisic, il numero 20 nerazzurro tira al volo in area ma non trova né la porta né un compagno pronto a deviare in rete.

54' Lautaro prova il destro da fuori, Kessie devia il pallone in angolo.

53' Punizione da lontano e palla interessante: in area sfiorano in parecchi ma nessuno trova la deviazione vincente.

50' Campanile in area per Ibra che lotta contro la difesa nerazzurra: lo svedese mette giù in area piccola ma si aiuta con il braccio, fallo in attacco.

49' Strappo di Leao sulla sinistra, palla in mezzo per Ibra che la allunga per Diaz: Perisic capisce tutto e interviene.

48' Punizione dalla destra di Calhanoglu, Dzeko svetta in area e colpisce di testa: il pallone finisce fuori.

46' Fischia Doveri, al via la ripresa del derby. Primo pallone per l'Inter.

- Primo cambio per il Milan, esce l'ammonito Ballo-Touré ed entra Kalulu.

Primi quarantacinque minuti del derby intensi e pieni di emozioni, con il Milan che è risultato più volte distratto in difesa. L'Inter passa in vantaggio su rigore (follia di Kessie) con Calhanoglu, il Milan la riacciuffa subito dopo grazie all'autogol di de Vrij. Da lì in poi tanta intensità e molta confusione in campo, con i nerazzurri che vanno vicini al vantaggio in due occasioni: sul rigore causato da Ballo-Touré è monumentale Tatarusanu su Lautaro, sul tiro a botta sicura di Barella è determinante proprio il terzino senegalese sulla linea. Partita tirata e combattuta, saranno i dettagli a fare la differenza.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Altra occasione immensa per l'Inter: cross di Perisic, Darmian fa la torre di testa e rimette in mezzo per Dzeko. Il bosniaco mette giù e lascia a Lautaro, che di destra prova la conclusione precisa: palla fuori di un soffio con Tatarusanu battuto.

44' Brivido per il Milan! Bastoni sfonda sul lato di Calabria e mette in mezzo: Barella tira a botta sicura ma Ballo-Touré salva sulla linea.

41' Krunic recupera palla al limite dell'area avversaria con un intervento pulito su Calhanoglu, per l'arbitro Doveri è fallo.

39' Palla di Leao in profondità per Ballo-Touré, il senegalese si scontra in scivolata con Skriniar e rimane a terra dolorante.

37' Doppia occasione per Leao in area di rigore! Il primo tiro di sinistro è respinto con i pugni da Handanovic, la seconda conclusione, di destro e al volo, finisce in curva.

35' Ora manovra meno fluida per entrambe le squadre, gioco spezzettato da qualche fallo di troppo.

32' Contrasto Tonali-Calhanoglu, tacchettata del turco involontaria sul volto del numero 8 rossonero che rimane a terra dolorante.

31' Incursione dalla sinistra di Leao e scambio con Krunic: il tacco del bosniaco è ribattutto, Tonali si fionda sul pallone e prova la conclusione che però esce di molto.

29' Non c'è un attimo di respiro, contropiede da una parte e dall'altra ma nessuna delle due squadre riesce a concretizzare. Fallo di Darmian su Leao, si può respirare un momento. Partita intensissima.

27' PARA TATARUSANU, MIRACOLO SUL RIGORE DI LAUTARO!! Parata incredibile del rumeno che si distende sulla sua destra e neutralizza la conclusione del centravanti nerazzurro!

25' Sciocchezza incredibile di Ballo-Touré che non legge un passaggio semplicissimo per Darmian e poi lo abbatte in scivolata. Rigore netto per l'Inter. Ammonito il senegalese.

22' Uno contro uno in area fra Lautaro e Kjaer, il danese fa un grande intervento e chiude in fallo laterale.

21' Duello in velocità sulla sinistra fra Ballo-Touré e Darmian, il difensore dell'Inter la butta in angolo ma per Doveri c'è fallo in attacco. Si respira un attimo dopo un avvio davvero intenso.

19' Rossoneri ringalluzziti dal pareggio, la squadra di Pioli ora attacca con forza. Inter costretta a chiudersi.

16' GGGOOOLLLL GGGGOOOLLLL GGGOOOLLL DEL MILAN!!! Autogol di de Vrij! Punizione deliziosa di Tonali dalla sinistra, Tomori va a contrasto con il difensore olandese che se la butta dentro di testa ! 1-1 a San Siro al quarto d'ora!

15' Ci prova Leao da lontano con una botta, palla troppo centrale: Handanovic blocca in due tempi.

14' Intervento decisivo di Tomori che a centrocampo ferma un contropiede pericoloso guidato da Barella.

13' Prova a rispondere subito il Milan con Leao: il suo destro dal limite però è troppo debole, Handanovic para senza problemi.

11' Gol dell'Inter, Calhanoglu non sbaglia dal dischetto per il più classico dei gol degli ex. 0-1 a San Siro. Esultanza provocatoria del turco nei confronti della Curva Sud.

8' Follia di Kessie. L'ivoriano stoppa palla al limite dell'area rossonera, ma invece di liberarsi del pallone entra dentro l'area e commette fallo. Rigore per l'Inter.

6' Inizio intenso, entrambe le squadre sono molto decise e aggressive.

4' Parte Calhanoglu in contropiede, il suo tiro dal limite è rimpallato: allontana ancora Tomori.

3' Brahim Diaz si mangia Bastoni sulla destra e arriva in zona molto pericolosa: il suo cross dal limite dell'area però è intercettato.

2' L'Inter si affaccia in avanti. Cross dalla trequarti di Barella, allontana di testa Tomori.

1' Fischio di Doveri, comincia il derby di Milano! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia rossonera per il Milan, divisa nerazzurra per l'Inter.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Questa sera in programma c'è il derby contro l'Inter: un match che non ha di certo bisogno di presentazioni. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, Maldini, Pellegri, Rebić. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko., Lautaro. A disposizione: Radu; Ranocchia; Di Marco; Kolarov; Dumfries; D'Ambrosio; Gagliardini; Sensi; Vecino; Vidal; Correa; Sanchez. All. Inzaghi

Arbitro: Doveri.