Marinozzi: "Milan troppo aggressivo con Fonseca e Conceiçao, Allegri l'ha capito subito"

Andrea Marinozzi, nel suo intervento a “Calcio Selvaggio”, commenta così l’impatto di Max Allegri sul Milan. Le sue parole:

“La cosa che non avevano capito l’anno scorso Fonseca e Conceiçao è che il Milan ha bisogno di campo. E non puoi avercelo sempre, perché se trovi squadre chiuse che piazzano il pullman tu devi crearlo. Fare questa pressione costante e alta che Fonseca ha fatto all’inizio e poi ha abbandonato non era una buona idea. Conceiçao è arrivato e ha detto “Ci penso io”. Ma anche lui non c’è riuscito a rendere il Milan una squadra aggressiva.

Allegri ha capito subito. La pressione alta che abbiamo visto con la Cremonese… Lasciamo stare: abbassiamoci un po’. C’è Saelemaekers che è troppo importante. Ti da qualità e difende dietro: è una posizione che nel calcio moderno è richiesta tantissimo. Guarda Politano. Fa il quinto quando si tratta di difendere e poi ti da qualità nell’ultimo terzo di campo: sono pochissimi i giocatori che riescono a fare questo. Aspettando sempre Leao”.