live mn Milan-Monza (3-1): triplice fischio. I rossoneri superano la prova generale

vedi letture

FINE PARTITA - Si chiude senza recupero il secondo tempo. Il Milan vince 3-1 anche l'ultima amichevole, facendo 4 su 5 in questo precampionato, e vince per il secondo anno consecutivo il Trofeo "Silvio Berlusconi". I rossoneri, dopo l'1-1 del primo tempo, sfruttano il cambio di tutti gli undici per fare il vuoto a inizio ripresa: prima Jovic, su grande spunto di Okafor, e poi Reijnders, con un grande gol, regalano la vittoria al Diavolo. Nei secondi quarantacinque minuti buon esordio per Pavlovic. Bene Okafor e Jovic. Mezz'ora di personalità anche per Liberali che continua a destare tanto interesse. Ora, da sabato, si comincia a fare sul serio.

85' Ancora un cambio per il Monza: fuori Pessina, dentro Valoti

83' Si mette in proprio Mota Carvalho che emula l'azione di Birindelli di qualche minuton fa: la conclusione è decisamente meno insidiosa e Torriani blocca con serenità

82' Nuovo cambio per Nesta: fuori Carboni, dentro D'Alessandro

80' Ritmi decisamente calati in questa parte finale del match: si sente la stanchezza nelle gambe di entrambe le squadre

76' Squillo di Birindelli che si accentra e trova un gran destro: super risposta del giovane Torriani

73' Nuovo cambio per Fonseca: esce un coraggioso Liberali ed entra Pobega

70' Nuovo cambio nel Monza durante il cooling break: entra Diaw, esce Vignato

66' Si accende Liberali che evita un avversario con una finta di corpo e calcia dal limite di sinistro: para Pizzignacco che devia in angolo

63' Infortunio per Alex Jimenez che si ferma dopo uno scatto. Spagnolo sostituito da Zeroli che si piazza sulla fascia destra

60' Quattro cambi nel Monza: escono Carboni, Izzo, Bondo e Maric. Dentro Caldirola, Bettella, Gagliardini e Petagna.

60' Bel cross di Birindelli per Maric che viene dimenticato dalla difesa del Milan: il colpo di testa, da buona posizione, è completamente sbagliato

56' GOL DEL MILAAAAN! GOLAZO DI REIJNDERS! Su punizione l'olandese sfrutta il tocco di Theo e tira un missile che piega le mani di Pizzignacco. Super gol di Tijjani e 3-1 Milan.

55' Si mette in moto Theo per la prima volta: steso da Izzo

51' Bel Milan in questo avvio! Chukwueze punta l'area e apre per Okafor che se la sposta sul sinistro e prova il tiro: Pizzignacco respinge

47' GOL DEL MILAAAN! Okafor subito scatenato: rientra sul destro e tira dal limite. Pizzignacco non trattiene e Jovic, nuovo numero 9, non si lascia scappare l'occasione a porta vuota. 2-1 Milan!

45' Si riparte. Il Milan li cambia tutti: Torriani; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Okafor; Jovic

FINE PRIMO TEMPO - Finisce 1-1 un primo tempo gradevole ma dai ritmi non troppo elevati. Il Milan parte meglio e si porta avanti grazie a un gol di Alexis Saelemaekers, il migliore in campo, di rabona ma deviato da un difensore monzese. Scollinata la metà della prima frazione di gioco il Milan cala e il Monza ne approfitta trovando praterie sulla fascia sinistra rossonera, presidiata approssimativamente da Terracciano. Poco dopo la mezz'ora pareggia l'ex per eccellenza: Daniel Maldini. Bene Saelemaekers, Leao e Calabria. Indietro di condizione (comprensibilmente) Morata. Male Adli e Terracciano.

45' Due minuti di recupero

39' Morata prova a scuotersi: il tiro da fuori area è totalmente sbagliato e finisce altissimo. Bella finta di uno scatenato Saelmaekers

37' Ancora Monza pericolosissimo, ancora sulla fascia di Terracciano che questa volta non riesce a tenere Pereira: cross in mezzo per Maric che prova la deviazione ma non inquadra di poco la porta

34' GOL MONZA. Pareggio dei brianzoli: Terracciano fuori posizione apre il campo per Vignato che si invola sulla destra e crossa a rimorchio per Daniel Maldini che con un rigore in movimento buca Maignan.

32' VICINO AL RADDOPPIO IL MILAN! Gran giocata di Calabria che dopo aver crossato si butta in area e sfrutta un rimpallo: sombrero per smarcarsi e tiro di prima intenzione da pochi passi. Gran riflesso di Pizzignacco con il piede in angolo

30' Doppio calcio d'angolo per il Monza: i brianzoli non incidono

28' Bella azione del Milan che si conclude con un cross di Calabria per Morata che non riesce a impattare bene il pallone

25' Cooling break a San Siro

23' Ancora Leao pericoloso: il portoghese rientra sul destro e trova una conclusione potente ma centrale. Pizzignacco si salva in qualche modo

22' Primo cambio del match: Sensi infortunato dopo un contrasto con Calabria. Al suo posto entra Pessina, ex rossonero

17' Pericoloso il Milan! Bel cross di Saelemaekers dalla destra per Leao che taglia dentro l'area e schiaccia di testa: il pallone fa la barba al palo

14' Ci prova l'ex di turno Daniel Maldini: il suo tiro da venti metri vola altissimo sopra la traversa

11' GOL DEL MILAAAAN! Calabria recupera palla e verticalizza subito per Loftus-Cheek che appoggia dietro per Saelemaekers che tira di rabona. La conclusione viene deviata da Carboni e finisce in rete. 1-0 Milan!

8' Si fa vedere anche il Monza con Vignato che si infila dalla destra seminando Adli: il passaggio a rimorchio, per fortuna dei rossoneri, è sballato

6' Leao prova ad accendere la partita con due accelerate: nulla di fatto

1' Si parte!

- Prepartita intenso con la performance di Fausto Leali e del giovane Daniel Musa. Poi alcuni bambini in campo con lo striscione: "Due squadre. Un presidente per sempre nel cuore"

- Arbitra la partita il signor Giua della sezione di Olbia

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Raveyre, Torriani, Bennacer, Jovic, Reijnders, Okafor, Zeroli, Theo, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Liberali, Pavlovic, Pobega, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Marić. A disp.: Mazza, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Caldirola; D'Alessandro, Gagliardini, Machín, Pessina, Valoti; Diaw, Marras, Mota Carvalho, Petagna. All.: Nesta.

--------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e benvenuti a San Siro! Tra pochi minuti comincerà l'ultimo test amichevole del Milan in questo precampionato. I rossoneri sfideranno il Monza dell'ex Alessandro Nesta a margine della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in memoria del grande Presidente rossonero e della squadra brianzola scomparso poco più di un anno fa. Prova generale per il Milan e per i suoi nuovi acquisti: sabato comincia il campionato contro il Torino. Segui il live testuale per non perderti neanche un'azione della sfida!