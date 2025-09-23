live mn Milan-Lecce (3-0): Diavolo in scioltezza, agli ottavi di finale ci sarà la Lazio

vedi letture

90' + 2' | Secondo 3 a 0 consecutivo dopo quello sull'Udinese. Il Milan vince in scioltezza contro il Lecce e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia che giocherà il prossimo 3 dicembre contro la Lazio, a Roma.

90' | 2 minuti di recupero.

80' | Ultimo cambio anche nel Lecce: uscito il capitano Berisha, dentro Coulibaly.

78' | Serate di prime volte questa sera a San Siro. Fuori l'ammonito Pavlovic, dentro il giovane Odogu.

74' | Quarto legno della partita per il Milan. Questa volta però è stato colpito a seguito di un filipper rocambolesco dentro l'area di rigore del Lecce dopo la solita azione di Pulisic.

71' | La prima parata della partita di Maignan arriva a 20 minuti dalla fine della partita. Bravo il portiere del Milan a respingere con i pugni la forte punizione di Berisha.

70' | Cartellino giallo per Pavlovic che ferma con una vistosa spinta un Pierotti che si era messo in modalità "solista".

68' | Fuori Santiago Gimenez tra gli applausi di San Siro, dentro il giovane Balentien.

64' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAN! Neanche il tempo di entrare che Christian Pulisic si è subito iscritto al tabellino con il quinto gol del suo incredibile inizio di stagione.

61' | Doppio cambio nel Milan: fuori un esausto Saelemaekers e Nkunku, dentro Athekame e Pulisic.

60' | Altro miracolo di Früchtl, questa volta su Fofana. In ogni caso l'azione è stata fermata per fuorigioco di partenza di Bartesaghi.

57' | Cambio nel Lecce: fuori Tete Morente, dentro Gallo.

57' | Recupero di Fofana, palla per Loftus-Cheek che ha premiato la sovrapposizione dentro l'area di rigore di Saelemaekers che per una volta ha tentato la gloria personale claciando in porta ma trovando l'oppisizione del solito Früchtl.

56' | Anche Rabiot vuole unirsi alla festa delle "prime volte". Dopo la traversa del primo tempo il francese ci ha riprovato con una conclusione al volo dal limite finita senza troppi problemi tra le braccia di Früchtl.

54' | Il Milan continua a spingere. Sinistro dal limite dell'area di Fofana, che però non ha impensierito più di tanto Früchtl, che in due tempi è riuscito a bloccare il pallone.

51' | GOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAAN! Dopo Santiago Gimenez si sblocca anche Christopher Nkunku, che in semi rovesciata ha piazzato all'angolino un ottimo cross del solito Alexis Saelemaekers.

48' | Ancora Milan pericoloso, questa volta dopo un bello scambio tra Fofana e Nkunku, arrivato a concludere forse in maniera anche un po' egoistica considerata la vasta gamma di opzioni dentro l'area di rigore. La palla si è comunque alzata sopra la traversa non impensierendo più di tanto Früchtl.

47' | Altro palo per il Milan. Bravissimo Loftus-Cheek a costruirsi tutto da solo l'azione ed andare alla conclusione, ma anche in questo caso il lego ha negato il doppio vantaggio al Diavolo.

45' | Si riparte a San Siro con il Milan in vantaggio grazie alla rete 20esimo di Gimenez.

Cambio anche nel Milan: fuori l'ammonito Ricci, dentro Fofana.

Doppio cambio nel Lecce: fuori Kaba e Helgason, dentro Gorter e Pierotti.

------

Il Milan va all'intervallo in vantaggio grazie alla rete di Santiago Gimenez. Nonostante lo svantaggio, e l'uomo in meno, il Lecce resta comunque in partita, anche perché la formazione rossonera è avanti di appena una rete, quando sicuramente ne avrebbe meritate di più considerando le prodezze di Früchtl e i legni che hanno negato le prime gioie in rossonero prima a Nkunku e poi a Rabiot.

------

45' + 3' | Fine primo tempo a San Siro con il Milan meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Gimenez.

45' | 2 minuti di recupero.

45' | Altro miracolo di Früchtl, questa volta su una bella punizione calciata da Pavlovic.

43' | Cartellino giallo per Kaba, che con la gamba altissima ha colpito con la punta della scarpa il volto di Rabiot.

41' | Grande conclusione dal limite di Loftus-Cheek, che defilato l'ha incrociata non trovando per poco il palo lontano alla destra di Früchtl.

35' | Ammonito Samuele Ricci per un fallo su Francesco Camarda all'atezza del cerchio di centrocampo.

30' | TRAVERSA DEL MILAN! Bellissima azione del Diavolo, chiusa da Rabiot che in scivolata ha stampato sulla traversa l'ottimo traversone arrivato dalla destra di Saelemaekers.

27' | Fase della partita dove si sono leggeremente abbassati dopo i primi 20 minuti frenetici.

22' | Primo cambio obbligato nel Lecce per via dell'espulsione: dentro Gaspar, fuori N'Dri.

20' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAN! Finalmente Santiago Gimenez! Dopo un inizio di stagione complicato il Bebote si è finalmente scrollato di dosso tutte le critiche e le ansie entrando letteralmente in porta con il pallone. Milan in vantaggio.

18' | Cambia la decisione dell'arbitro Tremolada: Siebert espulso!

17' | OFR per Tremolada per il contatto tra Nkunku e Siebert al limite dell'area. Potrebbe cambiare il colore del cartellino per il difensore del Lecce.

17' | Primo giallo della partita estratto nei confronti di Siebert, protagonista assoluto in questo inizio di partita.

13' | Tenue proteste del Milan per un contatto dentro l'aria per un contatto piuttosto dubbio tra Nkunku e Siebert.

9' | Incredibile, palo di Nkunku! A porta praticamente spalancata il numero 18 del Milan non è riuscito a portare la sua squadra in vantaggio.

8' | Miracolo di Früchtl su Rabiot.

6' | 3 conclusioni in 6 minuti e mezzo per il Bebote. Grande movimento, da attaccante vero di Gimenez, che però non è riuscito a deviare in porta l'ottimo cross arrivato dalla sinistra da Bartesaghi.

4' | Ancora Milan pericoloso, sempre con Gimenez. Bravo il Bebote a farsi spazio dentro l'aria di rigore e staccare di testa, ma il suo tentativo si è spento alto sopra la traversa di Früchtl.

2' | Gimenez prima (bravo Früchtl in uscita bassa), Loftus-Cheek dopo, ad un passo dal vantaggio. Bravissimo Siebert a salvare sulla linea la conclusione a botta sicura del numero 8 del Milan.

1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Lecce.

------

Amici ed amiche di MilanNews, benvenuti a San Siro! Dopo l'importante vittoria di sabato sera ad Udine, la formazione di Max Allegri, guidata anche questa dal vice Marco Landucci, affronterà il Lecce per i 16esimi di finale di Coppa Italia. In questo breve inizio di stagione il Milan ha già giocato contro la formazione salentina, in occasione della seconda giornata di campionato, dove in campo ospite è riuscito ad imporsi grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic. Questa sera non ci saranno in palio i tre punti bensì la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Nazionale, per questo vi invitiamo a seguire il nostro live per non perdere neanche un'emozione del match. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-LECCE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni