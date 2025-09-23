live mn Milan-Lecce (1-0): a breve l'inizio del secondo tempo

Il Milan va all'intervallo in vantaggio grazie alla rete di Santiago Gimenez. Nonostante lo svantaggio, e l'uomo in meno, il Lecce resta comunque in partita, anche perché la formazione rossonera è avanti di appena una rete, quando sicuramente ne avrebbe meritate di più considerando le prodezze di Früchtl e i legni che hanno negato le prime gioie in rossonero prima a Nkunku e poi a Rabiot.

------

45' + 3' | Fine primo tempo a San Siro con il Milan meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Gimenez.

45' | 2 minuti di recupero.

45' | Altro miracolo di Früchtl, questa volta su una bella punizione calciata da Pavlovic.

43' | Cartellino giallo per Kaba, che con la gamba altissima ha colpito con la punta della scarpa il volto di Rabiot.

41' | Grande conclusione dal limite di Loftus-Cheek, che defilato l'ha incrociata non trovando per poco il palo lontano alla destra di Früchtl.

35' | Ammonito Samuele Ricci per un fallo su Francesco Camarda all'atezza del cerchio di centrocampo.

30' | TRAVERSA DEL MILAN! Bellissima azione del Diavolo, chiusa da Rabiot che in scivolata ha stampato sulla traversa l'ottimo traversone arrivato dalla destra di Saelemaekers.

27' | Fase della partita dove si sono leggeremente abbassati dopo i primi 20 minuti frenetici.

22' | Primo cambio obbligato nel Lecce per via dell'espulsione: dentro Gaspar, fuori N'Dri.

20' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAN! Finalmente Santiago Gimenez! Dopo un inizio di stagione complicato il Bebote si è finalmente scrollato di dosso tutte le critiche e le ansie entrando letteralmente in porta con il pallone. Milan in vantaggio.

18' | Cambia la decisione dell'arbitro Tremolada: Siebert espulso!

17' | OFR per Tremolada per il contatto tra Nkunku e Siebert al limite dell'area. Potrebbe cambiare il colore del cartellino per il difensore del Lecce.

17' | Primo giallo della partita estratto nei confronti di Siebert, protagonista assoluto in questo inizio di partita.

13' | Tenue proteste del Milan per un contatto dentro l'aria per un contatto piuttosto dubbio tra Nkunku e Siebert.

9' | Incredibile, palo di Nkunku! A porta praticamente spalancata il numero 18 del Milan non è riuscito a portare la sua squadra in vantaggio.

8' | Miracolo di Früchtl su Rabiot.

6' | 3 conclusioni in 6 minuti e mezzo per il Bebote. Grande movimento, da attaccante vero di Gimenez, che però non è riuscito a deviare in porta l'ottimo cross arrivato dalla sinistra da Bartesaghi.

4' | Ancora Milan pericoloso, sempre con Gimenez. Bravo il Bebote a farsi spazio dentro l'aria di rigore e staccare di testa, ma il suo tentativo si è spento alto sopra la traversa di Früchtl.

2' | Gimenez prima (bravo Früchtl in uscita bassa), Loftus-Cheek dopo, ad un passo dal vantaggio. Bravissimo Siebert a salvare sulla linea la conclusione a botta sicura del numero 8 del Milan.

1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Lecce.

------

Amici ed amiche di MilanNews, benvenuti a San Siro! Dopo l'importante vittoria di sabato sera ad Udine, la formazione di Max Allegri, guidata anche questa dal vice Marco Landucci, affronterà il Lecce per i 16esimi di finale di Coppa Italia. In questo breve inizio di stagione il Milan ha già giocato contro la formazione salentina, in occasione della seconda giornata di campionato, dove in campo ospite è riuscito ad imporsi grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic. Questa sera non ci saranno in palio i tre punti bensì la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Nazionale, per questo vi invitiamo a seguire il nostro live per non perdere neanche un'emozione del match. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-LECCE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni