LIVE MN - Milan-Sampdoria (0-0) - Altra gara senza gol, ennesima battuta a vuoto

94' Fischio finale: il Milan non riesce a vincere, finisce 0-0.

91' Ammonizione per Linetty.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

86' Sostituzione anche per la Sampdoria: fuori Quagliarella, dentro Ekdal.

85' Cambio per il Milan: Paquetà in campo al posto di Krunic.

84' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

82' Partita sempre in bilico.

78' Ammonizione per Bereszynski.

76' Scorre il tempo, ma siamo sempre fermi sullo 0-0.

72' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro ma troppo lungo per tutti.

71' Che occasione per Leao! Il portoghese, tutto solo a tu per tu con Aduero, spara incredibilmente alto.

70' Cartellino giallo per Colley.

68' Ammonizione per Thorsby.

67' Sampdoria in attacco. Thorsby calcia dal limite ma non inquadra la porta.

66' Punizione dalla destra per il Milan, una sorta di corner corto: cross in mezzo dentro, Audero fa suo il pallone.

65' Azione personale di Leao, che poi calcia sul primo palo costringendo Audero al grande intervento.

64' Che occasione per il Milan! Prima il tiro di Calhanoglu, poi la grande chance per Krunic, ben servito da Ibra: tiro centrale, blocca Audero.

63' Punizione dalla trequarti per il Milan: cross in area, colpo di testa di Ibrahimovic e pallone tra i guantoni di Audero.

59' Dall'altra parte. Suso mette in mezzo dalla destra, Ibrahimovic colpisce di testa ma non riesce a dare forza al pallone.

58' Altra palla gol per la Samp. Gabbiadini sfrutta un clamoroso errore di Calabria, salta Donnarumma ma poi spara alto a porta vuota. Che brivido!

57' Occasionissima per la Sampdoria. Gabbiadini si presenta a tu per tu con Donnarumma, ma Gigio riesce a deviare con le manone.

55' Doppia sostituzione per il Milan: Ibrahimovic e Leao prendono il posto di Piatek e Bonaventura.

52' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

49' Che occasione per la Samp! Un rimpallo fortunoso mette Gabbiadini solo davanti a Donnarumma, ma Gigio è bravo a deviare. Poi Theo salva sulla linea.

47' Milan subito all'attacco. Azione prolungata, poi sinistro al volo di Calhanoglu: Audero riesce a bloccare.

45' Tutto è pronto. Fischio di Massa: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo. La Samp ha già effettuato due sostituzioni.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Poche emozioni, tanti errori: il pubblico di San Siro, che ha già perso la pazienza, ha più volte fischiato i protagonisti in campo. I rossoneri si procurano due buone occasioni, ma Suso sbaglia sul più bello. La Samp trova la rete del vantaggio nel finale di tempo, ma viene annullata per una evidente posizione di fuorigioco di Jankto. Il solito Milan, incapace di imporre il proprio gioco e spesso sbadato in fase difensiva. Il pubblico invoca a gran voce l'ingresso in campo di Ibrahimovic.

48' Fine primo tempo.

47' La Sampdoria trova il gol con Jankto, ma il direttore di gara annulla per una evidente posizione di fuorigioco.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' Suso ha la palla sul sinistro, ma spara in Curva. Fischi di San Siro per lo spagnolo.

42' Sostituzione per la Samp: l'infortunato Depaoli lascia il posto a Jankto.

39' Cartellino giallo per Depaoli.

38' Cosa ha sbagliato Suso! Lo spagnolo prende palla in area avversaria, salta un avversario e si presenta a tu per tu con Audero, ma poi si attarda e si fa recuperare.

35' Poche idee in campo. In compenso le due squadre continuano a commettere tanti errori.

30' Cambio per la Samp: Depaoli prende il posto dell'infortunato Ramirez.

27' Palla-gol per il Milan. Calhanoglu vede e serve Suso in area: lo spagnolo controlla ma calcia debolmente tra i guantoni di Audero.

24' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, Bonaventura calcia di prima intenzione ma viene murato.

23' Corner per la Sampdoria: pallone in mezzo direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

19' Angolo per il Milan: cross di Suso, libera la difesa della Samp.

17' Il Milan fatica a imporre il suo gioco. Il match resta in equilibrio.

13' Cartellino giallo per Krunic.

12' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo e pallone sull'esterno della rete.

11' Samp in attacco. Conclusione dal limite di Ramirez e deviazione in angolo.

10' Secondo corner per il Milan: Suso prende palla e mette in mezzo, ma sbaglia il cross. Rimessa con le mani per la Samp.

6' Le due squadre si studiano.

3' Calcio d'angolo per il Milan: Suso mette in mezzo, libera la difesa rossonera.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Massa: si comincia! Primo pallone del match per la Sampdoria.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo a San Siro.

Primo impegno ufficiale del 2020 per i rossoneri di Stefano Pioli, chiamati a riscattarsi dopo la rovinosa caduta di Bergamo. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Romagnoli e compagni ospitano la Sampdoria nella 18esima giornata del campionato di Serie A. È il giorno di Ibrahimovic, che parte dalla panchina ma dovrebbe comunque debuttare e gara in corso. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Conti, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Paquetà, Castillejo, D. Maldini, Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Seculin, Falcone, De Paoli, Augello, Murillo, Ekdal, Regini, Jankto, Léris, Maroni, Rigoni, E. Bonazzoli. All.: Ranieri.