LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-0) - Fine primo tempo

Milan in vantaggio 1-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: decide, per il momento, il gol di Calhanoglu, che supera Consigli con un destro a giro tanto bello quanto preciso. Squadre a viso aperto sul rettangolo di San Siro: il Sassuolo ha avuto almeno due occasioni importanti (con Boga e Berardi), ma i rossoneri hanno fatto la partita, presentandosi spesso nell’area nero-verde. Insomma, un bel primo tempo.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Calcio d'angolo per il Sassuolo: traversone in area, Rebic allontana di testa.

42' Grande occasione per il Sassuolo con Berardi, che calcia a botta sicura a pochi passi da Donnarumma ma trova sulla strada il muro di Dalot, che si oppone alla conclusione.

40' Lungo possesso palla del Milan, che prova a far correre il pallone.

36' Angolo per il Sassuolo: pallone in mezzo, il Milan spazza via.

35' Ci sono spazi per la ripartenza del Milan. Il Sassuolo attacca con tanti uomini.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Gran gol del numero dieci rossonero: destro a giro e pallone all'incrocio.

27' Corner per il Milan: pallone in mezzo, serie di batti e ribatti, poi la difesa del Sassuolo spazza via.

26' Dalot vede e serve Leao in area: l'attaccante rossonero controlla e calcia, ma viene chiuso in angolo.

24' Punizione dal limite per il Sassuolo: sinistro di Berardi e pallone ampiamente sopra la traversa.

19' Match in equilibrio a San Siro.

16' Kjaer si rialza e la partita può riprendere.

15' Gioco fermo: Kjaer resta a terra dopo un contrasto con il compago di squadra Donnarumma.

14' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

13' Palla gol pr Boga, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma spara sul corpo del portiere rossonero.

11' Azione personale di Dalot, che fa tutto bene ma poi calcia debolmente e direttamente tra le braccia di Consigli.

8' Fase di studio in campo.

4' Il Milan ci prova da fuori con Calhanoglu: destro debole e centrale, nessun problema per Consigli.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Sacchi: si comincia! Primo pallone del match per il Sassuolo.

- Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo blu per il Sassuolo.

Amici di MilanNews.it. benvenuti a San Siro. I rossoneri affrontano il Sassuolo nella 32esima giornata del campionato di Serie A. Un altro passaggio importante della stagione: dopo le vittorie contro Parma e Genoa, Donnarumma e compagni vogliono confermarsi anche oggi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Diaz, Hauge, Krunic, Tonali; Mandzukic. All.: Pioli.

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Loprz, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi.