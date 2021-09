LIVE MN - Milan-Lazio (2-0). Finisce il match! Leao-Ibra: il Milan divora la Lazio e fa tre su tre in Serie A

Un Milan eccezionale, giunto a questa forza di prestazione dopo due anni di Pioli di alto livello, batte con vigore e personalità la Lazio di Sarri. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Leao al 45esimo e di Ibrahimovic al 67esimo; in mezzo anche il rigore fallito da Kessie all'ultimo secondo del primo tempo.

I rossoneri hanno, dunque, ampiamente meritato la vittoria, creando gioco con personalità e voglia per tutto il match, nonostante una Lazio estremamente guerriera (tantissimi i falli commessi) e ridotta ai minimi termini in quanto a forza offensiva. Ottima prova di Tomori e Romagnoli, così come è sempre più convinto e convincente Tonali in mezzo al campo; molto bene anche Leao, praticamente imprendibile, e Rebic, autore di due assist. Ora sotto con il Liverpool: giocando così si può sognare qualcosa di inaspettato?

FINE PARTITA | MILAN 2-0 LAZIO (46' Leao, 67' Ibrahimovic)

Nel finale, a triplice fischio già effettuato, espulso Lucas Leiva per reazione violenta su Ibrahimovic.

90' | Quattro minuti di recupero.

84' | Doppio cambio nella Lazio: entrano Moro e muriqi per Pedro e Immobile.

82' | Palla persa dal MIlan in fase di costruzione e occasione per Immobile: il tiro dell'attaccante ospite viene bloccato in dute tempi da Maignan.

80' | Esce Diaz ed entra Ballo-Touré, all'esordio in maglia rossonera: il senegalese si sistema alto a sinistra con Rebic trequartista.

78' | Altro contropiede perfetto del Milan, ma finale diverso rispetto a quelli dei due goal: Rebic serve Saelemaekers che apre per Ibra, ma il tiro a giro dello svedese finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.

74' | Rebic ancora imprendibile sulla fascia: ubriaca di finte Lazzari e la mette in mezzo per Ibrahimovic, anticipato dal marcatore in corner.

73' | Cambio forzato per Pioli, anche se Bennacer era già pronto al cubo. Esce l'infortunato Bakayoko, al suo posto il numero 4 algerino. Sostituzione anche per la Lazio: esce Milinkovic ed entra Basic.

67' | GOOOOOOOOOOALLLLLLL DEL MILAAAAAAAN! Altro contropiede perfetto dei rossoneri con Rebic che s'invola sulla sinistra, punta Luiz Felipe e serve Ibrahimovic liberissimo in area di rigore: lo svedese deve solo spingerla dentro per il raddoppio. Per il croato secondo assist di questa partita, per il numero 11 goal a 7 minuti dall'esordio stagionale. MILAN 2-0 LAZIO

65' | Occasione masticata della Lazio, frutto di batti e ribatti a ridosso dell'area rossonera. La conclusione di Luis Alberto da buona posizione finisce altissima.

63' | Doppio cambio nella Lazio: entrano Zaccagni e Lazzari per Felipe Anderson e Marusic. Non cambia nulla sotto l'aspetto tattico.

62' | Azione in velocità sulla sinistra del Milan per la conclusione ravvicinata di Theo, ribattura in calcio d'angolo dalla difesa laziale.

60' | Tre cambi per il Milan: entrano Ibrahimovic, Bakayoko e Saelemaekers per Leao (Rebic va a sinistra), Kessie e Florenzi. Tantissimi applausi per lo svedese, bella ovazione anche per l'ivoriano e per il neo entrato francese.

59' | È ormai pronto ad entrare Ibrahimovic: lo svedese si prepara al rientro tra gli applausi di San Siro.

58' | Ammonito Hjsay per aver trattenuto la maglia di Tonali lanciato in campo aperto.

57' | Ci prova la Lazio con un destro dalla distanza di Milinkovic, bllocato senza alcun problema da Maignan.

51' | Occasione per il Milan! Kessie serve in verticale Brahim che punta la difesa biancoceleste con tanto spazio e la porta davanti, ma incespica sul pallone e l'azione si perde.

47' | Subito azione pericolosa del Milan con Tonali che serve Rebic che, a sua volta, la appoggia per Brahim: il tiro dal limite del 10 viene, però, respinto dalla difesa ospite.

46' | Comincia la ripresa con il pallone giocato dal Milan.

INZIO SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo di Milan-Lazio a San Siro con i rossoneri in vantaggio 1-0 grazie al goal segnato da Leao al 45esimo dopo un ottimo scambio con Rebic; all'ultimo minuto della prima frazione Kessie ha fallito un calcio di rigore calciandolo sulla traversa, facendo sfumare il possibile 2-0 per il Milan. Sarebbe stato un risultato giusto e più che meritato, visto che la squadra di Pioli ha dominato il match creando tante occasioni e mettendo in campo personalità e voglia; sugli scudi un Tonali onnipresente e un Leao particolarmente ispirato, così come il muro Tomori che ha annullato Immobile sul lungo e Milinkovic nel confronto fisico. Lazio praticamente assente, se non per i numerosi falli che hanno, spesso e troppo volentieri, bloccato sul nascere le azioni di Theo e compagni.

Al di là di tutto, comunque, a San Siro è un bellissimo Milan: gioco, voglia, idee, personalità, passione. Bisognerà, dunque, continuare su questa via per portare i tre punti a casa.

FINE PRIMO TEMPO | MILAN 1-0 LAZIO (45' Leao)

50' | Traversa di Kessie su calcio di rigore: si va al riposo con il Milan in vantaggio 1-0 sulla Lazio.

48' | Rigore per il Milan dopo consulto al VAR, netto il fallo di Immobile su Kessie causato da un calcio del 17 ospite sul polpaccio dell'ivoriano. Sul dischetto c'è lo stesso Kessie. Ammoniti Reina e Luis Alberto per proteste.

47' | VAR: presunto fallo di Immobile su Kessie. Possibile rigore per il Milan.

45' | Tre minuti di recupero.

45' | GOOOOOOOOOALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAN! Contropiede perfetto dei rossoneri aperto e concluso da Leao dopo l'uno due con Rebic: stop nell'area piccolo e destro facile a battere Reina. MILAN 1-0 LAZIO!

39' | Azione manovrata della Lazio dopo un calcio di punizione a favore che porta al destro di Felipe Anderson, bloccato facilmente da Maignan.

35' | Azione dei biancocelesti sulla sinistra e cross basso in mezzo per Immobile, sul quale si avventa Calabria liberando l'area e subendo, allo stesse tempo, un fallo.

30' | Partita meno tecnica rispetto all'inizio, con la Lazio che commette numerosi falli e con il Milan che, di conseguenza, non riesce ad essere veloce come ad inizio match nelle manovre.

24' | Occasionissima per. il Milan sui piedi di Calabria. Il terzino, però, spreca calciando a lato da ottima posizione dopo l'assist di Rebic. Peccato! L'azione prosegue con una palla crossata perfettamente da Tonali sulla testa di Leao, ma il colpo del portoghese termina fuori.

18' | Ammonito Marusic per fallo su Theo Hernandez: è il primo giallo del match.

17' | Prima occasione per la Lazio: apertura di Luiz Felipe per Hjsay e cross in mezzo per Milinkovic, il cui colpo di testa, debole, viene bloccato plasticamente da Maignan.

15' | Un ispirato Leao si tiene il pallone tra i piedi puntando la porta con un tiro dal limite, ma la conclusione non è degna delle aspettative e finisce ampiamente fuori.

13' | Resta a terra Tonali dopo un colpo preso da Pedro. Dopo l'intervento dello staff medico, il numero 8 - davvero molto presente in questo inizio match - rientra in campo.

11' | Rebic insegue il apllone a corpo a corpo con Acerbi, lo guadagna e serve Calabria: il tiro del terzino da buona posizione viene, però, ribattuto da Luiz Felipe.

7' | Azione di voglia del Milan, che combatte su ogni pallone e lo gioca con saggezza. Il giro palla, in questo caso, porta al sinistro alto di Theo fuori misura. Sugli scudi Tomori, autore di due anticipi di forza e tempismo sugli attaccanti avversari.

5' | Tonali s'invola da solo verso l'area di rigore, corssando per Leao che fa sponda per Rebic: l'azione molto pericolosa, però, sfuma.

4' | Tonali batte vicino un calcio di punizione servendo Leao, il quale salta secco Felipe Anderon e crossa per Tomori, che, però, non inquadra di poco la porta mandando il pallone alto sopra la traversa. Qualche secondo dopo azione in fotocopia, ma stavolta Acerbi riesce a liberare.

2' | Scambio sulla sinistra tra Theo, Brahim e Leao: il portoghese viene fermato con un fallo da Luiz Felipe e ne risulta una punizione in zona corner. Batte Theo che crossa per Romagnoli, ma il tiro del capitano rossonero è facilmente bloccato da Reina.

1' | Comincia Milan-Lazio: primo pallone giocato dai biancocelesti di Sarri, che attaccano da sinistra verso destra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Florenzi, Díaz, Leão; Rebić.

A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Pellegri.

All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Adamonis, Strakosha; Lazzari, Patric, Radu, Vavro; Akpa Akpro, Bašić, Cataldi, Escalante, Zaccagni; Moro, Muriqi, Romero.

All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

