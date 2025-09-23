Leao: "Stavo per andare all'Inter, pazzesco. Ma quando ha chiamato Maldini..."

Rafael Leao, fermo ai box a causa dell'infortunio al polpaccio procuratosi il 17 agosto nel preliminare contro il Bari, nell'attesa di tornare a disposizione di mister Allegri è stato ospite in una puntata del podcast "Say Less". La stella portoghese ha ripercorso tutta la sua carriera, dal mancato approdo al Benfica a soli 8 anni fino ad arrivare all'arrivo a Milano sponda rossonera. A tal proposito Rafa ha parlato di come è avvenuto il suo trasferimento e di come in realtà fossero stati i nerazzurri i primi a fargli una proposta.

L'arrivo al Milan: "Stavo per andare all'Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all'Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione (riferimento alla stagione con il Lille), voglio stare un'altra stagione per milgliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida. Ma lui mi diceva no, no, devo venderti, è un'ottima opportunità per te, per noi, sono tanti soldi. Ma io ho detto Inter no. Passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: il Milan è interessato a te. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un'offerta accetterò. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l'offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: devi venire, siamo pronti a prenderti. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no".

Perché il Milan ti ha convinto? "Da quando ero bambino, Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf, quei giocatori che vedevi o ne sentivi parlare, erano la storia. Poi sai, 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.

L'arrivo a Milano: “Quando mi ha chiamato Maldini ero in hotel, perché era in ritiro nella pre-season, in Portogallo. Sono andato a Milano con la mia famiglia, sono stato un mese in hotel. Mi sono reso conto di quanto questo club sia grande quando ho giocato la prima partita in casa. È stato incredibile, lo stadio pieno, ho pensato è veramente pazzesco. Anche quando abbiamo vinto lo scudetto. È qualcosa che un giocatore deve provare, per capire quanto è importante giocare per il Milan".

Com'è stato il tuo primo derby? “Emozionante. Le strade erano tutte bloccate, vedi tutto rosso, blu, i tifosi che addirittura battono le mani sul pullman, è sempre pazzesco, è come se fosse noi o loro. Anche se durante la stagione facciamo delle brutte partite, anche prima del derby, ma quando inizia la settimana del derby devi essere super concentrato, perché è noi o loro, perché per il resto della stagione parleranno di quella partita”.

Al Milan hanno giocato tanti campioni, da Ronaldo, Shevchenko, Maldini, Ibra, come ti senti ad essere parte della storia di questo club? Qual è la differenza tra la prima presenza e la duecentesima ad esempio? “È sempre la stessa gioia, con la responsabilità di fare bene, divertirmi, e sono venuto qui per questo, perché non ha senso venire in questo club tanto per venire e andare, quando vai via la gente si deve ricordare cosa ho fatto. Penso di star facendo bene, sono molto orgoglioso e non vedo l’ora di continuare così e ancora di più”.