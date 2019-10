LIVE MN - Milan-SPAL (0-0): traversa di Castillejo, Milan impreciso

25' Il Milan prova spesso il lancio lungo per superare la difesa ospite, per ora regge bene il muro della SPAL.

23' Occasione per la SPAL! Corner per gli ospiti, Floccari anticipa tutti di testa ma mette fuori da ottima posizione.

21' Ammonito Floccari che sbraccia su Musacchio.

19' Castillejo prova a sfondare sulla destra, la palla finisce in corner. Niente di fatto poi dal calcio d'angolo, Kessie commette fallo in attacco.

17' Milan che dopo la clamorosa occasione capitata sui piedi di Castillejo non riesce più ad attaccare con ordine. Troppi errori di misura per i ragazzi di mister Pioli.

16' Scontro fra Theo Hernandez e Strefezza, il giocatore della SPAL rimane per terra dolorante.

13' Piatek ci prova al volo dalla distanza, palla che non finisce lontana dallo specchio ma Berisha c'era.

12' OCCASIONE MILAN!! CLAMOROSO!! Grande apertura di Paqueta che sventaglia per Theo. Il terzino la mette in mezzo per Piatek che non colpisce bene, la palla arriva sui piedi di Castillejo che da due passi incredibilmente la spara sulla traversa. Milan vicino al vantaggio.

11' È la SPAL che tenta di fare la partita in questo avvio, i rossoneri non riescono a ripartire.

9' SPAL che difende molto alta, Piatek detta il passaggio in profondità a Paquetá ma il polacco era in offside.

7' Altro corner per la SPAL non sfruttato, la palla finisce direttamente sul fondo.

5' Contropiede Milan dopo una punizione gestita male dalla SPAL, Calhanoglu serve in corsa Piatek che dal limite sinistro dell'area si lascia cadere. Palla in out e gli ospiti possono ricominciare con una rimessa dal fondo.

3' Primo tiro in porta dei rossoneri. Bell'azione di Castillejo in solitaria sulla destra, il pallone arriva a Paquetá che dal limite calcia di destro ma non impensierisce Berisha.

2' Calcio d'angolo per la SPAL, allontana di testa Calhanoglu.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Piccinini: si comincia! Primo pallone del match per gli ospiti.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo dorato per la SPAL.

Amici e amiche di MilanNews.It, benvenuti alla diretta testuale di Milan-SPAL. Dopo la brutta sconfitta contro la Roma di domenica sera il Milan torna a San Siro in una sfida molto delicata in cui Pioli cercherà i primi tre punti della sua avventura rossonera. Vietato sbagliare: la zona retrocessione dista solo tre lunghezze e il Milan deve uscire al più presto da questo momento buio. Noi come sempre vi terremo compagnia raccontando tutte le emozioni della partita, azione dopo azione, fino alla fine del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All Pioli.

A disposizione: Reina, Donnarumma A, Calabria, Bonaventura, Suso, Borini, Conti, Leao, Rebic, Biglia, Krunic, Gabbia.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

A disposizioe: Thiam, Letica, Igor, Valdifiori, Valoti, Moncini, Sala, Felipe, Paloschi, Salamon, Cannistra, Mastrilli.