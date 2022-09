LIVE MN - Milan-Inter, le ufficiali: De Ketelaere sulla trequarti. Giroud davanti

MilanNews.it

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Darmian; Martínez, Correa. A disp.: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D'Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. All.: Inzaghi.

16.30 - Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro dove i Campioni d'Italia affronteranno l'Inter nel derby in programma oggi alle ore 18.00.

16.20 - Quello in programma a San Siro alle ore 18.00 sarà il primo derby della Madonnina per Charles De Ketelaere. Il classe 2001 dovrebbe infatti partire nel 4-2-3-1 sulla trequarti alle spalle di Olivier Giroud. Al Club Brugge, complessivamente, il giovane belga ha giocato per cinque volte il derby contro il Cercle Brugge: per lui tre vittorie, un pareggio e una sconfitta

15.54 - La prossima partita contro l'Inter sarà la sfida numero 244 in tutte le competizioni, la 181esima in Serie A e la numero 91 in casa rossonera.

15.36 - Per questa sera annunciata la presenza di Gerry Cardinale, neo-proprietario del Milan, e dei massimi esponenti di Elliott: Paul e Gordon Singer.

15.15 - Ismael Bennacer ha caricato l'ambiente rossonero in vista del derby di oggi pomeriggio contro l'Inter. Il calciatore algerino ha postato un tweet con scritto: "Derby della Madonnina", accompaganto dal rosso e il nero. Nella giornata di ieri il numero 4 del Milan è stato votato dai tifosi come il miglior giocatore del mese di agosto.

14.56 - Si giocherà il 3 settembre, sarà la decima volta che il Milan gioca in tale data. Finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima vittoria risale alla stagione 1988-89, quando il Milan vinse per 2-1 contro la Lazio in Coppa Italia (gol di Mannari e Cappellini). In Serie A solo 3 precedenti, una vittoria nel lontano 1961, un 3-0 al Catania (autorete di Corti, e gol di Radice e Cesare Maldini). L'ultimo precedente risale al 2007, quando il Milan, reduce dalla vittoria in Supercoppa Europea contro il Siviglia per 3-1, impattò in casa contro la Fiorentina: 1-1 il risultato finale, reti di Kakà su rigore nel primo tempo e Mutu per il pareggio viola nella ripresa.

14.38 - Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe solo un unico grande dubbio di formazione in vista del derby di questo pomerggio: il compagno di reparto di Lautaro Martinez. L'assenza di Lukaku apre le porte del campo a uno tra Correa e Dzeko, con l'argentino che sembra essere in vantaggio sul compagno con la maglia numero 9. Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio con Gosens a sinistra, mentre dietro tornerà Bastoni dal primo minuto.

14.23 - La supersfida sarà trasmessa su Dazn a partire dalle 17.15 con fischio di inizio fissato per le 18. Anche la redazione di MilanNews.it, come di consueto, offrirà la live testuale della gara.

14.02 - Theo Hernandez, come di consueto ha caricato l'ambiente questa mattina sui social in vista della partita di questo pomeriggio contro l'Inter, non una sfida qualunque. Nel post pubblicato su Twitter si leggono le seguenti parole: "Derby day! Forza Milan sempre!"

13.39 - "Il derby? Mi dà un senso di nervosismo. È da stamattina che sono nervoso". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, risponde con questa battuta ai giornalisti che, a margine della commemorazione milanese per i quarant'anni della morte del generale dalla Chiesa, gli hanno chiesto quali sono le sue sensazioni in vista della stracittadina di oggi pomeriggio. Lo riporta ANSA.

13.17 - L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, oltre che dagli ufficiali VAR Di Paolo e Paganessi. Il quarto uomo della sfida sarà invece il signor Marcenaro.

12.58 - La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica tutta la sua prima pagina al derby di Milano che si disputerà quest'oggi alle ore 18. Il titolo recita: Derby ti prendo io". Nel sottotitolo principale si legge: "Ritorna già in estate il duello che ha tenuto banco la scorsa stagione". De Ketelaere sarà uno dei protagonisti, debuttante da titolare al suo primo derby: il belga supporterà l'eroe dell'ultima volta, Olivier Giroud. La sfida sarà anche in panchina e sugli spalti tra Cardinale e Zhang.

12.40 - Il profilo Instagram ufficiale della Lega di Serie A ha voluto caricare l'atmosfera in vista del derby tra Milan e Inter che si giocherà oggi alle 18. Con un post, la Lega ha scritto: "Più di una partita, più di una sfida. Una città, due squadre. Derby di Milano!".

12.21 - Come riportato da acmilan.com, il derby tra Milan e Inter saà una sfida planetaria: "stadio esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi. Boom di vendite anche per lo speciale "Club 1899", l'esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra anch'essa il tutto esaurito.

12.00 - Pioli si affiderà a quella che può essere considerata la nuova formazione titolare del Milan 2022-2023: Maignan in porta, difesa a 4 con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, Tonali-Bennacer in mediana con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias (favorito su Saelemaekers) e al centro da De Ketelaere. Recuperato per la panchina Origi, siederà al fianco di Brahim Diaz, Adli e degli altri nuovi acquisti. Indisponibili Rebic, Ibrahimovic e Krunic.

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di MilanNews.it!

È già tempo di derby! È arrivato il grande giorno della sfida tra Milan e Inter, il primo della stagione, che arriva alla quinta giornata di campionato. Nonostante sia ancora l'inizio di campionato, la partita sembra già essere un punto di svolta sia per i rossoneri che per i nerazzurri. Ciononostante un derby è sempre una partita a sè, davanti a un San Siro che sarà gremito in ogni ordine di posto. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà nell'avvicinamento alla sfida con la consueta live testuale con notizie e aggiornamenti in tempo reale, fino alle ore 18 quando inizierà la partita.