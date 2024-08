live mn Milan-Torino (0-0): i rossoneri hanno già l'occasione per passare in vantaggio

11': Milan che ha preso coraggio in questi minuti. Saelemaekers accompagna anche l'azione offensiva, Pulisic è l'osservato speciale della difesa rossonera.

7': CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Sugli sviluppo di calcio d'angolo il colpo di testa di Thiaw è salvato sulla linea da Masina, poi Leao spara alto.

6': Primo lampo del Milan con un coast to coast di Pulisic che affonda dalla sua area fino a quella avversaria, allarga per Leao la cui conclusione è deviata in corner.

5': Minuti interlocutori, qualche imprecisione tra i rossoneri in fase d'appoggio.

2': La disposizione in campo è quella di un 4-2-3-1 con Saelemaekers nel ruolo di terzino sinistro. Incrocerà l'ex rossonero Bellanova.

20.47 - Dopo una falsa partenza, il Torino batte il calcio d'inizio. Inizia il campionato!

84 giorni dopo l'ultima partita di campionato, riecco il Milan in campo. Amici e amiche di Milannews.it, tra poco i rossoneri scenderanno in campo per la prima giornata del campionato 2024/25 dove a San Siro sfideranno il Torino di Paolo Vanoli. La grande novità è rappresentata in panchina, con Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli. Non ci sono più Olivier Giroud e Simon Kjaer ma la squadra si è rinforzata con gli arrivi di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssuf Fofana. Nessun nuovo acquisto, tuttavia, è in campo questa sera. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita d'esordio del Diavolo in Serie A!

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita d'esordio della Serie A 2024/25.

Solo panchina per Theo Hernandez, con Alexis Saelemaekers che prende il posto del francese. Loftus-Cheek arretrato in mediana, al fianco di Bennacer mentre davanti solo panchina per Morata con Jovic che sarà l'unico terminale offensivo, supportato da Pulisic come trequartista centrale e con Chukwueze e Leao ai lati. In panchina anche Pavlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp. Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Scatragli e Moro.

IV UOMO: Giua.

VAR: Doveri.

AVAR: Di Bello.