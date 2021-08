LIVE MN - Milan-Panathinaikos (1-0): vantaggio firmato Giroud. Mezz'ora di buon livello dei rossoneri

35' | Azione di contropiede del Milan e doppia occasione: prima il cross di Rebic è lungo per tutti, poi, sul successivo traversone di Saelemaekers, è lo stesso croato a cercare il tiro; palla deviata con il gomito da un difensore greco, ma l'arbitro lascia correre. Col VAR, molto probabilmente, sarebbero stato rigore.

26' | Cooling break al "Rocco": le due squadre si fermano per dissetarsi.

25' | Prova a respirare un po' il Milan, che ha allentato leggermente il suo pressing offensivo. Prova a salire, dunque, il Panathinaikos con la conclusione da fuori di Mauricio, bloccata senza problemi da Maignan.

20' | Si fanno vedere anche gli ospiti con Federico Macheda. L'attaccante dei greci entra in area, ma viene chiuso dall'intervento in tandem di Krunic e Maignan.

15' | GOOOOOOOOOOOAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAN! Grandissimo lancio di 40 metri di Tomori per Giroud che, scattato sul filo del fuorigioco, infila il portiere ospite con un sinistro al volo di gran classe. MILAN 1-0 PANATHINAIKOS.

14' | Azione manovrata del Milan con la palla che arriva a Rebic, il quale poi la lancia per il taglio di Theo: il francese è in fuorigioco.

11' | Bella azione personale di Leao che, quando accelera con decisione, lascia sempre gli avversari alle spalle. L'azione, però, si conclude con un nulla di fatto dopo l'errore in fase di controllo di Rebic

9' | Ancora Rebic protagonista: spalla a spalla vincente con un difensore dei greci e servizio in area per Saelemaekers, il quale, però, non riesce a liberarsi per il tiro da ottima posizione.

5' | Prima azione pericolosa per il Milan con Rebic che, involandosi sulla sinistra, mette il cross in mezzo sul quale né Saelemaekers né Giroud riescono ad intervenire con il dovuto tempismo e la dovuta efficacia.

2' | Resta a terra dolorante Olivier Giroud dopo un contrasto con un avversario: il francese si è tolto la scarpa e si tocca la caviglia. Dopo qualche secondo di paura, però, Giroud si rialza e torna in campo.

1' | Comincia ora il match al "Rocco" di Trieste. C'è curiosità per vedere come si sistemerà in campo il Milan dopo l'esclusione di Diaz e la promozione a titolari di Leao e Rebic: per ora Pioli sembra aver optato per il 4-4-2 con il portoghese nel ruolo di esterno sinstro e Rebic in attacco al fianco di Giroud.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao, Rebic; Giroud.

A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Pobega, Capone, Maldini, Diaz. All: Stefano Pioli.

PANATHINAIKOS: (3-4-2-1): Dioudis; Sideras; Velez; Juankar; Chatzgiovanis; Mauricio; Perez; Kotsiras; Villafanez; Ngbakoto; Macheda.

A disp: Christogeorgos, Xenopoulos, Pereira, Ayoub, Chatzitheodoridis, Sanchez, Bouzoukis, Serpezis, Cantalapiedra, N’Gbakoto, Ioannidis, Satlika, Athanasakopoulos, Kampetsis. All. Boloni

Arbitro: CHIFFI di Padova

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera!

Alle 20:30 avrà inizio l'ultima amichevole stagionale del Milan: al "Nereo Rocco" di Trieste i rossoneri sfideranno i greci del Panathinaikos. Potrete seguire in diretta tutte le azioni del match nel nostro live testuale. Buona partita a tutti!