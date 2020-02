LIVE MN - Milan-Torino (1-0): basta un gol di Rebic, il Milan batte i granata

Al Milan basta un gol di Ante Rebic per battere un Torino in difficoltà ma che nel secondo tempo ha comunque provato ad impensierire i rossoneri. Entrambe le squadre nell'ultima mezz'ora hanno subito un evidente calo fisico ma gli uomini di mister Pioli sono stati bravi a non correre nessun rischio degno di nota. Il risultato poteva essere anche più rotondo, ma l'importante erano i tre punti: missione compiuta.

93' Termina qui la partita, il Milan batte il Torino 1-0: decide una rete di Ante Rebic nel primo tempo.

92' Grande guizzo di Theo che sfugge ad Ola Aina, il suo cross è deviato in angolo.

91' Grande recupero di Theo su Ola Aina lanciato a tutta velocità verso l'area rossonera.

90' Ci saranno tre minuti di recupero.

89' Azioneo prolungata del Milan che si conclude con una conclusione dal limite di Castillejo che però non trova la porta.

87' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: esce Rebic, autore del gol, ed entra Leão.

86' Altra ripartenza sprecata dal Milan, con Theo che arriva sul fondo e sbaglia il cross.

84' Doppio cambio per il Torino: entrano Millico ed Aina, escono Lyanco e berenguer.

84' Ammonito Pioli per proteste.

82' Entrambe le squadre sembrano soffrire la stanchezza, c'è molta imprecisione in campo.

80' Ibra prova il sinistro potente dal limite dell'area, la palla termina altissima sul fondo.

79' Ansaldi prova il gol da centrocampo: Donnarumma osserva vigile il pallone spegnersi sul fondo.

77' Jack serve in area Ibra che stoppa il pallone ma al momento del tiro viene anticipato da Lyanco. Salvataggio fondamentale del difensore granata.

73' Ci prova Bonaventura dalla distanza, la sua conclusione deviata finisce fuori di poco.

72' Ammonito Ansaldi per una brutta entrata su Castillejo.

71' Cross di Theo dalla sinistra, stacca Ibra ma il suo colpo di testa finisce lontano dallo specchio della porta difesa da Sirigu.

69' Sugli sviluppi di un calcio di punizione Ansaldi prova l'eurogol al volo: palla fuori di molto.

68' Rossoneri che hanno accusato un calo fisico importante, da qualche minuto non riescono più a rendersi pericolosi. Spinge il Torino.

67' Secondo cambio per il Milan: esce Paquetá, entra Bonaventura.

65' Prova a ripartire velocemente il Milan ma si ricompatta bene la difesa granata.

63' Cambio per il Torino: esce Edera, entra Zaza.

62' Incursione pericolosa di Belotti sulla sinistra, bravo Theo a respingere il cross del capitano granata.

61' Il Milan non riesce più a ripartire come faceva nel primo tempo, il Torino sta alzando il baricentro.

60' Ottima chiusura in scivolata di Romagnoli su Belotti.

59' Ammonito Rincon per una trattenuta su Castillejo.

57' Ottima copertura di Gabbia, bravo a chiudere su un cross basso sulla sinistra.

56' Colpo di testa insidioso di Belotti, bravo Donnarumma a non farsi sorprendere.

55' Sta crescendo il Torino, sempre alla ricerca del gol del pareggio.

52' Altra incredibile occasione sprecata dal Milan. Questa volta è Castillejo che solo nell'area di rigore chiude troppo il sinistro e la spara a lato.

51' Cross di Lukic sull'altro palo per De Silvestri che prova la conclusione al volo: la palla termina alta.

48' Giallo per Castillejo che sgambetta Berenguer.

47' Incredibile occasione sprecata da Ibra!! Lo svedese, completamente libero in area di rigore, cerca l'incrocio dei pali ma la palla esce fuori di un soffio.

46' Ancora una grande occasione vanificata da Paquetá, che sbaglia il passaggio in verticale per Rebic ormai lanciato a rete.

46' Fischia Fabbri, inizia il secondo tempo di Milan-Torino. Palla ai rossoneri.

Il Milan torna negli spogliatoi in vantaggio 1-0 grazie alla rete del solito Ante Rebic, servito benissimo in area da Castillejo. I rossoneri hanno offerto una buona prestazione, non correndo particolari mai particolari pericoli e controllando il gioco a larghi tratti. Nel secondo tempo servirà una prestazione altrettanto attenta per portare a casa i 3 punti.

47' Termina qui il primo tempo, squadre a riposo. Milan meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Ante Rebic.

46' Paquetá recupera palla da ottima posizione e serve benissimo Bennacer, che da posizione defilata tenta il colpo da biliardo: tiro deviato in corner.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Non entra più Mateo Musacchio, ancora non al meglio dopo un problema al polpaccio, ma Matteo Gabbia.

43' Non ce la fa il danese, ha chiesto il cambio. A breve entrerà in campo Musacchio.

42' Problemi per Kjær, si riscalda Musacchio.

41' Torino momentaneamente in 10, Rincon è fuori dal campo per farsi medicare dopo aver preso una botta alla caviglia.

39' Rischio per il Milan, che con un disimpegno sbagliato stava regalando il pallone al Torino al limite dell'area di rigore. Kjær spazza e allontana il pericolo.

36' Il Milan sorprende la difesa granata, ma sulla trequarti Paquetá sbaglia il passaggio: un'occasione da sfruttare decisamente meglio.

35' Dieci minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco, il Milan continua a fare la partita.

33' Theo Hernandez esce dalla difesa palla al piede come un treno in corsa, Edera lo strattona e viene ammonito.

31' Il Torino prova a farsi vedere in avanti, ma Romagnoli prima e Kjær poi anticipano Belotti di testa.

29' Castillejo dalla bandierina mette in mezzo una palla interessante, Romagnoli però viene anticipato da un difensore granata.

28' Ora il Milan continua a spingere, altro corner guadagnato dai rossoneri.

25' GOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOLLLL DEL MILAAAAN!!! ANTE REBIC, ANCORA LUI!!!! Castillejo recupera palla sulla trequarti e serve Rebic in area, che da ottima posizione incrocia e non sbaglia! 1-0 per il Milan, rossoneri in vantaggio meritatamente.

24' Ancora un tacco di Rebic a liberare Theo sulla sinistra, il francese però arriva scoordinato sul pallone e il suo cross finisce direttamente fra le braccia di Sirigu.

23' Ci prova Theo di destro da posizione defilata, ne esce fuori un tiro debole e completamente fuori bersaglio.

21' Ammonito Bennacer per un'entrata scomposta su Rincon.

19' Paquetá prova a piazzarla dal limite, la conclusione è precisa ma debole: bravo Sirigu ad arrivarci. Poi fischiato fuorigioco su Ibra, che al momento del tiro del brasiliano era oltre l'ultimo difensore.

16' Occasione clamorosa per il Torino. Edera innesca benissimo sulla destra De Silvestri, che entra in area e serve a rimorchio Berenguer, che tira da ottima posizione ma sbaglia completamente la misura.

15' Paquetá prova a verticalizzare per Castillejo, lo spagnolo viene fermato all'ultimo in area dalla difesa granata.

14' Conclusione velleitaria di Calabria, che dopo un corner prova il tiro dalla distanza: palla fuori di molto.

13' Il Torino fa tanta densità in mezzo al campo, la manovra rossonera ne risente.

11' Lancio di Romagnoli per Rebic sulla sinistra, il croato viene sgambettato da un difensore granata ma per Fabbri non c'è nulla. Può ripartire il Torino.

9' Geniale tacco di Rebic che libera Theo sulla sinistra, il cross teso del francese però non trova nessun compagno in area.

8' Per il Milan spazi strettissimi in attacco, il Torino si chiude bene.

6' Nulla di fatto sul corner, rimessa dal fondo per il Toro.

5' Spinge ancora il Milan, altro angolo conquistato dai rossoneri.

3' Lancio lungo per Rebic, che arrivato sul fondo prova a mettere in mezzo. Intercetta Nkolou, primo angolo per il Milan. Sugli sviluppi del corner conclusione da fuori di Ibra: tiro deviato che finisce sul fondo. Sirigu era battuto.

2' Squadre subito aggressive, inizio del match un po' caotico.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Fabbri: si comincia! Primo pallone del match per il Torino.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca per il Torino. Presenti circa 40mila spettatori a San Siro nonostante il clima non sia dei migliori.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan quest’oggi sfida un Torino ferito ma sempre molto pericoloso. I granata, ora allenati da mister Longo, non stanno attraversando un grande periodo di forma ma rimangono comunque un avversario difficile e da non sottovalutare. Lo sa bene Pioli, che al netto delle assenze ha schierato la migliore formazione possibile nonostante la partita di giovedì in Coppa Italia sia stata molto dispendiosa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Paquetà, Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Gabbia, Maldini, Bonaventura, Leao. All. Pioli

TORINO: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Aina, Adopo, Meite, Baselli, Singo, Millico, Zaza. All. Longo