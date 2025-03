live mn Milan-Lazio (1-2): la Lazio espugna San Siro

22.45 - Un Milan terribile per gioco e animo, viene battuto dalla Lazio all'ultimo minuto dopo l'ennesimo, classico episodio a sfavore dei rossoneri. Dopo aver giocato un brutto primo tempo ed essere andati meritatamente in svantaggio con Zaccagni, nella ripresa il Milan prova a mettere quantomeno un po' di dignità. Non basta, Manganiello espelle Pavlovic per un fallo su Isaksen in ripartenza. Poi nel finale accade di tutto. Chukwueze pareggia di testa quasi nel recupero, ma è proprio a tempo scaduto che Maignan stende Isaksen con un tocco davvero lieve. Milan mai fortunato, mai e infatti Pedro segna il rigore che sancisce la terza sconfitta di fila in Serie A. Notte fonda a San Siro.

97' - Lazio avanti con il rigore di Pedro.

93' - La Lazio lamenta un rigore per un presunto fallo di Maignan su Isaksen. Var in corso

87' - Nella Lazio dentro Noslin per Dia, uno dei migliori per la Lazio

86' - Sceneggiata di Patric e Manganiello interrompe il gioco con il Milan in attacco. Quasi imbarrazzante dover commentare certe scene.

84' - GOLLL DEL MILAN!!! Dal nulla Chukwueze sbuca alle spalle di Nuno Tavares e segna l'1-1! Gran cross di Leao dalla sinistra e rete del nigeriano.

82 ' - Jovic dentro per Gabbia. Milan a trazione super anteriore ora.

79 ' - Anche Leao viene ammonito dopo una trattenuta su Isaksen

78' - Ancora cambi nella Lazio. Patric rileva Zaccagni, Patric per Gigot

75' - Intervento in ritardo di Gimenez su Rovella, per Manganiello è il festival del giallo. Ammonito anche il messicano.

69' - Conceicao ricorre ai cambi. Fuori Fofana e Pulisic per Thiaw e Chukwueze

67' - E' ormai surreale commentare questa squadra. Fofana perde un altro pallone e da il via al contropiede laziale. Pavlovic stende Isaksen in ripartenza, per Manganiello l'intervento è grave. Rosso e rossoneri in 10

63' Gimenez colpisce male! Bel cross di Leao dalla sinistra, El bebote sfiora di testa e la palla si spegne sul fondo.

60 ' - Ancora Fofana dalla distanza, ma la sua conclusione non è mai precisa e pericolosa. Palla fuori di diversi metri.

58 ' La Lazio fa un altro cambio. Esce Tchaouna per Vecino

54' - Zaccagni vicino al raddoppio. Bella conclusione a giro dalla destra, palla che esce di pochissmo con Maignan ormai battuto

51' - Occasione per Joao Felix! Destro alto da dentro l'area di rigore dopo un buon filtrante di Pulisic.

48' - La Lazio sciupa con Guendozi! Ripartenza dei biancocelesti con Zaccagni che dalla destra serve Guendozi tutto solo. Conclusione debole e facile preda per Maignan.

45' - Inizia la ripresa! La Lazio cambia Marusic con Lazzari. Nel Milan dentro Walker per Jimenez.

21.34 - Termina così il primo tempo a San Siro. La Lazio resta in vantaggio grazie alla rete di Zaccagni, dopo aver già rischiato di segnare nei primi 15 minuti. Milan in difficoltà, come al solito nell'ultimo periodo. La squadra di Conceicao è lenta e macchinosa, poche idee e confuse. Tra i più vivaci, per modo di dire, sicuramente Reijnders e Pulisic. Inoltre, prosegue la protesta della Curva Sud con cori e fischi indirizzati ai rossoneri e alla dirigenza.

+ 2 minuti di recupero

40' - Joao Felix cerca subito la conclusione dal limite dell'area. Tiro sballato alla destra di Provedel e nulla di fatto.

36' - Conceicao cambia subito: entra Joao Felix per Musah, fischiatissimo.

27' - Gol della Lazio, ha segnato Zaccagni. Lettura sbagliata di Pavlovic su un lancio dalla destra, la palla arriva a Isaksen che imbuca per Marusic: Maignan devia ma Zaccagni segna di tap-in

26' - Si rivede la Lazio: conclusione di Thaouna alta sopra la traversa. Azione partita dopo l'ennesima palla persa da Musah.

19' - Ancora rossoneri in avanti! Slalom pericoloso di Jimenez dalla sinistra e conclusione alta sopra la traversa.

18' - Prima occasione per il Milan! Reijnders pericoloso con un destro da dentro l'area di rigore, Provedel in corner.

15' - La Curva Sud entra allo stadio. Partono così i soliti cori contro Cardinale e società: "Cardinale devi vendere, vattene!"

12' - Palla horror di Leao per Musah, Dia si invola verso Maignan ma l'americano è bravo a rimediare in qualche modo

6' - Tavares pericoloso! La Lazio crea non pochi guai al Milan, in affanno in questi primi minuti di gara. Il cross di Tavares richia di diventare palla gol dopo la deviazione di Pavlovic.

2' - Grande occasione Lazio! Maignan chiude a tu per tu con Dia, tutto solo in area di rigore. Imbucata centrale da parte di Zaccagni, l'attaccante biancoceleste non incrocia bene e Maignan devia in corner con la gamba destra.

1' - Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it, bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà a San Siro la Lazio di Baroni. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze, ormai flebili, legate al quarto posto, già calate drasticamente dopo gli scivoloni contro Torino e Bologna. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di respirare in un momento di crisi totale. La stagione del Milan passerà definitivamente per la sfida di questa sera: in questa giornata ricca di tensione vi invitiamo a seguire qui la diretta testuale della partita!

Tra le novità di Sergio Conceiçao spicca il ritorno fra i titolari di Matteo Gabbia, che farà coppia al centro della difesa con Strahinja Pavlovic. Solo panchina per Kyle Walker, sulla destra giocherà ancora Alex Jimenez. Niente fab four, il sacrificato è Joao Felix con Reijnders che giocherà come centrocampista avanzato.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

- LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

- DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it