Milan, le probabili scelte di Allegri per il Lecce. Maignan e Leao contro il Napoli

Il Milan deve archiviare per qualche ora il campionato e il big-match di domenica prossima contro la capolista Napoli e pensare alla Coppa Italia che è uno degli obiettivi stagionali del Diavolo. A causa del pessimo piazzamento nella scorsa Serie A, i rossoneri sono stati costretti ad iniziare molto presto il loro percorso nella competizione: ad agosto ha giocato i 32esimi contro il Bari, mentre stasera a San Siro sono in programma i 16esimi contro il Lecce di Francesco Camarda. In caso di passaggio del turno, la formazione di Max Allegri se la vedrà agli ottavi contro la Lazio.

TURNOVER - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in vista della gara contro i pugliesi, il tecnico livornese farà un po' di turnover, facendo riposare alcuni titolarissimi come Luka Modric e Christian Pulisic che saranno sostituiti rispettivamente da Samuele Ricci e Christopher Nkunku. Per quest'ultimo sarà la prima volta da titolare con la maglia del Milan e una grande occasione per mettersi in mostra. Il francese giocherà in attacco al fianco di Santiago Gimenez che spera di riuscire finalmente a segnare e a sbloccarsi. In mezzo al campo, al fianco dell'ex Torino, ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, mentre per l'altro posto da mezzala sono in ballottaggio Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Novità anche a sinistra dove riposerà Pervis Estupinan e giocherà dal primo minuto Davide Bartesaghi. A destra, invece, confermato Alexis Saelemaekers. Ci sarà un cambio anche in difesa dove Koni De Winter dovrebbe giocare al posto di Matteo Gabbia (confermati invece Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic).

VERSO IL NAPOLI - Mike Maignan sembrava pronto a tornare tra i pali e invece dopo l'allenamento di ieri si va verso la conferma di Pietro Terracciano in porta, con il francese che dovrebbe tornare in campo domenica contro il Napoli. Per la gara contro gli azzurri, Allegri spera di recuperare anche Rafael Leao, out da metà agosto per un problema muscolare al polpaccio rimediato contro il Bari: "Lo valuteremo giovedì e venerdì, poi decideremo se potrà essere a disposizione" le parole di ieri del tecnico milanista in merito alle condizioni dell'attaccante portoghese.

