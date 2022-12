LIVE MN - Milan-Lumezzane (0-1): doppia occasione per Tonali e Rebic...

29' Ci prova ancora Ante Rebic, conclusione alta sopra la traversa.

27' Dopo un rimpallo il pallone arriva a Rebic che calcia da buona posizione, il portiere del Lumezzane respinge con i piedi.

25' Prima occasione per il Milan: cross basso dalla sinistra di Rebic per Tonali che conclude con il sinistro, Pisoni blocca centralmente.

23' Lumezzane di nuovo vicino al raddoppio: cross dalla destra e colpo di testa di Parravici, pallone fuori di un soffio.

22' Ancora pericoloso Spini con il sinistro: conclusione dalla distanza del giocatore del Lumezzane, deviazione di Tomori e parata di Tatarusanu.

18' Bella ripartenza del Lumezzane: tocco all'indietro di Parodi per Spini che calcia ancora con il sinistro, Tatarusanu devia in angolo.

13' Calcio d'angolo per il Milan dalla sinistra: cross sul secondo palo di Adli e colpo di testa di Tomori che salta più in alto di tutti, pallone fuori.

10' GOL DEL LUMEZZANE!!! Spini porta avanti il Lumezzane che in area controlla con il destro e con il sinistro batte Tatarusanu.

8' Ritmi blandi in questo avvio di partita.

0' Inizia il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco a Milanello scenderà in campo il Milan per il primo test amichevole di questo mese di dicembre, in vista della ripresa del campionato in programma il 4 gennaio 2023 in casa della Salernitana. I rossoneri, che dovranno fare a meno di diversi giocatori, affronteranno il Lumezzane, squadra che milita in Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornata su tutto quello che succederà sul terreno di gioco. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Lumezzane:

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Bakoune, Gabbia, Tomori; Adli, Pobega, Tonali, Vranckx, Krunic; Rebic Origi. A disp.: Mirante, Jungdal, Kalulu, Thiaw, Bozzolan, Eletu, Foglio, Lazetic, El Hilali, Gala. All. Pioli.

LUMEZZANE: Pisoni, Tomas, Calì, Alessandro, Spini, Pesce, Parodi, Poledri, Parravicini, Tortelli, Regazzetti. A disp.: Filigheddu, Rigo, Antonelli, Pogliano, Forte, Mauri, Scanzi, Squazroni, Sperti. All. Franzini.