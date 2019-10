LIVE MN - Milan-Lecce (2-2) - Pari deludente, altri punti persi

Comincia male l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Un deludente 2-2 a San Siro contro un Lecce tutt’altro che irresistibile, ma in grado di portare a casa il pareggio con un paio di tiri nello specchio in novanta minuti. Dopo l’ottimo primo tempo, impreziosito dal gol del vantaggio di Calhanoglu, i giallorossi pareggiano i conti nella ripresa con Babakar e poi trovano il definitivo pari allo scadere dopo il momentaneo 2-1 di Piatek (su assist di Calha). Altri punti persi, altra battuta a vuoto. La stagione del Milan continua a non decollare.

96' Fischio finale: Milan-Lecce 2-2.

92' GOL DEL LECCE! Pareggio dei giallorossi con un gran gol di Calderoni: siluro dalla distanza e pallone all'angolino.

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.

87' Angolo per il Milan: pallone dentro, Rebic tocca ma non inquadra la porta.

86' Corner per il Lecce: cross in mezzo, colpo di testa di Lucioni e pallone alto sopra la traversa.

84' Cartellino giallo per Biglia.

81' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Numero di Calhanoglu, che si porta avanti il pallone con il tacco e serve in mezzo un pallone al bacio per Piatek: tocco di destro e Milan in vantaggio.

80' Ultima sostituzione per il Milan: esce Kessié, al suo posto Rebic.

79' L'arbitro Pasqua espelle Liverani per proteste.

77' Theo Hernandez, servito da Krunic, ci prova con il sinistro, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Gabriel.

76' Il Milan non riesce più a imporre il proprio gioco. Ora la partita è in equilibrio.

72' Milan a un passo dal gol. Gran destro di Calhanogludal limite e pallone che esce di pochissimo.

67' Doppio cambio per il Milan: fuori Leao e Paquetà, dentro Piatek e Krunic.

66' Calcio d'angolo per il Milan: tiro dalla bandierina di Calhanoglu e pallone che sbatte sul palo. L'azione continua: Kessié ha una buona occasione ma sbaglia il tiro.

64' Cambio per il Lecce: Petriccione in campo al posto di Majer.

62' GOL DEL LECCE! Donnarumma intercetta il tiro di Babacar, ma l'attaccante giallorosso riesce a ribadire in rete.

61' Rigore per il Lecce. Fallo di mano di Conti: l'arbitro Pasqua guarda il VAR e decide per il tiro dal dischetto.

58' Dall'altra parte: Babacar ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione non crea problemi a Donnarumma.

57' Gran pallone di Suso per Leao, che entra in area e calcia: pallone sull'esterno della rete.

56' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Suso direttamente tra i guantoni di Gabriel.

54' Paquetà ha il pallone sul sinistro e ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce in Curva.

51' Il Lecce ci prova con Farias: conclusione dalla lunga distanza e parata facile di Donnarumma.

49' Inizio di ripreda piuttosto nervoso.

45' Tutto è pronto. Fischio di Pasqua: si riparte! Possesso per il Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Lecce: Farias in campo al posto di Falco.

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo grazie alla rete di Calhanoglu al 20esimo. Ma è un risultato che va stretto ai rossoneri, sempre sul pezzo fin dal pronti via. La squadra di Pioli aggredisce gli avversari e crea tante occasioni da gol (due in avvio con Leao), costringendo il Lecce a giocare per lunghi tratti nella propria metà campo. Un Milan letteralmente trasformato, che si mette in bella mostra giocando un calcio veloce e gradevole. E il pubblico di San Siro ha apprezzato.

45' Fine primo tempo.

44' Cartellino giallo per Majer.

43' Ancora il Lecce, sempre con Falco: mancino dal limite e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

42' Corner per il Lecce: pallone dentro, tutto facile per Donnarumma.

41' Il Lecce ci prova. Cross in mezzo e conclusione al volo di Falco, che spara altissimo sopra la traversa.

40' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, nessuno tocca e il pallone sfila.

38' Il Milan rifiata un po' in questa fase dopo aver pressato e corso per lunghi tratti.

34' Gran pressing del Milan, che non permette al Lecce di ragionare.

30' Corner per il Milan: pallone dentro, Gabriel riesce a bloccarlo.

29' Suso vicino al raddoppio. Classica giocata di Suso: pallone sul mancino, tiro e buona risposta di Gabriel.

28' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, Gabriel esce e fa suo il pallone.

24' Lecce in grandissima difficoltà. Milan padrone del campo.

20' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Prodezza di Calhanoglu, ben servito in area da Biglia: controllo, conclusione da posizione defilata e pallone in rete!

17' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Paquetà e pallone sul muro giallorosso.

14' Ancora un tiro da fuori, stavolta di Paquetà: conclusione col sinistro e pallone alto sopra la traversa.

13' Milan a un passo dal gol. Sinistro potente di Calhanoglu e pallone fuori di un soffio.

12' Milan pericolosissimo con Biglia. L'argentino si inserisce in area, salta il portiere e mette in mezzo, ma il Lecce riesce a salvarsi.

11' Ancora Milan. Suso vede e premia l'inserimento in area di Calhanoglu: pallone per il turco, che incrocia di prima intenzione ma non inquadra la porta.

10' Il Milan fa la partita. Il Lecce difende e riparte.

7' Punizione dalla sinistra per il Lecce, siamo vicinissimi all'area rossonera: tiro violento e pallone contro la barriera.

3' Altra occasionissima per il Milan. Calhanoglu serve in verticale Leao, che entra in area, calcia con il sinistro ma non inquadra la porta.

2' Milan a un passo dal gol! Leao sfonda in area e calcia con il destro, ma Gabrial è bravo a deviare. Poi Paquetà non riesce a ribattere in rete.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Lecce.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Lecce.

Dopo la sosta per le Nazionali, torna il campionato. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. C'è grande attesa e curiosità per il debutto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Una gara, quella contro il Lecce di Liverani, da non sbagliare. In palio, infatti, ci sono punti preziosissimi per la classifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bennacer, Piatek, Borini, Rebic, Krunic, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Brescianini. All.: Pioli

LECCE: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. A disp.: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Lapadula, Shakhov, Farias, La Mantia, Rispoli, Lo Faso, Dell'Orco. All.: Liverani