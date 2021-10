LIVE MN - Milan-Torino (1-0): basta Giroud, tre punti pesanti

Il Milan vince una partita "sporca", di quelle che valgono doppio. Perché il Torino è una squadra ostica, sempre difficile da affrontare. I rossoneri hanno rischiato qualcosina nella ripresa, ma la vittoria è meritata. La decide Giroud con un gol nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si può fare meglio, ma va benissimo così: il Milan porta a casa altri tre punti pesantissimi.

94' Fischio finale: il Milan vince 1-0.

93' Calcio d'angolo per il Torino: cross in mezzo, pallone che balla davanti a Tatarusanu, poi la difesa del Milan spazza via.

92' Ammonizione per Bakayoko.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

86' Cambio per il Milan: fuori Giroud, entra Ibrahimovic.

85' Calcio d'angolo per il Toro: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

84' Il Torino colpisce una traversa su un tiro deviato, ma c'era un netto fallo di Praet che l'arbitro incredibilmente non vede.

82' Il Milan ci prova con Theo Hernandez, ma il suo mancino dal limite finisce alto sopra la traversa.

81' Calcio d'angolo per il Toro: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

80' Sostituzione per il Torino: fuori Aina, al suo posto Zaza.

76' Palla-gol per il Torino con Sanabria, che si presenta a tu per tu con Tatarusanu e calcia, ma il portiere rumeno è bravo a deviare.

75' Cambio per il Torino: Vojvoda prende il posto di Singo.

73' Saelemaekers ci prova dalla distanza, ma il suo tiro finisce altissimo sopra la traversa.

69' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Kjaer non ci arriva di un soffio.

66' Doppia sostituzione per il Milan: Bakayoko e Bennacer prendono il posto di Tonali e Krunic.

63' Corner per il Torino: pallone dentro, Bremer ci prova ma il suo colpo di testa finisce ampiamente sul fondo.

57' Ammonizione per Pobega.

54' Doppio cambio per il Torino: fuori Belotti e Linetty, dentro Sanabria e Praet.

53' Grande occasione per Belotti, ben servito in area: il Gallo incrocia con il destro ma colpisce male. Che brivido!

48' Calcio d'angolo per il Torino: cross in mezzo, Pobega colpisce di testa ma non inquadra la porta.

45' Tutto è pronto. Fischio di Aureliano: si riparte! Possesso Torino.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Doppio cambio per il Milan: Kjaer e Theo prendono il posto di Romagnoli e Kalulu. Nel Toro entra Rodriguez: esce Buongiorno.

Milan in vantaggio 1-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Giroud, che al 14esimo sblocca il match sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È una partita "sporca", ricca di duelli e scontri in mezzo al campo (anche piena di errori). Ne risente lo spettacolo, ma il Torino è una squadra che fa giocare male gli avversari, quindi bisogna adattarsi alla lotta.

45' Fine primo tempo.

44' Punizione dalla trequarti per il Milan: traversone in area, colpo di testa di Krunic e pallone che si spegne sul fondo.

39' Tanta lotta in mezzo al campo, è una partita "sporca".

34' Ammonizione per Kalulu.

33' Tanti errori in campo, la partita è tutt'altro che piacevole.

29' Leao ci prova dalla distanza, ma la sua conclsione è troppo debole e centrale per impensierire Milinkovic.

27' Toro pericoloso con Belotti, che prova l'inserimento in area rossonera ma viene chiuso.

24' Cartellino giallo per Singo.

22' Il Torino prova a reagire dopo la rete subita.

18' Punizione dalla destra per il Torino: cross dentro, colpo di testa di Pobega e pallone sul fondo.

14' GOL GOL GOOOLLL!!! GIROUD!!! Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, spizzata e tap-in sotto porta di Olivier. Rossoneri avanti.

10' Ammonizione per Romagnoli.

8' Torino con personalità a San Siro in questo avvio di gara.

5' Cartellino giallo per Buongiorno.

3' Punizione dalla trequarti destra per il Torino: cross in mezzo, Romagnoli allontana la minaccia.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Aureliano: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Completo nero per il Milan, casacca bianca per il Torino.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Torino nella decima giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp.: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Baselli, Rodriguez, Sanabria, Praet, Kone, Vojvoda, Warming, Rincon. All.: Juric.