LIVE MN - Milan-Juventus, le ufficiali: Calabria torna titolare. In avanti c'è Ibra

UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Stanta, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Giroud.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Dybala, McKennie, Morata. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Danilo, Pellegrini, De Ligt, Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Kulusevski, Kean, Kaio Jorge, Akè.

19.15 - Come documentato dai nostri inviati, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti a San Siro per la gara contro la Juventus. Tantissimi tifosi, fuori dallo stadio, ad aspettare i rossoneri, tra cori e fumogeni rossi. Un clima incredibile fuori dal Meazza.

18.55 - In attesa che la squadra di Mister Pioli arrivi a San Siro per il match di questa contro la Juventus, la Curva Sud, come documentato dai nostri inviati, ha esposto uno striscione per carica i ragazzi: "Più forti di ingiustizie e avversità. Siamo il Milan e mai nessuno ci fermerà".

18.36 - Rafael Leão è stato coinvolto in gol in ciascuna delle sue ultime quattro presenze con il Milan in tutte le competizioni (tre reti, due assist), un record per lui in rossonero. Leão - il giocatore che ha più dribbling riusciti in campionato con 50 - ha preso parte a una rete rossonera in ciascuno degli ultimi due precedenti a San Siro tra Milan e Juventus.

18.00 - 133 gli incontri per Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in Serie A, con 74 successi, 34 pareggi e 25 sconfitte.

17.32 - Pioli non ha dubbi sulla scelta del centravanti che stasera partirà dal primo minuto contro la Juventus. Toccherà nuovamente a Ibrahimovic, nonostante i numeri a San Siro siano tutti a favore di Giroud (5 gol su 5 al Meazza). Lo svedese non la butta dentro in casa da più di quatto mesi: era ancora estate, 12 settembre, contro la Lazio. Sette reti su 8 sono arrivate in trasferta: una maledizione che va sfatata.

17.08 - Dopo l'1-1 all'Allianz Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92. L’ultima volta che invece il Milan è rimasto imbattuto in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risale al 2009/10. A riportarlo è Opta.

16.40 - Per due giocatori rossoneri l'ultima marcatura interna in Serie A è arrivata contro la Juventus. Davide Calabria (gennaio 2021) e Alessandro Florenzi (maggio 2019, con la maglia della Roma). Lo riporta la redazione di statistica sportiva Opta.

16.12 - Questa la situazione disciplinare dei rossoneri in vista del match di Domenica sera contro la Juventus

5: Tonali

4: Theo Hernandez

3: Bakayoko, Gabbia

2: Calabria, Ballo-Tourè, Tomori, Kjaer, Bennacer, Diaz, Saelemaekers

1: Florenzi, Krunic, Kessiè, Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Messias, Kaluli

In grassetto i giocatori squalificati

In corsivo i giocatori in diffida

15.53 - Sono complessivamente 12 gli incontri arbitrati al Milan da parte di Marco Di Bello, arbitro designato per la sfida in programma questa sera contro la Juventus. Con il fischietto pugliese i rossoneri hanno ottenuto nove vittorie ed un pareggio, perdendo in due occasioni.

15.32 - La sfida tra Milan e Juventus, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma questa sera a San Siro alle 20.45, sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN.

15.13 - Sandro Tonali rientrerà con la Juventus dopo la squalifica scontata contro lo Spezia. Nel Milan però questa sera il diffidato sarà Theo Hernandez, che ha rimediato quattro ammonizioni in campionato.

14.50 - Nelle ultime tre partite giocate in Serie A contro la Juventus, Ante Rebic è sempre andato a segno. L'attaccante croato è infatti l'ultimo rossonero ad aver segnato in campionato ai bianconeri, che hanno subito una sua rete sia nel maggio scorso sia nel luglio 2020.

14.30 - Massimiliano Allegri, per la sfida con il Milan in programma questa sera, dovrebbe affidarsi al seguente undici titolari: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli, Cuadrado; Dybala, Morata.

14.05 - Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Milan-Juventus. Il fischietto pugliese, che ha sostituito Orsato, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri mentre Marcenaro sarà il quarto uomo. Al posto Di Bello, inizialmente designato VAR, ci sarà Di Paolo con Valeriani assistente.

13.45 – Sono diversi gli assenti in casa Milan in vista dell’impegno casalingo con la Juventus in programma questa sera. Kessie e Ballo-Touré non saranno del match per via della Coppa d’Africa così come Tomori, Kjaer, Plizzari e Pellegri per infortunio. Rientreranno infine Bennacer e Tonali, che ha scontato la squalifica nell’ultimo turno.

13.30 – Sono complessivamente due le reti realizzate in carriera da Zlatan Ibrahimovic alla Juventus. L’attaccante svedese riuscì a segnare ai bianconeri nell’ottobre 2010, quando il Milan venne sconfitto 1-2 alla nona giornata. Ibra però si rifece anche nel luglio 2020, in occasione del poker calato dal Milan alla trentunesima giornata di Serie A.

13.15 – Nell’ultimo incontro ufficiale giocato in Serie A lo scorso settembre, Juventus e Milan si sono divise un punto in virtù dell’1-1 finale. I bianconeri aprirono il parziale con Morata, a cui rispose Rebic nella ripresa.

13.00 – Sono 48 i punti conquistati fino a questo momento dal Milan, secondo a cinque punti di distanza dall’Inter. La Juventus invece segue a quota 41 punti, due in meno rispetto al quarto posto occupato dall’Atalanta.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà alla sfida di questa sera in programma a San Siro fra Milan e Juventus. Un’occasione da non perdere per i rossoneri, chiamati a riscattare il duro ko subito contro lo Spezia nell’ultima sfida di campionato.