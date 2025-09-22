Probabile formazione Milan-Lecce: ecco Ricci e Nkunku, ballottaggio in difesa

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Santiago Gimenez 18 Nkunku

Allenatore: Marco Landucci

A disposizione: Terracciano, Torriani; Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien.

Squalificati: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Leao, Jashari

Ballottaggi: De Winter-Pavlovic, Bartesaghi-Estupinan, Saelemaekers-Athekame

VERSO MILAN-LECCE DI COPPA ITALIA

Vigilia di Milan-Lecce, valida per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia. Mister Allegri, che sconterà la seconda giornata di squalifica rimediata con l'espulsione in finale di Coppa Italia quando allenava ancora la Juventus, pensa a diversi cambi. Maignan recupera, Leao non ci sarà: il portoghese verrà valutato tra giovedì e venerdì per la sfida col Napoli. Rispetto alla partita di Udine sono diversi i titolari che dovrebbero riposare. Innanzitutto Modric e Pulisic, entrambi decisivi in queste prime uscite: al loro posto Ricci, che è sempre entrato in modo ottimo, e Nkunku, che sta aumentando i giri del motore. Loftus-Cheek dovrebbe tornare a centrocampo, mentre De Winter potrebbe avere una chance dal primo minuto: da capire se al posto di Pavlovic, l'opzione più probabile, o al posto di uno degli altri centrali. Sugli esterni dovrebbe arrivare un turno di riposo anche per Estupinan, con Bartesaghi pronto a partire dall'inizio. Possibile ballottaggio anche sull'altra fascia tra Saelemaekers ed Athekame, la sensazione però è che verrà cambiato solo uno dei due esterni.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni