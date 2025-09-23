live mn Verso Milan-Lecce: prima da titolare per Nkunku, c'è Maignan in porta

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.

14.08 - La vincente di Milan-Lecce affronterà la Lazio agli ottavi di finale, all’Olimpico, il 3 o il 17 dicembre prossimi.

13.20 - Secondo quanto riferisce Sky, stasera contro il Lecce, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, in porta giocherà Mike Maignan che ha quindi recuperato dal problema al polpaccio che aveva rimediato contro il Bologna in campionato. In difesa, turno di riposo per Matteo Gabbia: al centro della retroguardia a tre ci sarà Koni De Winter, con lui Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. A destra confermato Alexis Saelemaekers, a sinistra invece Pervis Estupinan lascerà spazio a Davide Bartesaghi. In mezzo al campo, Samuele Ricci agirà davanti alla difesa (Luka Modric partirà dalla panchina), con ai suoi lati Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot. In attacco la coppia composta da Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.

13.00 - Dati e numeri: Il Milan ha vinto senza subire gol tre degli ultimi quattro match casalinghi tra tutte le competizioni (1P): tanti successi con annesso clean sheet quanti quelli collezionati dai rossoneri nelle precedenti 21 gare interne all-comps.

12.30 - DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

12.01 - Oltre a Luka Modric e a Christian Pulisic, stasera contro il Lecce, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe far riposare inizialmente anche Matteo Gabbia: al suo posto, al centro della difesa milanista, ci dovrebbe essere Koni De Winter. Rispetto alle ultime partite di campionato, ci sarà una novità anche sulla fascia sinistra dove Davide Bartesaghi sostituirà Pervis Estupinan.

11.30 - Mike Maignan sembrava pronto a tornare tra i pali e invece dopo l'allenamento di ieri si va verso la conferma di Pietro Terracciano in porta, con il francese che dovrebbe tornare in campo domenica contro il Napoli. Per la gara contro gli azzurri, Allegri spera di recuperare anche Rafael Leao, out da metà agosto per un problema muscolare al polpaccio rimediato contro il Bari

11.00 - In vista della gara contro i pugliesi, Max Allegri farà un po' di turnover, facendo riposare alcuni titolarissimi come Luka Modric e Christian Pulisic che saranno sostituiti rispettivamente da Samuele Ricci e Christopher Nkunku. Per quest'ultimo sarà la prima volta da titolare con la maglia del Milan e una grande occasione per mettersi in mostra. Il francese giocherà in attacco al fianco di Santiago Gimenez che spera di riuscire finalmente a segnare e a sbloccarsi. In mezzo al campo, al fianco dell'ex Torino, ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, mentre per l'altro posto da mezzala sono in ballottaggio Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Novità anche a sinistra dove riposerà Pervis Estupinan e giocherà dal primo minuto Davide Bartesaghi. A destra, invece, confermato Alexis Saelemaekers. Ci sarà un cambio anche in difesa dove Koni De Winter dovrebbe giocare al posto di Matteo Gabbia (dovrebbero essere confermati invece Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic).

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Max Allegri in vista della sfida contro i pugliesi. Restate con noi!!!

