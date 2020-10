LIVE MN - Milan-Roma, le ufficiali: Tatarusanu titolare, Calha in campo dall'inizio

19.35 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Roma, per la gara che andrà in scena a San Siro tra poco meno di un'ora:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Castillejo, Díaz, Krunić, Tonali, Colombo, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Farelli, Pau López, Juan Jesus, Santon, Fazio, Bruno Peres, Villar, Mayoral, Providence. All. Fonseca

19.15 - uardando a dati e statistiche, in avvicinamento alla sfida tra Roma e Milan, emergono dati interessanti riguardo due dei protagonisti della gara di stasera. Leonardo Spinazzola (11) e Theo Hernández (otto) sono due dei primi tre difensori con più dribbling riusciti nella Serie A in corso (con Georgios Kyriakopoulos a 10).

18.40 - Guardando a dati e statistiche, in avvicinamento alla sfida tra Roma e Milan, emergono dati interessanti riguardo alle conclusioni. Roma (38) e Milan (35) sono due delle tre squadre che hanno tentato più tiri nel corso dei primi tempi in questa Serie A - quattro reti per entrambe nelle prime frazioni del torneo in corso.

18.15 - Cinque giorni. Ecco quanto ha impiegato Hakan Calhanoglu a recuperare dalla distorsione alla caviglia: un rientro lampo per il calciatore turco, non nuovo a ritorni fugaci a seguito di guai fisici. Lo scorso gennaio l'ex

17.40 - Tra gli assenti di questa sera tra le fila del Milan figura Donnarumma, risultato positivo al Covid-19. Questo il suo messaggio: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus.Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan"

16.40 - Questa sera nella sfida tra Milan-Roma, match valido per la quinta giornata di Serie A, Simon Kjaer toccherà quota centro presenze da titolare nel massimo campionato italiano proprio contro la sua ex squadra.

15.57 - La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Rade Krunic. Dal suo arrivo al Milan nel 2019/20 ha tentato otto tiri totali in Serie A - ne aveva registrati 53 con cinque reti nel 2018/19 con l'Empoli.

14.25 - Rick Karsdorp scavalca Davide Santon e si candida per partire dal 1' nella gara di questa sera a San Siro contro il Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, l'esterno olandese dovrebbe agire come quarto di centrocampo a destra con Spinazzola sul versante opposto e la coppia formata da Veretout e Pellegrini al centro.

14.16 - Nella lista dei convocati di Pioli, sono presenti anche Hakan Calhanoglu e Leo Duarte: il primo, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, ha recuperato a tempi di record da una distorsione alla caviglia, mentre per il difensore brasiliano si tratta della prima convocazione dopo essere guarito dal Covid-19.

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - Dopo la notizia della positività di Gigio Donnarumma al Covid-19, questa sera contro la Roma scenderà in campo Ciprian Tatarusanu. Questo quindi l'undici che scenderà in campo contro i giallorossi:

14.00 DONNARUMMA E HAUGE POSITIVI - Non saranno della gara Gigio Donnarumma e Jean Peter Hauge, entrambi positivi al Covid-19. Questo il comunicato del club rossonero: AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Milan-Roma, partita che chiude la quinta giornata di Serie A, con tutte le ultime novità. Restate con noi per rimanere aggiornati sui rossoneri che scenderanno in campo questa sera!