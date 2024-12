live mn Milan-Inter femminile (1-1): Nadim la riprende! Dominio rossonero in campo

vedi letture

55' - Cambio Inter: esce Robustellini, entra Merlo

54' - Cambio Inter: esce Pedersen, entra Detruyer.

51' - Pareggio stra-meritato del Milan, che ha dominato questo derby sin dall'inizio. Azione che si sviluppa sulla destra con Renzotti che mette in mezzo e trova la Nadim precisa nella conclusione.

51' - GOL DEL MILAN!!!!! NADIA NADIM!!!!

48' - Milan che è ripartito con un bel piglio. Ci prova Mascarello dalla distanza, palla alta.

46' - Milan subito in attacco, l'Inter si salva in corner.

46' - Si riparte!

15.21 - Sorprendente risultato nei primi 45' con l'Inter in vantaggio. Succede nell'unica occasione creata dalle nerazzurre, in un primo tempo dominato dal Milan. Rossonere però sfortunate e imprecise: traversa di Renzotti dopo 4 minuti, un paio di importanti interventi di Runarsdottir e qualche imprecisione di troppo una volta entrate nell'area nerazzurra. Inter guardinga e compatta, brava a sfruttare un momento di debolezza del Diavolo.

45'+2'- Finisce il primo tempo.

45' - Risultato a sorpresa, considerato quanto visto in campo. Cambiaghi affonda sulla sinistra e mette in mezzo, buco della difesa rossonera con Bartoli che ringrazia e scarica in rete.

45' - Inter in vantaggio. Gol di Bartoli.

44' - Concessi due minuti di recupero.

42' - Mascarello, punizione da distanza importante facilmente parata da Runarsdottir.

39' - Allarme rientrato, riprende il gioco.

37' - Problemi per Koivisto, entrano i medici in campo.

34' - 13 i precedenti tra Milan e Inter: 8 vittorie rossonere, 4 nerazzurre, un pareggio.

32' - Cambiata l'inerzia della partita da qualche minuto con l'Inter che prova a farsi avanti, se pur senza riuscire a tirare e Milan che risponde in ripartenza.

28' - Milan che fin qui non ha mai sofferto, zero interventi da parte della Giuliani.

24' - OCCASIONE MILAN! Ci prova Ijeh dalla distanza, Runarsdottir salva in corner.

22' - Gioco fermo, problemi per il capitano dell'Inter, Csiszar.

18' - Lungo giro palla rossonero, Inter attendista fin qui. Conquistato un corner.

16' - Da segnalare come il Milan Femminile sia sceso in campo con la maglia che celebra i 125 anni di storia del club.

13' - Milan stabilmente nella metà campo avversaria.

12' - Ancora Renzotti pericolosa, girata in area ma il pallone va ampiamente fuori.

9' - Rossonere che hanno il controllo del pallone fin qui. Ritmi bassi, meglio il Milan.

4' - OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi di calcio d'angolo la palla arriva a Renzotti che prova la botta e trova la traversa.

1' - Si parte!

- - -

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per la 3ª giornata del girone di ritorno di Serie A femminile tra Milan e Inter.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, Swaby, Soffia; Ijeh, Mascarello, Arrigoni; Renzotti, Nadim, Dompig. A disp. Sorelli, Marinelli, Karczewska, Rubio, Stokic, Vigliucci, Fedele, Laurent, Mesjasz, Cesarini, Appiah, Tornaghi. All. Bakker.

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milikovic, Andres; Bartoli, Csiszar, Pedersen, Magull, Robustellini; Wullaert, Cambiaghi. A disp. Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Karchouni, Merlo, Serurini, Foerdos, Detruyer, Tomaselli, Fadda, Baldi, All. Piovani.

ARBITRO: Marotta di Sapri

ASSISTENTE: Morea di Molfetta E Signorelli di Paola.

IV UFFICIALE: Copelli di Mantova.

IL PROGRAMMA DELLA 3ª GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO

Roma - Como

Sassuolo - Napoli

Sampdoria - Fiorentina

Juventus - Lazio

Milan - Inter

CLASSIFICA

Juventus 29

Inter 24

Fiorentina 23

Roma 22

Como 16

Milan 14

Lazio 7

Napoli 6

Sassuolo 6

Sampdoria 4