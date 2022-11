LIVE MN - Milan-Spezia (2-1): Oliviero bomber vero, tre punti pesantissimi!

Ancora una volta, deliziosamente, magnificamente Oliver Giroud. E' lui il match winner della gara tra Milan e Spezia, che si è conclusa con il risultato di 2-1: Theo apre le danze, Maldini pareggia e il bomber francese, in mezza sforbiciata, riporta i rossoneri in vantaggio a pochissimi minuti dalla fine. Gara dominata per gran parte del match. Nella ripresa si sente la mancanza di Bennacer.

96' E' FINITA!!!! Il Milan porta a casa tre punti pesantissimi!!

95' Ci prova Tonali dopo una sgaloppata di 70 metri, conclusione centrale.

94' Corner regalato allo Spezia da Fabbri. Caldara gira di testa, blocca Tatarusanu.

93' Ammonito Tonali.

91' Cinque minuti di recupero.

90' Cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Thiaw.

89' Nell'esultare, Giroud si toglie la maglia e prende il secondo giallo che vale l'espulsione.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! Assist di Tonali, Giroud in sforbiciata porta in vantaggio i rossoneri!!! Che gooool!!!!

88' Ammonito Caldara.

87' OCCASIONE MILAN! Botta di Theo dalla distanza, deviazione che favorisce De Ketelaere ma la conclusione del belga viene deviata all'ultimo.

84' Mancino di Verde dal limite, blocca Tatarusanu.

83' Ammoniti Theo Hernandez, Giroud e Nzola. Il terzino francese era diffidato e salterà la gara con la Cremonese.

80' Fallo di Ellersone che ferma Leao in ripartenza, giallo.

78' Pallonetto di Verda dal limite, Tatarusanu accompagna il pallone fuori.

73' Fallo di Ampadu e giallo per il gallese.

71' Triplo cambio anche nel MIlan: dentro Rebic, Giroud e De Ketelaere, fuori Messias, Origi e Brahim Diaz.

68' Triplo cambio per Gotti: fuori Maldini, Agudelo e Bourabia, dentro Verde, Hristov e Ellerson.

67' Annullato il gol di Tonali. Fallo di Tomori su Nzola ad inizio azione.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!! Origi scarica per Tonali, destro di prima intenzione da lontanissimo e palla che si infila nel sette. Milan di nuovo avanti!

63' Ammonito Messias per simulazione.

59' Gol dello Spezia. Maldini vince un rimpallo al limite, tiro a giro e sfera che entra in porta.

57' Cross di Holm, Ekdal si inserisce e colpisce di testa; conclusione alta.

54' Cambio nello Speiza: dentro Reca, fuori Amian.

50' Krunic innesca Origi in profondità, destro ad incrociare e ancora una volta Dragowski blocca in due tempi.

47' Mancino a giro di Messias, blocca Dragowski.

45' Inizia la ripresa con un cambio tra i rossoneri: fuori Bennacer, dentro Tonali.

Quarantacinque minuti a senso unico quelli tra Milan e Spezia. Rossoneri avanti 1-0 grazie ad un fantastico gol di Theo Hernandez, ma il risultato sta molto stretto alla squadra di Pioli, che nel primo tempo colpisce due traversa e crea tantissime occasioni da gol non realizzate.

49' Fine primo tempo.

48' TRAVERSA MILAN! Mancino di Leao dal limite, deviazione di Caldara decisiva per mandare il pallone sulla traversa. Sulla respinta arriva Krunic e Kiwio salva tutto sulla linea.

46' Destro di Origi al volo, palla al secondo anello.

45' Quattro minuti di recupero.

44' Lancio lungo di Ampadu per Nzola, Tatarusanu esce a vuota e per sua fortuna l'attaccante francese calcia fuori a porta vuota.

40' Ammonito Bennacer dopo un fallo a centrocampo.

38' Grande giocata di Brahim Diaz sulla destra che dribbla Holm, entra in area per cercare Origi ma Dragowski salva tutto. L'azione continua con Bennacer che innasca Theo, ma il mancino del francese viene bloccato dall'ex Fiorentina.

34' Errore di Kalulu in fase di impostazione, Krunic salva tutto anticipando Maldini in area di rigore.

32' Corner Spezia, Caldara colpisce di testa e Tatarusanu blocca in due tempi.

29' Holm ferma Brahim Diaz in ripartenza, niente giallo per l'esterno dello Spezia.

26' Il gol è valido!! Milan in vantaggio con Theo Hernandez.

25' Quattro minuti di check al Var.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! Passaggio visionariod di Bennacer per Theo, stop di petto e mancino a battere Dragowski. Milan in vantaggio!

19' Sullo sviluppo dell'angolo, Tomori ci prova di testa ma il portiere dello Spezia blocca senza problemi.

18' Ancora Messias. Dopo una sponda di Origi, il brasiliano calcia dalla distanza; Dragowski devia in corner.

17' L'azione continua con Leao, cross in mezzo per Brahim che colpisce di testa ma Dragowski si supera e salva i suoi.

16' TRAVERSA DI KRUNIC! Conclusione di Messias ribattuta, ne approfitta Rade che calcia di controbalzo e colpisce in pieno il legno!

14' OCCASIONE MILAN! Strapotere fisico di Leao sulla corsia mancina, cross in mezzo per Tomori, che era salito per l'occasione, ma il destro del centrale inglese viene parato da Dragowski.

12' Ancora Spezia. Sullo sviluppo da corner, Caldara devia a sorpresa, Tatarusanu non rischia di bloccare il pallone e spedisce in corner.

9' Punizione Spezia, Kiwior calcia ma Tatarusanu è attento e blocca.

8' Corner Milan. Traversone di Krunic, Gabbia salta di testa ma travolge Dragowski. Fallo in favore degli ospiti.

6' Bennacer innesca Brahim Diaz tra le linee, lo spagnolo si gira e calcia; destro alle stelle.

1' Subito Milan! Cross di Leao dalla sinistra, Origi prova la girata ma la conclusione termina fuori.

1' Si parte! Inizia il match a San Siro!

-

Amici e amiche di Milannews.it, bentornati a San Siro, dove questa sera andrà in scena Milan-Spezia, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Occasione importante per i rossoneri per allungare sulle inseguitrici e accorciare su chi sta davanti visto il turno pieno di scontri diretti. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

-

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.