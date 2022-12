LIVE MN - Milan-Liverpool (1-4/4-3 d.t.r) - L'esperienza a Dubai si chiude con un punto guadagnato ai rigori

Finisce qui: il Milan vince i rigori e guadagna un punto.

C'è Kalulu adesso: gol, 4-3.

Nunez quinto rigorista: gol, 3-3.

Tocca ad El Hilali: gol, 3-2.

Clark davanti a Mirante: gol, 2-2.

Adli dal dischetto: sbagliato, 2-1.

Fabio Carvalho calcia: gol, 2-1.

E' il momento di Bakayoko: gol, 2-0.

Tocca a Naby Keyta: ancora Mirante, si rimane sull'1-0.

Bennacer va dagli undici metri: gol, 1-0.

Tsimikas parte dal dischetto: Mirante para, 0-0.

- E' il Liverpool a iniziare la serie di rigori.

Seconda sconfitta per il Milan di Mister Pioli in questa Dubai Super Cup. Contro Arsenal e Liverpool sono stati due test per ritrovare la migliore condizione fisica e mettere minuti sulle gambe. Prestazione non positiva da parte dei rossoneri. Ora, come da regolamento, si andrà ai rigori.

93' Finisce qui.

91' Tre minuti di recupero.

90' Cambio nel Milan: dentro Bakoune, fuori Lazetic.

89' Poker del Liverpool. Cross di Clarck per Nunez, in netta posizione di fuorigioco non segnalata dall'assistente, che di mancino realizza il quarto gol.

85' Palo di Doak. Appena entrato, serpentina in area e calcia sul palo di Mirante, colpendo il legno.

82' Ultimo cambio nel Liverpool: fuori Salah, dentro Doak.

81' Gol del Liverpool. Lancio in profondità di Clarck per Nunez che a tu per tu con Mirante non sbaglia. 3-1

77' Cambi per Klopp: dentro Clarck e Corness, fuori Elliott e Bajcetic.

72' Doppio cambio nel Milan: dentro Bakayoko, Simic e Bozzolan, fuori Gabbia, Pobega e Saelemaekers.

70' TRAVERSA!! Grande giocata di El Hilali dal limite dell'area, destro secco e legno pieno.

66' Cambio per Klopp: fuori Matip, dentro Philipps.

63' Si accende subito Nunez, blocca a terra Mirante.

61' Colpo di testa di Matip, palla sul fondo.

59' Cambi nel Liverpool: dentro Tzimikas, Nunez, Adrian, Keyta, Frauendorf e Fabio Carvalho, fuori Thiago, Robertson, Milner, Kelleher, Firmino e Oxlade-Chamberlain.

57' Corner di Adli, Pobega gira di testa ma Kelleher fa sua la sfera.

55' Cambio nel Milan: fuori Rebic, dentro El Hilali.

49' Cross di Saelemaekers dalla destra, Lazetic non arriva sul pallone.

45' Inizia la ripresa. Cambio nel Milan: dentro Bennacer e Vranckx, fuori Tonali e Krunic.

Quarantacinque minuti intensi tra Liverpool e Milan. Si nota la differenza tecnica tra le due squadre, ma i rossoneri hanno avuto le loro occasioni per segnare. Bene Saeleamekers, autore dell'unico del Milan fino a questo momento.

50' Fine primo tempo.

45' Cinque minuti di recupero.

42' Rebic sfrutta un errore del Liverpool in fase di impostazione, palla per Lazetic che calcia in caduta. Kelleher blocca a terra.

39' Gol di Thiago. Respinta della difesa rossonera, Thiago raccoglie dal limite dell'area e di collo-esterno realizza un super gol. 1-2!

33' Respira il Milan dopo una mezz’ora molto intensa.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!! Grande apertura di Rebic verso Saelemaekers, il belga avanza, si accentra e di sinistro batte Kelleher. 1-1!

24' Ancora Liverpool, questa volta con Thiago. Conclusione fuori.

20' Destro dalla distanza di Oxlade-Chamberlain, conclusione sul fondo.

14' La partita la fa il Liverpool. Milan molto attendista.

10' Altro lancio in profondità per Lazetic, ma questa volta viene rimontato.

6' Gol del Liverpool. Sgaloppata per vie centrali di Matip, scambio con Salah che di mancino batte Mirante. Rossoneri fermi a guardare.

3' OCCASIONISSIMA MILAN! Grande giocata di Adli che imbuca per Lazetic. Il serbo arriva a tu per tu con Kelleher ma spedisce incredibilmente a lato.

1' Si parte! Primo pallone per il Liverpool.

- Un minuti di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic.

- Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi non parteciperà all'amichevole tra Milan e Liverpool, valida per la Dubai Soccer Cup, perché ha accusato un risentimento muscolare al flessore.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Liverpool, seconda gara di questa Dubai Super Cup. I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro l'Arsenal, ma l'obiettivo di queste amichevoli è quello di ritrovare subito la condizione e il minutaggio nelle gambe. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Krunić, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebić; Lazetić. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Bakoune, Bozzolan, Simić; Bakayoko, Bennacer, Vranckx; El Hilali. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Bajcetic, Thiago, Elliott; Salah, Firmino, Oxlade-Chamberlain. A disp.: Adrián, Davies; Chambers, Quansah, Phillips, Tsimikas; Cain, Clark, Corness, Frauendorf, Keita; Carvalho, Doak, Núñez. All.: Klopp.