live mn Milan-Slavia Praga (4-2): ok il risultato, la prestazione no. Tra una settimana il ritorno

93' Fine della partita. Il Milan vince 4-2 il match di andata degli ottavi di Europa League. Il ritorno è in programma giovedì prossimo a Praga alle 18.45.

90' Tre minuti di recupero.

87' Ultimi due cambi nello Slavia Praga: fuori Masoputs e Doudera, dentro Tomic e Wallem.

85' GGOOOOOLLLLLL!!! PULISICCCCC!!! Grande spunto di Leao che salta un avversario in area, tocco sotto per superare Stanek, arriva l'americano in scivolata che mette dentro da due passi.

84' Leao tocca all'indietro per Jovic che prova la girata con sinistro, pallone fuori di poco.

83' Doppia sostituzione anche nello Slavia Praga: escono Provod e Zmrzly, entrano Jurecka e Boril.

80' Ultimi due cambi di Pioli: fuori Reijnders e Giroud, dentro Okafor e Bennacer.

78' Fischi di San Siro per il Milan.

72' Giallo per Calabria.

70' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross in area di Adli e colpo di testa di Giroud, pallone fuori.

67' Terzo cambio di Pioli: fuori Loftus-Cheek, dentro Jovic. Milan con le due punte.

65' GOL DELLO SLAVIA!!! Punizione dalla sinistra, la palla arriva al neo entrato Schranz che controlla e con un destro perfetto che si insacca quasi all'incrocio dei pali accorcia le distanze.

61' Cambio nello Slavia Praga: fuori Chytil, dentro Schranz.

56' Angolo per il Milan dalla destra: cross in area di Theo Hernandez, Tomori salta più in alto di tutti, ma non colpisce bene di testa e il pallone finisce sopra la traversa.

49' Occasione per Leao: Theo trova in area il portoghese che prova il destro sul secondo palo, pallone fuori di poco.

45' Inizia la ripresa.

- Doppio cambio nel Milan durante l'intervallo: escono Florenzi (ammonito) e Gabbia, dentro Calabria e Tomori.

- Il Milan ha chiuso avanti 3-1 il primo tempo della gara contro lo Slavia Praga. Dopo una prima parte di partita nel quale i rossoneri sono stati troppo lenti, la svolta è arrivata al 26' con l'espulsione di Diouf. Al 34' il Diavolo è passato in vantaggio con Giroud, ma la gioia milanista è durata solo due minuto visto che al 36' è arrivato il pareggio dei cechi con un bel gol di Doudera. Ma il finale di frazione è tutto rossonero: al 44' il Milan è tornato in vantaggio con Reijnders (bel tiro dalla distanza), mentre al 46' è arrivata la terza rete milanista con un colpo di testa di Loftus-Cheek da angolo.

47' Fine primo tempo.

46' LOFTUS-CHEEKKKKKKKKK!!!! TERZO GOL DEL MILAN!!! Angolo perfetto dalla sinistra di Florenzi per l'inglese che dal centro dell'area di rigore batte Stanek di testa.

45' Due minuti di recupero.

44' GOOOOOOLLLLLLLL!!! 2-1 DI REIJNDERS!!! Da corner Florenzi serve l'olandese che controlla al limite dell'area e batte Stanek con il destro.

42' Gabbia ad un passo dal 2-1: cross da angolo di Florenzi dalla sinistra per il centrale rossonero che salta più in alto di tutti, miracolo di Stanek che si distende sulla sua sinistra e devia in angolo.

41' Loftus-Cheek prova la girata in area, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da un difensore.

40' Tocco dentro di Adli in area per Leao che colpisce di testa, Stanek alza la palla sopra la traversa.

38' Cross in area di Adli, Giroud salta più in alto di tutti, ma Stanek blocca senza problemi il colpo di testa del numero 9 rossonero.

36' PAREGGIO DELLO SLAVIA PRAGA!!! Bel gol di Doudera che calcia al volo da fuori area e batte Maignan che può solo sfiorare la palla.

35' Errore di Gabbia che permette a Chitil di involarsi verso la porta di Maignan. L'attaccante dello Slavia entra in area e prova il destro, Kjaer interviene in scivolata e devia in angolo.

34' GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! GIROUDDDDDD!!! Il tiro a giro di Leao dalla sinistra si trasforma in un assist perfetto per il francese che sul secondo palo insacca di testa.

33' Loftus-Cheek allarga per Pulisic che prova lo spunto sulla destra, ma il suo cross è completamente sbagliato e si spegne sul fondo.

28' Punizione per il Milan: cross in area di Florenzi, Kjaer viene anticipato, poi l'arbitro Meler fischia un fallo a Loftus-Cheek.

26' Cartellino rosso per Diouf per una brutta entrata su Pulisic. Slavia Praga in 10.

22' Il Milan sta facendo molta fatica a creare qualcosa di interessante in avanti. Rossoneri troppo lenti in fase di impostazione.

15' Altra occasione per lo Slavia Praga: Doudera fa fuori Gabbia con il controlla e calcia da buona posizione con il destro, pallone a lato.

12' Si vede in avanti anche lo Slavia Praga: cross dalla destra per Diouf che è tutto solo sul secondo palo, per fortuna il terzino dei cechi non controlla il pallone che finisce sul fondo.

10' Ci prova Florenzi, pallone alto di poco sopra la traversa.

10' Giroud si guadagna un ottimo calcio di punizione dal limite dell'area.

6' Punizione per il Milan: cross a rientrare dalla sinistra di Florenzi, Stanek blocca in uscita alta.

2' Giallo per Florenzi. Il terzino era diffidato e quindi salterà la gara di ritorno a Praga di giovedì prossimo.

0' Inizia la partita a San Siro: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono schierate in campo mentre a San Siro risuona l'inno dell'Europa League. Tra poco il fischio d'inizio dell'arbitro turco Meler.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco andrà in scena la sfida di andata degli ottavi di Europa League tra Milan e Slavia Praga (il ritorno è in programma una settimana a Praga alle 18.45). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Bennacer, Jovic, Okafor, Kalulu, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Terracciano, Musah. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA: Stanek; Vlcek, Holes, Zima, Diouf; Dorley, Masopust; Doudera, Provod, Zmrzly; Chitile. A disp.: Mandous, Sirotnik, Ogbu, Wallm, Tijani, Van Buren, Jurecka, Schranz, Boril, Jurasek, Konecny. All.: Trpišovský.