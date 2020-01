LIVE MN - Milan, ufficiali Saelemaekers e Laxalt. Robinson saltata, torna al Wigan

19.40 - Il sito della Lega Serie A dopo Laxalt ufficializza anche Alexis Saelemaekers: il Milan ha depositato il contratto del giovane esterno belga.

19.35 - Il Wigan, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dato la propria versione sul mancato trasferimento di Antonee Robinson al Milan:

"Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà al DW Stadium dopo che il suo trasferimento all'AC Milan non potrà essere completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club giovedì sera avevano trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo. Dopo aver effettuato le visite mediche per l'AC Milan sono stati richiesti ulteriori test medici che avrebbero richiesto 72 ore di tempo. Pertanto, l'accordo non potrebbe essere ratificato formalmente prima della chiusura del mercato italiano prevista per le 20:00 di venerdì".

19.30 - Diego Laxalt torna al Milan, arriva l'ufficialità. Sul sito della Lega Serie A si può leggere che il Milan ha depositato il contratto del terzino uruguaiano, che torna quindi dal prestito al Torino.

19.20 - Saltata definitivamente l'operazione Robinson col Wigan per problemi tra club, dopo che il terzino aveva già superato le visite mediche. Al Milan torna Laxalt che era in prestito al Torino.

19.05 - Sky ha annunciato che domani Diego Laxalt sarà a Milano. Il Milan, che sta riscontrando problemi con il Wigan per Robinson, si è cautelato richiamando il terzino uruguaiano dal prestito al Torino.

18.00- Nonostante il terzino americano abbia svolto nella giornata odierna l'intero iter di visite mediche e controlli per l'idoneità sportiva, non c'è ancora l'intesa totale fra Milan e Wigan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it alla base di questa frenata improvvisa ci sarebbero problemi sulle modalità di pagamento fra i due club, in particolare su quando dovrebbe scattare l'obbligo di riscatto. Da vedere se si risolverà entro le 20:00, nel frattempo il giocatore ha lasciato Casa Milan.

17.50 - Sky Sport riporta che il Milan sta avendo problemi con il Wigan per la chiusura di Antonee Robinson. I rossoneri si cautelano con Laxalt, che secondo Gianluca Di Marzio è vicino al ritorno a Milano dal Torino.

17.30 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Alexis Saelemaekers ha da poco terminato i controlli di rito per ottenere l'idoneità sportiva all'Istituo Ambrosiano. Ora il belga si dirigerà a Casa Milan dove firmerà il contratto per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

16.35 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Antonee Robinson, terzino sinistro classe '97, è appena arrivato a Casa Milan. L'americano, dopo aver svolto le visite di rito nel corso della mattinata, è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al Milan.

16.35 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Alexis Saelemaekers ha appena lasciato la clinica La Madonnina dopo aver effettuato le visite mediche di rito. Ora il belga farà tappa all'Istituto Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva e in seguito sarà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare così un nuovo giocatore rossonero.

15.50 - Diego Laxalt non sarà il laterale mancino che cerca la Fiorentina in queste ultime ore del mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il club viola ha infatti l'accordo con il Torino, con il benestare del Milan che ha ancora la proprietà del cartellino, ma non è riuscita a convincere il giocatore, non entusiasta dalla formula. L'uruguaiano dunque terminerà la stagione con la maglia del Torino.

15.09 - Antonee Robinson è arrivato presso il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva.

15.00 - Milan che lavora ad un idea last minute per l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il club rossonero starebbe pensando a Gianluca Scamacca, punta di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all’Ascoli, che nelle scorse settimane è stato trattato anche dal Benfica che però poi non ha trovato l'accordo con il club neroverde.

14.53 - Dopo Antonee Robinson, è il turno di Alexis Saelemaekers: il giovane esterno belga è arrivato pochi istanti fa alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan.

14.50 - Terminate le visite mediche di rito, Antonee Robinson ha lasciato poco fa la clinica La Madonnina e ora si recherà per ottenere l'idoneità sportiva. Successivamente, il terzino americano sarà a Casa Milan per la firma del contratto.

14.27 - Dopo Antonee Robinson, sbarcato questa mattina in Italia, è atterrato a Linate anche il volo con a bordo Alexis Saelemaekers, esterno belga che arriva dall'Anderlecht.

13.25 - Il Milan piazza un colpo molto 'green' e prende il giovanissimo Francesco Angelini, classe 2003 del Rimini. Centrocampista, ha già esordito in prima squadra in occasione di una gara di Coppa Italia (45' in campo contro la Vis Pesaro) ed è un investimento del club rossonero per il futuro; un talento italiano, assistito dall'agente Claudio Peverani, che dunque andrà subito al Milan. (gianlucadimarzio.com)

12.49 - Alexis Saelemaekers sarà il quarto giocatore belga della storia del Milan. Per ritrovare gli altri tre che hanno indossato la maglia rossonera bisogna aprire l’almanacco e arrivare prima alla stagione 1983-84 con Eric Gerets, mentre per gli altri due si deve andare addirittura al periodo della ante e post prima guerra mondiale. Eccoli nel dettaglio:

Eric Gerets, stagione 1983-84: 20 presenze, 1 gol

Camille Nys, stagione 1912-13: 18 presenze, 5 gol

Louis Van Hege, dal 1910-11 al 1916-17: 92 presenze, 98 gol

12.37 - Secondo quanto riferisce il Times, Milan e Inter avrebbero messo nel mirino Matty Longstaff, centrocampista classe 2000 che milita nel Newcastle. Il giovane giocatore inglese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per ora non c'è un accordo per l'eventuale rinnovo. I due club milanese restano alla finestra e sono pronte ad affondare nelle prossime settimane.

12.35 - C'è un ulteriore ritardo del volo di Alexis Saelemaekers che dovrebbe sbarcare a Linate intorno alle 13.50.

11.36 - Dopo essere sbarcato a Linate, Antonee Robinson è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano dove effettuerà le visite mediche di rito. Il giovane terzino arriva dal Wigan e prenderà il posto di Rodriguez nella rosa rossonera come vice-Hernandez.

11.10 - Il volo con a bordo Antonee Robinson è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Linate: come riporta il nostro inviato, ora il terzino americano, che prenderà il posto di Rodriguez nella rosa milanista, si recherà alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito.

10.46 - Per sostituire Ricardo Rodriguez, che è passato al PSV, il Milan ha scelto Antonee Robinson del Wigan. Ecco la presentazione del terzino sinistro pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Nato a Milton Keynes (Inghilterra) l’8 agosto 1997, è un difensore statunitense con cittadinanza britannica. Terzino sinistro, è cresciuto nelle giovanili dell’Everton, che nel 2017 lo ha girato in prestito al Bolton e, nella stagione successiva, al Wigan, che lo ha acquistato lo scorso giugno. Vanta 85 presenze e un gol in Championship (la B inglese). In nazionale ha giocato 7 partite".

10.22 - L'edizione odierna di Repubblica riporta un interessante retroscena di mercato: la Juventus ha infatti provato a richiamare Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari, ma il club rossoblù ha detto no. Il via libera sarebbe arrivato solo se i sardi fossero riusciti a prendere Ricardo Rodriguez dal Milan.

10.06 - Sono attesi oggi in Italia gli ultimi due nuovi acquisti rossoneri, cioè Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers: il terzino americano è atteso tra poco a Milano, mentre il volo con a bordo l'esterno belga è in ritardo e atterrerà intorno all'ora di pranzo (verso le 13).

09.58 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta chi è Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan che andrà a sostituire Suso nella rosa rossonera: "Nato a Berchem Sainte-Agathe (Belgio) il 27 giugno 1999, è un centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Anderlecht, con cui vanta 16 presenze e 2 gol nel campionato attuale. Destro naturale, può giocare sulla fascia o sulla trequarti; all’occorrenza si è mosso anche da terzino. Con la nazionale Under 21 ha giocato sette partite, debuttando nel settembre 2018".

09.47 - "Inter e Milan: è piazza affari". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento ai movimento di mercato da parte delle due milanesi. In queste ultime ore di mercato Marotta cercherà di prendere il vice-Lukaku individuato in Islam Slimani, mentre per quanto riguarda i rossoneri sono in canna due colpi: Alexis Saelemaekers dall'Anderlecht e Antonee Robinson dall'Everton".

09.23 - "Milan: due squilli". Questo il titolo a pagina 17 che Tuttosport dedica al mercato in entrata del Milan: "PresoAlexis Saelemaekers dall'Anderlecht: sarà l'alternativa a Castillejo sulla destra. Con lui arriva pure Robinson dal Wigan in prestito con diritto. Sostituisce Rodriguez. Niente da fare invece per Vina: il Nacional ha detto no nonostante le pressioni del giocatore".

09.11 - Si è parlato a lungo della sua possibile partenza, ma alla fine Lucas Paquetà restarà in rossonero: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la Fiorentina lo aveva cercato in prestito, ma il brasiliano si muove solo a titolo definitivo.

08.59 - Nonostante il giocatore spingesse per il trasferimento in rossonero, il Nacional di Montevideo ha stoppato l'arrivo di Matias Vina al Milan, che alla fine ha virato su Robinson del Wigan: come spiega Tuttosport, il club uruguaiano ha infatti rifiutato la proposta di Maldini e Boban di prestito oneroso (1,4 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni.

08.48 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Scatto Milan: Saelemaekers e Robinson". I rossoneri hanno acquistato il giovane esterno, l'erede di Suso, e il giovane terzino sinistro, che rimpiazzerà Ricardo Rodriguez.

08.36 - Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, la Fiorentina ha puntato Lucas Paquetà, tanto che ieri ci sarebbero stati dei contatti tra i viola e il Milan. La formula del prestito secco non convince però il club di Firenze, che invece vorrebbe inserire il diritto di riscatto. Molto complicato che questo affare possa andare in porto oggi, anche perchè il Diavolo, in caso di addio del brasiliano, dovrebbe prendere a quel punto un altro centrocampista.

07.56 - Dalle indiscrezioni che filtravano nelle scorse ore, sembrava che il Milan dovesse prendere solo il sostituto di Ricardo Rodriguez, passato al PSV, e invece alla fine oggi arriverà anche colui che prenderà il posto di Suso nella rosa milanista: come riferisce Tuttosport, i rossoneri hanno infatti chiuso sia per Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan, sia per Alexis Saelemaekers, esterno destro dell'Anderlecht. Quest'ultimo sarà appunto il sostituto di Suso, che ha lasciato il Milan per trasferirsi al Siviglia: l'accelerata decisiva per il giocatore belga è arrivata ieri pomeriggio, con i due club che alla fine hanno raggiunto un accordo per un affare complessivo da 8 milioni di euro. Saelemaekers, che sarà l'alternativa sulla fascia destra di Castillejo, sbarcherà questa mattina a Milano, svolgerà le visite mediche di rito e successivamente diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Stesso iter anche per Robinson, terzino sinistro del Wigan che prenderà il posto di Rodriguez nella rosa milanista: il laterale americano arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il mercato invernale del Milan si chiuderà quindi con questi due colpi, che si vanno ad aggiungere agli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic.

Questa sera alle 20 si chiuderà la finestra di mercato invernale. La redazione di Milannews.it vi terrà compagnia come sempre con il consueto live testuale per raccontarvi tutto quello che riguarda il Milan in questa giornata. Restate con noi!!!