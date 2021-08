LIVE MN - Milan-Panathinaikos (2-1). Doppio Giroud trascina i rossoneri

Si chiude con una vittoria la serie di amichevoli estive del Milan: al "Rocco" di Trieste i rossoneri battono per 2-1 il Panathinaikos grazie alla doppietta di Giroud tra 16esimo e 43esimo sugli assist perfetti di Tomori e Calabria; di Ioannidis, al 77esimo, il goal dei greci su errore in fase di impostazione di Tatarusanu.

La squadra di Pioli ha certamente dimostrato di essere in buona condizione: fin quando i titolari sono rimasti in campo (cioè fino al 60esimo), si sono visti buon ritmo e interessanti trame di gioco. Molto attivi, anche se poco precisi, sia Leao che Rebic, inseriti dall'inizio in un poco consueto 4-4-2 a supporto di Giroud che, a sua volta, ha dimostrato di essere un 9 vero. Ibrahimovic potrà rientrare con calma: l'attaccante francese sa come si fa a segnare e far giocare bene la squadra con i suoi movimenti. Nel complesso positiva la prova di difesa e centrocampo, citando soprattutto il rientrante Kjaer e il confermato Tonali, e ottima la prestazione di capitan - in assenza dal primo minuto di Romagnoli - Calabria. Poco efficace, ma sempre prezioso, Saelemaekers.

Si arriva, dunque, con fiducia all'esordio in Serie A contro la Sampdoria: il materiale a disposizione di Pioli è molto buono e la sensazione è che, con qualche altro ritocco, si possa far ancora meglio di quanto si pensi.

----

FINE PARTITA: MILAN 2-1 PANATHINAIKOS

88' | Azione del Panathinaikos che porta al cross N'gbakoto, ma Romagnoli è ben piazzato e respinge di testa.

86' | Krunic scambia con Diaz e calcia verso la porta dai 20 metri: palla fuori di poco. Dopo questa azione esce il bosniaco ed entra Capone.

77' | GOAL DEL PANATHINAIKOS! Leggerezza in fase di impostazione di Tatarusanu che, di fatto, regala il pallone a Ioannidis per il goal dei greci. MILAN 2-1 PANATHINAIKOS

76' | Altri cambi per il Panathaikos: esce Kotsiras per Carlitos e Mauricio per Sanchez.

71' | Al momento del cooling break entrano Tatarusanu per Maignan, Kalulu per Calabria, Castillejo per Saelemaekers e Ballo-Touré per Theo.

66' | Nuovo cambio anche tra i greci: entra Cantalapiedra per Alexandropoulos.

64' | Combinazione Saelemaekers-Calabria e tiro del terzino bloccato in tuffo dal portiere greco.

60' | Tanti cambi per Pioli: entrano Pobega per Tonali, Bennacer per Leao, Romagnoli per Tomori, Maldini per Giroud, Brahim Diaz per Leao e Gabbia per Kjaer.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz; Krunic, Maldini.

59' | Azione personale di Theo Hernandez sulla sinistra di forza e velocità, poi il filtrante per Giroud che, scattando sulla linea del fuorigioco, taglia l'area, si prende il pallone, salta il portiere e... palo!

54' | Altra occasione per il Milan con il taglio di Calabria e il successivo tiro del capitano odierno rossonero che viene fermato da un ottimo intervento del portiere greco.

51' | Vicinissimo al terzo goal il Milan. Cross di Calabria dalla destra per il taglio di Rebic che prova a girare sul secondo palo: palla di poco fuori. Pochi secondi dopo ancora il croato a cercare Giroud, chiuso tempestivamente dalla difesa greca.

47' | Punizione dalla trequarti per il Milan: il cross di Theo è leggermente lungo per l'inserimento di Kjaer.

46' | Tre cambi per il Panathinaikos: entrano N’Gbakoto per Villafanez, Ayoub per Chatzgiovanis e Ioannidis per Macheda.

INIZIA IL SECONDO TEMPO: MILAN 2-0 PANATHINAIKOS

---

Si chiude il primo tempo al "Rocco" di Trieste: un Milan molto convincente sta vincendo per 2-0 contro il Panathinaikos, grazie alle reti al 16esimo e al 42esimo di Olivier Giroud, servito ottimamente prima da Tomori e poi da Calabria. Molto attivi Leao e Rebic, poco efficace Saelemaekers, la difesa sta tenendo senza troppi problemi.

FINE PRIMO TEMPO: MILAN 2-0 PANATHINAIKOS

45' | Tre minuti di recupero.

42' | GOOOOOOOOOOOAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAN! Raddoppia il Milan ancora con Olivier Giroud: cross perfetto di Calabria dalla destra e colpo di testa del 9 francese dopo un movimento in area da attaccante vero. MILAN 2-0 PANATHINAIKOS

41' | Azione prolungata del Milan che libera Saelemaekers al tiro dai 25 metri: la palla non finisce troppo lontana dai pali.

37' | Insiste il Milan: Leao sulla fascia arriva sul fondo e mette il passaggio all'indietro: libera in angolo la difesa greca. Sul successivo angolo di Tonali il batti e ribatti davanti alla linea di porta si risolve con una rimessa dal fondo per gli ospiti.

35' | Azione di contropiede del Milan e doppia occasione: prima il cross di Rebic è lungo per tutti, poi, sul successivo traversone di Saelemaekers, è lo stesso croato a cercare il tiro; palla deviata con il gomito da un difensore greco, ma l'arbitro lascia correre. Col VAR, molto probabilmente, sarebbero stato rigore.

26' | Cooling break al "Rocco": le due squadre si fermano per dissetarsi.

25' | Prova a respirare un po' il Milan, che ha allentato leggermente il suo pressing offensivo. Prova a salire, dunque, il Panathinaikos con la conclusione da fuori di Mauricio, bloccata senza problemi da Maignan.

20' | Si fanno vedere anche gli ospiti con Federico Macheda. L'attaccante dei greci entra in area, ma viene chiuso dall'intervento in tandem di Krunic e Maignan.

15' | GOOOOOOOOOOOAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAN! Grandissimo lancio di 40 metri di Tomori per Giroud che, scattato sul filo del fuorigioco, infila il portiere ospite con un sinistro al volo di gran classe. MILAN 1-0 PANATHINAIKOS.

14' | Azione manovrata del Milan con la palla che arriva a Rebic, il quale poi la lancia per il taglio di Theo: il francese è in fuorigioco.

11' | Bella azione personale di Leao che, quando accelera con decisione, lascia sempre gli avversari alle spalle. L'azione, però, si conclude con un nulla di fatto dopo l'errore in fase di controllo di Rebic

9' | Ancora Rebic protagonista: spalla a spalla vincente con un difensore dei greci e servizio in area per Saelemaekers, il quale, però, non riesce a liberarsi per il tiro da ottima posizione.

5' | Prima azione pericolosa per il Milan con Rebic che, involandosi sulla sinistra, mette il cross in mezzo sul quale né Saelemaekers né Giroud riescono ad intervenire con il dovuto tempismo e la dovuta efficacia.

2' | Resta a terra dolorante Olivier Giroud dopo un contrasto con un avversario: il francese si è tolto la scarpa e si tocca la caviglia. Dopo qualche secondo di paura, però, Giroud si rialza e torna in campo.

1' | Comincia ora il match al "Rocco" di Trieste. C'è curiosità per vedere come si sistemerà in campo il Milan dopo l'esclusione di Diaz e la promozione a titolari di Leao e Rebic: per ora Pioli sembra aver optato per il 4-4-2 con il portoghese nel ruolo di esterno sinstro e Rebic in attacco al fianco di Giroud.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao, Rebic; Giroud.

A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Pobega, Capone, Maldini, Diaz. All: Stefano Pioli.

PANATHINAIKOS: (3-4-2-1): Dioudis; Sideras; Velez; Juankar; Chatzgiovanis; Mauricio; Perez; Kotsiras; Villafanez; Mauricio; Macheda.

A disp: Christogeorgos, Xenopoulos, Pereira, Chatzitheodoridis, Sanchez, Bouzoukis, Serpezis, Cantalapiedra, Satlika, Athanasakopoulos, Kampetsis. All. Boloni

Arbitro: CHIFFI di Padova

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera!

Alle 20:30 avrà inizio l'ultima amichevole stagionale del Milan: al "Nereo Rocco" di Trieste i rossoneri sfideranno i greci del Panathinaikos. Potrete seguire in diretta tutte le azioni del match nel nostro live testuale. Buona partita a tutti!