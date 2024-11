live mn Milan-Juventus (0-0): niente "luci", solo fischi a San Siro

vedi letture

90' + 4' | Finisce qui una partita inespressa, con entrambe le squadre che non hanno fatto nulla di concreto per vincerla.

90' + 4' | Altro timido tentativo del Milan, questa volta con Theo Hernandez, che di testa ha cercato di impensierire Di Gregorio, che attento è sceso sul suo palo ed ha bloccato la palla.

90' + 1 | Altri due cambi nella Juventus. Fuori Yildiz e Savona, dentro Mbangula e Danilo.

90' | Saranno 3 i minuti di recupero.

86' | Giallo per Locatelli dopo aver fermato con una scivolata fallosa all'altezza del cerchio di centrocampo Leao.

83' | Triplo cambio nel Milan. Fuori Emerson Royal, Musah e Gabbia, non al massimo, dentro Calabria, Chukwueze e Pavlovic.

80' | Conclusione coraggiosa dalla trequarti di Fofana, che di interno collo non è riuscito ad impensierire più di tanto Di Gregorio, che con tranquillità ha accompagnato la palla sopra la traversa.

78' | Doppio cambio nella Juventus. Fuori Conceiçao e McKennie, dentro Weah e Fagioli.

78' | Serve il guizzo del campione per sbloccare una partita fino a questo momento veramente poco entusiasmante.

68' | Primo cambio della partita per il Milan. Fuori Loftus-Cheek, dentro Pulisic.

68' | Altro giallo per proteste estratto da Chiffi. Ammonito Fofana.

64' | Schema del Milan sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area. Theo, con una finta, ha liberato al tiro con un tocco Tijjani Reijnders, che però ha sparato la sfera alta sopra la traversa.

62' | Il primo tiro della ripresa è della Juventus. Conclusione dal limite di Thuram, che però non ha impensierito più di tanto Maignan.

58' | Spunto di Yildiz, chiusura di Emerson Royal. Calcio d'angolo a favore della Juventus quasi allo scoccare dell'ora di gioco.

54' | I ritmi rispetto al primo tempo sembrerebbero essersi leggermente alzati, ma le occasioni continuano a scarseggiare.

50' | Grande chiusura difensiva di Malick Thiaw, che ha letto in anticipo la palla illuminante di McKennie deviando in calcio d'angolo la conclusione a botta sicura di Cambiaso.

48' | Buona iniziativa offensiva di Rafael Leao, che di prepotenza ha tentato di crearsi un'occasione, sfumata poi da una chiusura avversaria che ha favorito Emerson Royal il cui traversone è stato deviato in calcio d'angolo.

45' | Si riparte a San Siro con gli stessi 22 della prima frazione di gioco.

------

Prima frazione di tutt'altro che spettacolare quella di San Siro, con entrambe le squadre che hanno creato veramente poco. Per la situazione di classifica, il Milan dovrebbe aggredire l'avversario e cercare di fare lui la partita, ma invece è stata la Juventus quella ad aver avuto per più tempo il pallino del gioco fra i propri piedi. A differenza di Motta, però, Fonseca ha la possibilità di attingere dalla panchina per cercare di cambiare una partita che sembra viaggiare sui binari voluti dagli ospiti.

------

45' + 1' | Dopo 45 minuti incolore, Chiffi manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di parità.

45' + 1' | La prima, vera, occasione della partita per il Milan arriva con Emerson Royal sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

45' | Un minuto di recupero

37' | Il primo squillo del Milan arriva dopo la mezz'ora di gioco, anche se il colpo di testa di Morata su cross di Leao non ha impensierito neanche un po' Di Gregorio.

36' | Alla mezz'ora di gioco la partita non si sblocca. Le occasioni, sia da una parte che dall'altra, sono state pochissime.

26' | Secondo giallo estratto dall'arbitro Chiffi nell'arco di pochissimi minuti. Ammonito questa volta il difensore della Juventus Gatti.

25' | Il primo giallo della partita è stato estratto nei confronti di Rafael Leao, ammonito dall'arbitro Chiffi per proteste.

22' | Ottimo il break dalla propria metà campo della Juventus, che grazie ad un filtrante di Thuram, è arrivata a calciare in porta con Yildiz. La conclusione del 10 bianconero, però, si è spenta sul fondo vicina al palo.

15' | Ritmi piuttosto lenti a San Siro, con la Juventus che tramite il possesso palla cerca di fare la partita.

10' | Ancora Juventus, questa volta con Koopmeiners, che ha tentato una conclusione coraggiosa da una posizione defilata.

8' | Prima iniziativa offensiva della Juventus, con Cambiaso che ha servito un trasversone invitante dentro l'area di rigore a Conçeicao, che col mancino non è riuscito a dare forza e precisione al pallone.

5' | A differenza dello modulo ufficiale, il Milan in campo si schiera con un 4-3-3, con Loftus-Cheek arretrato a mezzala sulla linea dei centrocampisti.

1' | Si parte a San Siro. È iniziata Milan-Juventus.

------

Partita importantissima, non solo per storia e tradizione, ma anche per le implicazioni di classifica, quella che comincerà alle 18 a San Siro tra Milan e Juventus: un big match che nessuno può permettersi di sbagliare per non perdere troppo contatto con la vetta della classifica. Di seguito si riportano i formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Weah, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-JUVENTUS

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Peretti-Baccini

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it