LIVE MN - Milan-Porto (1-1) - Un pari che serve a poco

Il Milan non va oltre il pareggio con il Porto e vede allontanarsi la qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo un brutto primo tempo (i portoghesi la sbloccano con Luis Diaz, tra i migliori in campo), i rossoneri si scuotono un po’ nella ripresa, ma non riescono a dar seguito al pareggio arrivato con l’autogol di Mbemba. Insomma, una prestazione tutt’altro che positiva, che purtroppo rende ormai quasi impossibile il passaggio del turno.

93' Fischio finale: Milan-Porto 1-1.

92' Corner per il Milan:

91' Cartellino giallo per Conceicao.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

86' Il Porto ne cambia due: entrano Martinez e Pepè, fuori Taremi e Otavio.

85' Cambio per il Milan: Daniel Maldini in campo al posto di Leao.

83' Il Milan trova il gol con Ibrahimovic, ma viene annullato per una precedente posizione di fuorigioco di Theo Hernandez,

79' Doppia sostituzione per il Porto: entrano Conceicao e Bruno Costa, escono Evanilson e Luis Diaz.

76' Cambio per il Milan: fuori Giroud, al suo posto Ibrahimovic.

73' Ammonizione per Vitinha.

71' Porto pericoloso con Taremi, che sfrutta un rimpallo favorevole ma poi non centra la porta dal cuore dell'area rossonera.

70' Sostituzione per il Porto: Vitinha prende il posto di Sergio Oliveira.

68' Doppio cambio per il Milan: Kessie e Krunic prendono il posto di Tonali e Brahim Diaz.

65' Cartellino giallo per Mbemba.

63' Calcio d'angolo per il Porto: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

61' GOL GOL GOOOLLL!!! Kalulu, sugli sviluppi di una punizione, mette in mezzo un pallone che Mbemba ribadisce nella propria rete: 1-1 a San Siro!

56' Porto a un passo dal gol. Colpo di testa ravvicinato di Evanilson e pallone che sbatte sulla traversa.

55' Cartellino giallo per Tomori.

52' Saelemaekers vede e serve Leao, che si presenta a tu per tu con Diogo Costa ma poi sbaglia. Il portoghese era comunque in fuorigioco.

51' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Porto.

49' Cartellino giallo per Grujic.

45' Tutto è pronto. Fischio di Turpin: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Kalulu prende il posto di Calabria.

Primo tempo difficile per il Milan, che va sotto dopo pochi minuti (a segno Luis Diaz) e non riesce a rialzare la testa. Fin qui, il Porto ha giocato meglio dei rossoneri, tenendo in mano la partita con una certa disinvoltura. La squadra di Pioli ha avuto alcune potenziali occasioni in contropiede, ma non è riuscita a sfruttarle. Dall'altra parte, invece, gran lavoro per Tatarusanu, decisivo almeno in un paio di circostanze.

47' Finisce qui il primo tempo.

45' Ennesima ripartenza sbagliata del Milan, con Saelemaekers che non trova la porta da ottima posizione.

40' Il Milan ha avuto alcune potenziali occasioni in ripartenza, ma non è mai riuscito a sfruttarle.

34' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area e fallo su Diogo Costa.

33' Milan pericoloso con Giroud: sinistro a giro e grande parata di Diogo Costa.

32' Corner per il Porto: pallone dentro e sponda di Pepe, ma Taremi era in fuoriogioco.

30' Il Porto concede pochissimi spazi ai rossoneri, che non riescono a rendersi pericolosi.

27' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Porto.

26' Altro calcio d'angolo per il Porto: pallone in area ma nessuno riesce a deviare. Rinvio dal fondo per il Milan.

25' Corner per il Porto: traversone in area, colpo di testa di Grujic e bella parata di Tatarusanu.

23' Il Milan fa una gran fatica a imporre il suo gioco.

17' Calcio d'angolo per il Porto: cross in mezzo e fallo in attacco.

16' Punizione dalla destra per il Porto: cross in mezzo, colpo di testa di Grujic e grande parata di Tatarusanu.

13' Il Milan prova a riorganizzare le idee.

10' Altra occasione per il Porto. Luis Diaz si scatena sulla sinistra e apparecchia al centro per Otavio, che sbaglia tutto da ottima posizione.

9' Il Milan ha un po' subito il colpo.

6' GOL DEL PORTO! Bennacer perde una palla in uscita, poi l'azione si sviluppa con Luis Diaz che entra in area e non sbaglia a tu per tu con Tatarusanu.

5' Il Milan prova a fare la partita in questo avvio.

3' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Pepe allontana di testa.

1' Porto subito pericoloso con Evanilson, ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Turpin: si comincia! Primo pallone del match per il Porto.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Porto nella quarta giornata del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ibrahimovic, Kalulu, Kjaer, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Kessie. All.: Pioli.

PORTO: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Taremi, Evanilson. A disp.: Marechesin, Fabio Cardoso, Francisco Conceiçao, Pepê, Uribe, Corona, Manafà, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martinez, Nanu, Fabio Vieira. All.: Conceiçao.