LIVE MN - Milan-Torino (0-0): rossoneri vicini al gol con Ibra

13' Il Torino fa tanta densità in mezzo al campo, la manovra rossonera ne risente.

11' Lancio di Romagnoli per Rebic sulla sinistra, il croato viene sgambettato da un difensore granata ma per Fabbri non c'è nulla. Può ripartire il Torino.

9' Geniale tacco di Rebic che libera Theo sulla sinistra, il cross teso del francese però non trova nessun compagno in area.

8' Per il Milan spazi strettissimi in attacco, il Torino si chiude bene.

6' Nulla di fatto sul corner, rimessa dal fondo per il Toro.

5' Spinge ancora il Milan, altro angolo conquistato dai rossoneri.

3' Lancio lungo per Rebic, che arrivato sul fondo prova a mettere in mezzo. Intercetta Nkolou, primo angolo per il Milan. Sugli sviluppi del corner conclusione da fuori di Ibra: tiro deviato che finisce sul fondo. Sirigu era battuto.

2' Squadre subito aggressive, inizio del match un po' caotico.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Fabbri: si comincia! Primo pallone del match per il Torino.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca per il Torino. Presenti circa 40mila spettatori a San Siro nonostante il clima non sia dei migliori.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan quest’oggi sfida un Torino ferito ma sempre molto pericoloso. I granata, ora allenati da mister Longo, non stanno attraversando un grande periodo di forma ma rimangono comunque un avversario difficile e da non sottovalutare. Lo sa bene Pioli, che al netto delle assenze ha schierato la migliore formazione possibile nonostante la partita di giovedì in Coppa Italia sia stata molto dispendiosa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Paquetà, Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Gabbia, Maldini, Bonaventura, Leao. All. Pioli

TORINO: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Aina, Adopo, Meite, Baselli, Singo, Millico, Zaza. All. Longo