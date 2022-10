LIVE MN - Milan-Monza, uscite le formazioni ufficiali: tutto confermato tra i rossoneri

MilanNews.it

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Monza:

MILAN: TatarusanuD est, Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Origi. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Leao, Kalulu, Thiaw, Krunic, Vranckx, GAbbia, De Ketelaere. All.: Pioli.

MONZA: Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino.

16.28 - A circa un'ora e mezzo dall'inizio del match contro il Monza, il Milan è arrivato a San Siro: come testimonia il video girato dagli inviati di Milannews.it, il pullman con a bordo la squadra rossonera è infatti entrato poco fa nei garare dello stadio milanese, accolto come sempre dai cori e dagli applausi di tanti tifosi milanisti. Clicca QUI per vedere il video!!!

16.09 - Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese il Monza cerca un risultato positivo anche in campionato nella difficile trasferta in casa del Milan. In ottica formazione Raffaele Palladino può contare su tutta la rosa a disposizione, ad eccezione dello squalificato Rovella. In porta torna Di Gregorio, in difesa conferme per Marlon e Pablo Marì con Caldirola in vantaggio su Izzo non ancora al top della forma dopo il recente infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima gara di campionato ad Empoli. A centrocampo accanto a Sensi potrebbe esserci Barberis, con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce. In attacco Palladino ha provato Gytkjaer come punta centrale con Pessina e Caprari a sostegno.

15.50 - Quella di oggi alle 18 a San Siro non sarà certo una partita come le altre per Silvio Berlusconi, visto che sarà la sua prima da ex contro il Milan, club che ha guidato per oltre 30 anni da presidente. L'ultima formazione schierata dai rossoneri con lo stesso Berlusconi alla guida della società non era certo la migliore vista nella sua era, con un giovanissimo Donnarumma in porta, la linea difensiva formata da Calabria, Zapata, Romagnoli e De Sciglio, il centrocampo con Kucka, Sosa e Pasalic e il tridente composto da Suso, Bacca e Deulofeu. La gara contro il Palermo terminò con un rotondo 4-0 in favore del Milan, con le reti di Pasalic, Suso, Bacca e Deulofeu.

15.34 - Questa sarà la prima trasferta in Lombardia del Monza in Serie A, in generale fin qui i brianzoli hanno affrontato solo l’Atalanta tra le avversarie lombarde nel massimo campionato (sconfitta per 0-2 all’U-Power Stadium lo scorso 5 settembre).

15.16 - Milan-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN. Si potrà seguire anche con il live testuale su MilanNews.it a partire dalle 18:00.

15.00 - Ismael Bennacer ha smaltito la febbriciattola che lo aveva colpito nella giornata di ieri e che lo aveva costretto a saltare l’allenamento di rifinitura. Il regista algerino è abile e arruolabile per la partita delle 18 contro il Monza e sarà titolare nel cuore del centrocampo. Al suo fianco, come da previsioni della vigilia, Tommaso Pobega.

14.49 - Ad accompagnare Marinelli, fischietto del match, ci saranno gli assistenti Zingarelli e Palermo, insieme al quarto uomo Prontera. Guida al VAR, assistito da Mondin.

14.33 - Nuova partita, nuovo tutto esaurito per il Milan a San Siro. Lo stadio si colorerà nuovamente rossonero come sempre in questo inizio stagione e nell'ultimo anno: dovrebbero essere circa 72mila gli spettatori presenti oggi alla Scala del Calcio in una partita contro il passato del club.

14.16 - Finalmente sembra essere arrivata anche l'ora di Divock Origi. Nelle prime due occasioni in cui si pensava che sarebbe potuto partire dal primo minuto, contro Sassuolo e Sampdoria, il belga fu costretto a fermarsi alla vigilia. Oggi l'ex Liverpool sembra aver recuperato e smaltito il problema che lo ha infastidito durante l'estate ed è sulla strada per cercare il giusto stato di forma. Per la prima volta da quando è a Milano, Origi partirà titolare.

14.02 - Ad arbitrare il match tra Milan e Monza sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Per il fischietto laziale sarà la terza volta con i rossoneri, dopo lo 0-0 contro il Bologna a San Siro ad aprile 2022 e il 4-2 contro l'Udinese all'esordio in questo campionato, in sei gare, invece, nessuna vittoria per il Monza: 4 pareggi e due sconfitte.

13.47 - Palladino dovrà rinunciare solamente a due calciatori. Uno è Niccolò Rovella, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato a Salerno, l'altro è Armando Izzo che a oggi è l'unico calciatore infortunato della squadra brianzola.

13.31 - Stefano Pioli starebbe pensando di rinnovare totalmente la fascia destra rispetto alle ultime uscite in campionato e Champions. A fungere da terzino ci sarà una chance per Sergino Dest che garantirà un turno di riposo a Kalulu in vista di Zagabria. Più avanti invece è previsto il ritorno dal primo minuto di Junior Messias, a disposizione dopo l'infortunio ormai già dalla gara di ritorno contro il Chelsea.

13.16 - Come riportato su Twitter da Monica Colombo del Corriere della Sera, Silvio Berlusconi e Marta Fascina si liberano dagli impegni politici e saranno a San Siro alle 18 per il derby del cuore, Milan-Monza. Dunque, allo stadio, oltre ad Adriano Galliani, sarà presente anche l'ex patron rossonero.

13.00 - Stefano Pioli opterà per una formazione con tante rotazioni, calcolando anche le assenze per infortunio di Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic. In porta sarà confermato Tatarusanu. Difesa a 4 con Dest a destra (riposa Kalulu), Theo Hernandez a sinistra e la coppia Tomori (squalificato in Champions) e Kjaer (al rientro per mettere minuti) centrali. A centrocampo Pobega e Tonali (o Bennacer se recupera dalla febbre). Davanti rivoluzioni: turno in panchina per Leao e Giroud, sostituiti da Rebic e Origi assieme a Diaz e Messias.

12.45 - Mancano pochissime ore al derby lombardo tra Milan e Monza che aggiungerà carico emotivo alla faccenda per il ritorno di Berlusconi e Galliani da avversari del club rossonero. Guardando al campo, Stefano Pioli farà turnover e darà spazio a chi ha giocato meno senza sottovalutare l'impegno: anche perché il Monza arriverà agguerrito dopo un'ottima prova in Coppa Italia e con molti dei titolarissimi riposati.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Monza, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Una gara che evoca ricordi nostalgici per tutti i tifosi devoti al Diavolo: a San Siro, infatti, arrivano i brianzoli capitanati da Berlusconi e Galliani. E come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale!