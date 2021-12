LIVE MN - Milan-Liverpool (1-2) - Vincono i Reds, rossoneri fuori dall'Europa

Il Milan saluta l'Europa chiudendo all'ultimo posto il Gruppo B di Champions. Il Liverpool gioca con tante riserve, ma impone il suo ritmo e fa la partita per lunghi tratti, ribaltando il risultato dopo il vantaggio di Tomori (a segno Salah e Origi). Una brutta serata per i rossoneri, che pagano i soliti errori in fase di disimpegno. Ora testa al campionato.

94' Fischio finale: Milan fuori dall'Europa.

92' Doppio cambio per il Liverpool: Woltman e Bradley prendono il posto di Minamino e Williams.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

87' Altra grande chance per Kessie. Cross dalla sinistra e colpo di testa dell'ivoriano che, da buona posizione, colpisce male il pallone.

85' Palla gol enorme per Kessie! L'ivoriano si presenta a tu per tu con Alisson ma sbaglia tutto! Grave errore!

84' Ibrahimovic ci prova con una rovesciata, ma il pallone si spegne docile sul fondo.

83' Sostituzione per il Milan: fuori Krunic, dentro Bakayoko.

80' Cambio per il Liverpool: Fabinho prende il posto di Origi.

77' Theo prova a sfondare in area, ma lascia partire un tiro-cross che finisce comodo tra i guantoni di Alisson.

73' Il Milan non riesce a rendersi pericoloso.

69' Ancora Liverpool. Cross dalla destra, colpo di testa di Origi e pallone che esce di un soffio.

68' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Bennacer troppo lungo per tutti.

65' Per il Milan entra Florenzi: gli fa spazio Kalulu.

64' Doppia sostituzione per il Liverpool: entrano Keita e Gomez, escono Salah e Manè.

63' Angolo per il Liverpool: cross in mezzo, Tomori mette fuori di testa.

61' Il Milan prova a reagire. Krunic calcia da fuori ma non inquadra la porta.

59' Doppio cambio per il Milan: fuori Tonali e Diaz, dentro Bennacer e Saelemaekers.

58' Altro corner per i Reds: pallone dentro, Messias allontana la minaccia.

57' Angolo per il Liverpool: cross in mezzo, poi Theo recupera e prova a ripartire ma perde subito il pallone.

55' GOL DEL LIVERPOOL! Origi approfitta dell'ennesimo errore difensivo per portare in vantaggio i Reds.

54' Punizione dalla destra per il Liverpool: pallone in area e fallo su Maignan. Possesso per il Milan.

53' Un errore di Tonali favorisce Salah, che controlla e calcia dal limite ma direttamente tra i guantoni di Maignan.

52' Calcio d'angolo per il Milan: Kessie mette in mezzo, ma Alisson blocca senza affanno.

50' Kessie viene affossato in area avversaria, ma il direttore di gara lascia correre. Il Milan protesta.

49' Minamino ci prova da fuori, ma il suo destro a giro finisce alto sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

1-1 a San Siro al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Gara difficile per il Milan, che passa in vantaggio alla mezzora con Tomori, ma poi si fa riprendere da Salah. Il possesso palla sorride ai Reds, che provano a fare la partita senza però creare grossi pericoli a Maignan. I rossoneri hanno difeso bene, ma hanno prodotto poco in fase offensiva. Servirà una ripresa con maggiore coraggio.

47' Fine primo tempo.

46' Origi ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione con il destro finisce in Curva.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

42' Il Milan prova a riorganizzare le idee dopo il gol subito.

36' GOL DEL LIVERPOOL! Tiro di Chamberlain, parata di Maignan e tap-in di Salah, che riporta in parità il match.

35' Corner per il Liverpool: traversone in area, Romagnoli svetta di testa e allontana.

32' Liverpool insidioso con Origi, che va al tiro dal cuore dell'area rossonera: Maignan è ben piazzato e blocca.

31' Angolo per il Liverpool: cross in area, Romagnoli allontana la minaccia.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! TOMORI!!! Il difensore inglese va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Milan in vantaggio!

27' Altro tiro dalla bandierina per il Liverpool: cross in mezzo, Tonali riesce a spazzare via.

25' Altro corner per il Liverpool: traversone dentro, Ibrahimovic allontana di testa.

20' Calcio d'angolo per il Liverpool: pallone in area, Konate colpisce di testa ma non inquadra la porta.

18' Partita bloccata: finora le squadre si sono annullate.

14' Romagnoli si rialza, il gioco può riprendere.

12' Gioco fermo: Romagnoli è rimasto a terra dopo un contrasto con Origi.

8' Punizione dalla trequarti-sinistra per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Tomori e pallone facile tra i guantoni di Alisson.

4' Il Liverpool ci prova da fuori con Williams, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Maignan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Liverpool.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo giallo per il Liverpool. Atmosfera magica a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Liverpool per l'ultima e decisiva sfida del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Maldini. All.: Stefano Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Konate, Tsimikas; Chamberlain, Morton, Salah, Minamino, Manè, Origi. A disp.: Kelleher, Davies, Fabinho, Keita, Gomez, Robertson, Matip, Dixon-Bonner, Bradley, Arnold, Norris, Woltman. All.: Jurgen Klopp.